“Vengo una semana a deslomarme acá”: Manuel Adorni explicó la presencia de su esposa en el avión presidencial

Manuel Adorni explicó por qué esposa viajó en la comitiva oficial a Nueva York: "Me estoy deslomando"

La presencia de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei durante su viaje a Nueva York generó cuestionamientos políticos y derivó en un pedido de informes en la Cámara de Diputados. “Vengo una semana a deslomarme acá”, justificó el funcionario al ser consultado por la polémica.

La polémica se instaló luego de que se difundieran imágenes de la visita que realizó el Presidente a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el “Rebe de Lubavitch”, ubicada en el barrio de Queens. En fotografías y registros de la actividad apareció la delegación argentina durante el recorrido por el Ohel, entre ellos Angeletti.

Manuel Adorni junto a su esposa Bettina Angeletti en la visita que hizo el presidente Javier Milei a la Tumba del Rebe Lubavitch en Nueva York (Créditos: Radio Jai)

La mujer no es funcionaria ni integra la estructura del Gobierno nacional. Según su perfil profesional, se dedica al coaching ontológico y ofrece cursos vinculados al desarrollo personal y organizacional. En su cuenta de LinkedIn figura como licenciada en Administración de Empresas y se presenta como “Coach Ejecutivo y de Vida” y “experta en Desarrollo Organizacional”.

De acuerdo con información que circuló tras el viaje, Angeletti viajó a Nueva York en coincidencia con un congreso vinculado a su actividad profesional. La difusión de las imágenes generó preguntas sobre su presencia dentro de la delegación que participó de la actividad oficial junto al Presidente.

Durante una entrevista con A24, el periodista Eduardo Feinmann le cuestionó a Adorni la utilización del avión oficial para trasladar a familiares de funcionarios. “Pero perdón, Manuel. El avión presidencial no es un taxi, no es un Uber. No es para que un familiar de un funcionario se suba. Porque si no vamos a caer en lo mismo que usted criticaba. Esto de que con la mía…”, señaló el conductor.

Adorni respondió que no compartía ese planteo y explicó los motivos personales por los que quiso viajar acompañado. “Estás equivocado. Yo vengo una semana a deslomarme acá, o cinco días a deslomarme, como todos los que vienen acá a Nueva York”, sostuvo.

“Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano de más acá”, detalló. El funcionario también señaló que su pareja tenía actividades propias en Estados Unidos durante esos días.

“Más allá de que ella en paralelo iba a venir igual porque tenía una actividad”, afirmó. La controversia se originó tras la publicación de una crónica sobre la visita de Milei al Ohel del Rebe de Lubavitch, un sitio de peregrinación del movimiento jasídico Jabad-Lubavitch ubicado en Queens.

Javier Milei abrió el seminario Argentina Week en Nueva York ante una audiencia de empresarios y líderes económicos. (Presidencia)

El tema llegó al Congreso. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle si Angeletti integró formalmente la comitiva que viajó a los Estados Unidos y para que se informe quién cubrió los gastos del traslado.

En el proyecto solicitó además una copia del manifiesto del vuelo contratado por el Gobierno para trasladar a funcionarios argentinos a Nueva York en el marco de la denominada “Argentina Week”.

El legislador pidió que el Ejecutivo informe “si en el marco de la comitiva oficial por el viaje fue incluida la señora Bettina Angeletti, qué rol cumple y si se ha dejado constancia del vínculo que tiene con el jefe de Gabinete”.

En esa misma iniciativa también solicitó conocer “quién sufragó el costo derivado de su viaje” y que se adjunten “los comprobantes correspondientes”.

El pedido incluyó además información sobre eventuales incompatibilidades o conflictos de intereses vinculados a su presencia en el viaje.