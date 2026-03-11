El peronismo recupera lugares en las comisiones y el Senado sesionará la semana que viene

José Mayans y Patricia Bullrich intercambian opiniones en una reunión de comisión en el Senado

El Senado de la Nación va a inaugurar la semana que viene la primera sesión del período ordinario del Congreso de la Nación. En una reunión de labor parlamentaria se definió abrir el recinto el próximo miércoles 18 de marzo para tratar ascensos militares, acuerdos internacionales y la continuidad de un magistrado en su cargo.

Así se definió ayer por la tarde en una reunión de Labor Parlamentaria que presidió Bartolomé Abdala, Victoria Villarruel está a cargo de la Presidencia de la Nación- y dará inicio al año parlamentario en lo que se refiere a las sesiones en el Senado de la Nación.

El primero de los temas que se tratará será la continuidad en el cargo de juez federal de Carlos “Coco” Alberto Mahiques. El padre del ahora ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, ocupa una vocalía en la Cámara Federal de Casación Penal. El 1 de noviembre el magistrado cumple 75 años, edad jubilatoria para los jueces, pero pidió la extensión por 5 años para mantenerse en el cargo. Para que esto suceda, tiene que haber acuerdo del Senado.

Patricia Bullrich habla durante una convención celebrada en el Senado (Imagen de archivo)

El temario incluye el debate de acuerdos internacionales que obtuvieron dictamen ayer en el plenario de Presupuesto y Hacienda junto a Relaciones Exteriores y Culto. En este punto hay dos que eliminan la doble imposición tributaria, la prevención del lavado de activos y la evasión fiscal, uno con Francia y otro con Austria; y otro sobre medidas de eliminación de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada suscripto junto a la República Italiana.

Sólo en el caso del acuerdo con Austria de aprobarse podría convertirse en ley porque es el único que llega al recinto con media sanción de Diputados.

Comisiones

Pero tanto en la reunión de Labor Parlamentaria como en el plenario de ayer de comisiones, se pudo observar un cambio de actitud de parte de La Libertad Avanza respecto al kirchnerismo.

Desde diciembre del año pasado, cuando asumieron los nuevos legisladores, los libertarios establecieron acuerdos parlamentarios que les permitió hacerse de la presidencia y buena parte de las sillas de las comisiones más importantes. En el mismo movimiento relegó al kirchnerismo a la mínima expresión.

Luego de varios reclamos del bloque Justicialista señalando que les correspondía el doble de las sillas que tenían en las Comisiones -por ejemplo, en las de 17 miembros como Presupuesto y Acuerdos los habían dejado con 3 miembros- y de la negativa de presentar los nombres de los legisladores, ayer se llegó a acuerdo y Patricia Bullrich reconoció que el peronismo tiene el 33% de la Cámara y que en esas comisiones les corresponden 6 miembros.

Aunque los nombres de los legisladores K que irán a las comisiones aún no fueron entregados a la secretaría de la presidencia, la presidenta del bloque libertario reconoció ayer que se debían integrar de la manera que reclamaba el peronismo.

Otro cambio que sucedió fue que el senador libertario Ezequiel Atauche fue corrido de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Luego de perder la titularidad del bloque a manos de Bullrich, ahora la cabeza de la principal comisión quedará en manos del recién ingresado senador libertario por la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Monteverde. “El Presidente Milei quiere un economista en este lugar” dijo el jujeño a la hora de explicar el cargo. Lo cierto es que Monteverde es un legislador que responde a la ex Ministra de Seguridad además del Presidente Milei, por lo que significó un avance más de la senadora en el armado de poder que lleva adelante en la Cámara Alta.