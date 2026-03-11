El Gobierno le baja el precio al acercamiento entre CFK y Pichetto y descarta que tenga potencial electoral

Cristina Kirchner y Miguel Ángel Pichetto

El sorpresivo acercamiento del diputado Miguel Ángel Pichetto a Cristina Kirchner y su posterior llamado a la unidad para enfrentar al presidente Javier Milei rumbo a 2027 parece no preocupar en las filas libertarias, donde le bajan el precio a la potencial alianza y menosprecian su proyección electoral.

“Nos importa muy poco. Cada vez se hunden más porque están desesperados”, sentenció una fuente ante Infobae, luego de que el legislador visitara a la titular del Partido Justicialista (PJ) en el departamento ubicado en San José 1111, del barrio porteño de Monserrat, donde cumple su condena por la causa Vialidad.

Luego de la reunión que tuvo lugar a finales de febrero, Pichetto reveló que le transmitió a su antigua socia política la necesidad de construir un frente nacional, similar al que impulsó en Brasil el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para enfrentar a Jair Bolsonaro, que incluya además a los partidos democráticos del centro nacional bajo un programa capitalista y productivo.

“¿Qué puede aportar una presa inhabilitada para ejercer cargos públicos y un dinosaurio de la política?“, se preguntó semanas más tarde un importante funcionario ante este medio.

El presidente Javier Milei junto a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (REUTERS/Matias Baglietto)

Lo cierto es que la relación de la Casa Rosada con el jefe de bloque de Innovación Federal fue zigzagueante. Si bien en sus inicios hubo sintonía fina, que se materializó en respaldo legislativo. con el pasar de los meses Pichetto endureció su postura e hizo públicas sus críticas contra las medidas de la gestión libertarias.

Quizás la última acción con la administración fue su participación en la reunión con el asesor estadounidense Barry Bennet, convocada por el asesor presidencial, Santiago Caputo, en un departamento de Recoleta que data de agosto del año 2025. De la partida fueron además el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el entonces legislador Rodrigo De Loredo.

Otro alfil libertario se despachó contra la incipiente alianza y recordó las críticas de Pichetto contra la titular del PJ cuando acompañó en fórmula al entonces presidente Mauricio Macri. Además, aseguró que varios referentes de la oposición “no se quieren ir más” de la escena política. “No tienen más para darle a la Argentina. Hace 25 años hacen lo mismo y lo siguen intentando. En su lugar me dedicaría a viajar y a la familia”, sentenció ante Infobae.

En el armado libertario descartan la posibilidad de dar definiciones de las listas, aún en un estado incipiente de diseño, pero se muestran gustosos de polarizar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Casualmente, el referente del PJ en conflicto con la exmandataria se mostró el pasado lunes en Expo Agro en una extensa mesa frente al expresidente Mauricio Macri y dio de qué hablar.

El expresidente Mauricio Macri y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se saludan con un apretón de manos en la cena anual de Expoagro

La fotografía que circuló por redes sociales incluyó además la asistencia del titular del Banco Nación, Darío Wasserman, que reporta directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que generó malestar en un sector de la administración libertaria. Sin embargo, en otra de las tribus justificaron el accionar al sostener que se trató de un encuentro casual, “natural” en una cena del estirpe.

En La Libertad Avanza esperan que las diferencias internas que atraviesan al PJ no tengan resolución en el corto plazo, y se esperanzan con la permanencia de la fragmentación del espacio que tuvo impacto en la composición del ámbas cámaras del Congreso Nacional. “Lo ideal es que no resuelvan su crisis ahora, pese a los acercamientos, porque incrementa la chance de conflicto entre ellos más adelante”, puntualizó un actor libertario.

Con una extensa lista de autopostulados para hacerse del sillón de la Gobernación ubicada en la ciudad de La Plata, pero también con planes por la reelección en mente de la menor de los Milei, en la administración libertaria buscan repetir escenario y utilizar a su favor el desorden que caracteriza al peronismo en los últimos años, algo similar a lo ocurrido durante los comicios de octubre de 2025.