El detrás de escena del encuentro entre Javier Milei y Jamie Dimon, CEO de JP Morgan: reunión distendida y respaldo al plan de ajuste

Javier Milei y Jamie Dimon en las oficinas del CEO de JPMorgan, (New York, Estados Unidos)

(Desde New York, Estados Unidos) Jamie Dimon, poderoso CEO del JPMorgan, aceptó recibir al ciclo Argentina Week en la impactante sede del banco internacional y abrir la sesión inaugural de este evento inédito, que el gobierno concibió con la intención de multiplicar la inversión privada al país.

El presidente arribó acompañado por su hermana Karina.

Antes de llegar al piso 15, adonde se desplegaron mesas para más de 300 inversores, Dimon invitó al Presidente a su despacho privado, que está casi en lo más alto de la torre que ha cambiado la escenografía de Park Avenue.

En los ascensor de alta velocidad subieron Milei, Karina Milei -secretaria General-, Manuel Adorni -jefe de Gabinete-, Pablo Quirno -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Federico Sturzenegger -ministro de Desregulación- y Alec Oxenford, embajador argentino ante los Estados Unidos.

Javier Milei y Jamie Damon junto a Karina Milei, Manuel Adorni, Pablo Quirno, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Alec Oxenford y Facundo Gómez Minujin en las oficinas del CEO del JPMorgan, (New York, Estados Unidos)

Dimon recibió al presidente y su comitiva en unas oficinas aledañas a su despacho privado. Sin café, en un clima distendido, Milei describió al CEO del JPMorgan su mirada sobre la política y la moral.

El jefe de Estado planteó esa perspectiva teolológica en su último discurso en Davos. Dimon escuchó en silencio y a continuación elogió su plan de ajuste y su fortaleza en defender un modelo económico que coincide con su propia defensa del capitalismo.

La conversación entre Milei y Dimon se extendió por 20 minutos, y a continuación invitó al presidente a su despacho privado, que tiene una vista increíble de Manhattan.

El canciller Quirno que conoce New York como su barrio de la infancia, describió a Milei, Caputo y Karina Milei que iconos de la Gran Manzana se pueden divisar desde el gigantesco ventanal de Dimon.

Quirno describe a Milei, Karina Milei y Caputo los iconos de Manhattan que se observan desde el despacho privado de Dimon, (New York, Estados Unidos)

-¿Cómo fue la charla entre Javier Milei y Jamie Dimon antes de abrir Argentina Week?-, preguntó Infobae a un integrante de la delegación que había sido testigo directo.

-Distentida, cordial, de respeto mutuo. Dimon tuvo el gesto de mostrarnos su oficina. Eso no siempre pasa.

El presidente argentino Javier Milei camina junto a Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, en un pasillo durante el evento Argentina Week en Nueva York. (Presidencia)

Cuando terminó el conclave, Dimon junto a Milei se pusieron a la cabeza de los ministros, secretarios, banqueros y custodios que habían llegado a la cima del JPMorgan.

Pisos abajo esperaban los invitados especiales para escuchar al CEO del JPMorgan y al presidente de la Argentina. Cuando Dimon y Milei entraron al salón del piso 15, todos se pusieron de pie y aplaudieron a rabiar.

“Este Presidente tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país”, sostuvo Dimon al iniciar su discurso.

Y completó: “Este presidente trajo claridad regulatoria y abrió los mercados de capitales. Tiene el control del banco central. Es un milagro llevar la inflación de algo así como el 2′% mensual —más del doscientos por ciento anual— a dos por ciento mensual. Ya no están monetizando la deuda. Están atrayendo inversión extranjera. El balance de reservas del banco central y las reservas de divisas extranjeras, están aumentando. Y redujo el déficit a prácticamente cero".

El presidente estuvo presente en la apertura de la Argentina Week en Nueva York.

Cuando Dimon terminó, Milei ocupó el centro del escenario con una disertación que planteó su perspectiva acerca del ejercicio del poder, la política y la moral de Occidente.

En este contexto, con la intención explicar cómo vincula la moral con la política, el presidente reiteró sus críticas a ciertos referentes de la industria nacional.

“Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil”, sostuvo Milei durante su exposición, y agregó: “Algún trasnochado quiso mostrar como que nosotros somos antiempresa. Verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido, que fuera el ataque a un liberal”.

El auditorio quedó en silencio, esperando una estocada más del jefe de Estado. Milei avanzó sobre esa flanco y completó:

“Rocca y Madanes en connivencia con políticos ladrones atacaron a los argentinos, pero eso se terminó la Argentina corrupta”.

Javier Milei y Jamie Dimon se saludan oficialmente al comenzar la Argentina Weekhabló en el Argentina Week, (New York, Estados Unidos)

Dimon tenía a su lado un traductor. Y no se inmutó con el discurso del presidente. Ya sabe cómo piensa Milei, y por eso lo elogió en la reunión que protagonizaron en su despacho privado.

A las 1015 (hora de New York), Milei terminó su discurso, se abrazó con Dimon, aceptó un número infinito de selfies y abandonó la sede del JPMorgan.