“Toty” Flores explicó por qué se sumó al gobierno de Espinoza en La Matanza y contó la reacción de Carrió

El referente social con pasado en la Coalición Cívica, relató cómo la crisis alimentaria y laboral en el partido lo llevó a aceptar el cargo de secretario de Economía Social y Productiva, priorizando la creación de cooperativas de trabajo

Héctor “Toty” Flores, histórico dirigente de la Coalición Cívica y cercano a Elisa Carrió, generó sorpresa al incorporarse como nuevo secretario de Economía Social y Productiva del municipio de La Matanza.

La inesperada incorporación de Héctor “Toty” Flores al gabinete de Fernando Espinoza en el municipio de La Matanza marcó un movimiento político que generó repercusiones tanto en el oficialismo local como entre referentes de la oposición. Según relató el propio dirigente en una entrevista con Infobae al regreso, la decisión de aceptar el cargo de secretario de Economía Social y Productiva estuvo motivada por la urgencia de la situación social en el distrito y por la posibilidad de impulsar cooperativas de trabajo bajo el mismo modelo que desarrolló en la cooperativa La Juanita.

La necesidad de la gente es tremenda. No tienen para comer. Todas las cosas que aparecen, muchas veces estadísticas, no tienen que ver con la realidad que estamos pasando”, expresó Flores, quien resaltó que su llegada al municipio se da en un contexto donde consideró agotada su carrera política tradicional tras dos mandatos como diputado nacional y uno como concejal. “Ya tenía setenta y dos años, decía: ‘Bueno, me retiro de la política, estoy en condiciones de jubilarme’. Y la propuesta viene en este momento con una propuesta de armar cooperativas de trabajo, fundamentalmente en el municipio, y hacerlo con el criterio de que hicimos en La Juanita, que sean de trabajo”, puntualizó el dirigente.

El exdiputado recordó que su entrada en la política estuvo motivada por la invitación de Elisa Carrió en 2007, tras años de militancia social desde el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD La Matanza) y episodios de desempleo en la década del noventa. “Después me di cuenta que la única manera de salida era la democracia y entonces acepté. Construimos La Juanita con una cuestión que es fundamental y que lo conocen la mayoría de la gente, es que La Juanita se construyó sin planes sociales y todavía nosotros no tenemos planes”, subrayó. Para el dirigente, la educación y el trabajo continúan siendo los pilares para la integración social y el desarrollo local.

Toty Flores asumió la Secretaría
Toty Flores asumió la Secretaría de Economía Social y Productiva en un municipio golpeado por la falta de empleo

Consultado por las razones que lo llevaron a aceptar el ofrecimiento de un gobierno que, hasta hace poco, integraba la vereda opuesta, Flores explicó que su decisión no tuvo condicionamientos partidarios. “No me pidieron que me afilie al Partido Justicialista ni nada y creo que es de donde puedo ayudar a la gente. Mi decisión tiene que ver con eso”, afirmó. La propuesta de sumarse al equipo de Espinoza vino acompañada de la idea de promover la cooperación en sectores desocupados, una tarea que consideró conoce en profundidad.

Las reacciones ante su ingreso al gabinete no tardaron en llegar. En el plano personal, Flores repasó el vínculo con Carrió, con quien compartió espacios en el Congreso y proyectos productivos. “Con Lilita tenemos una relación muy particular. Muchas veces tenemos conversaciones en las que no nos ponemos de acuerdo. Es más, en la Cámara hemos votado cosas distintas. Ella me dijo: ‘Yo no estoy de acuerdo’, pero entendió la importancia que tenía mi compromiso con la gente y creo que lo dijo públicamente”, relató el dirigente, en diálogo con Infobae.

En contraste, apuntó a la indiferencia de otros referentes políticos que en el pasado fueron sus aliados electorales. “Me abandonaron. No ahora, no por esta decisión, ya veníamos antes. En la campaña de mi candidatura a intendente me pusieron cuatro listas y me dijeron: ‘Bueno, pero eso suma hacia arriba’. Solamente pensaban hacia arriba”, graficó Flores sobre la lógica de la política partidaria. “Yo creo que no hay ningún partido político que esté preocupado por la gente. ¿Sabés por qué están preocupados? Por las próximas elecciones, quién va a ganar el año que viene y entonces construyen de ahí. Lo que le pasa hoy a la gente no les interesa”, enfatizó.

Fernando Espinoza y Héctor Toty
Fernando Espinoza y Héctor Toty Flores posan en el acto de asunción (@ferespinozaok)

Al analizar el presente, el exdiputado compartió una conversación mantenida con Carrió antes de la asunción del presidente Javier Milei. “Ella vino a La Juanita conversando conmigo y me dice: ‘Hay que tener cuidado con él porque el anarcocapitalismo había estudiado a Robert’, este, y dice: ‘Para llevar adelante eso hay que ser cruel y si ganan, este será cruel. Y el objetivo que tiene del déficit cero es fácil de llegar a la Argentina’”, narró. Según Flores, la actual política económica profundizó las dificultades para los sectores más vulnerables.

La decisión de sumarse al gobierno local se inscribe en la búsqueda de nuevas formas de articulación social y política. “Yo lo que estoy buscando es encontrarnos con esa gente que quiera hacer cosa parecida a nosotros y que tiene esperanza”, planteó. En su diagnóstico, Flores remarcó que la falta de consumo y el cierre de comercios en La Matanza reflejan la profundidad de la crisis. “Cuando vos en ese supermercado ves que no hay venta, no está habiendo comida, quiere decir que la gente no consume. Es decir, eso es lo que está pasando. Empieza a haber hambre”, sostuvo.

Al final de la entrevista, el dirigente enfatizó que su historia personal y política se mantiene apegada a la convicción de que la transformación social solo es posible desde la base, con organizaciones democráticas y autogestionadas.

