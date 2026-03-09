Jorge Macri defendió su gestión en seguridad y aseguró: “La época del vale todo se terminó”

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, abrió el ciclo lectivo en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) ubicado en Villa Soldati y destacó el trabajo de la Policía de la Ciudad: “La época del vale todo se terminó”.

En la presentación, el alcalde porteño dirigió el curso ante los futuros miembros de la fuerza de seguridad y afirmó: “Cadetes, muy pronto serán la diferencia entre el miedo y la tranquilidad de una familia. Nosotros siempre vamos a estar del lado correcto, defendiendo a los porteños y a los ciudadanos de bien. En este camino, siempre los vamos a respaldar”.

La ceremonia marcó el inicio formal de las actividades académicas para 2.152 cadetes de Policía y 197 aspirantes a bomberos en el ISSP. Más de la mitad egresará en julio y se incorporará a las tareas en la calle, reforzando la presencia y el trabajo preventivo en la ciudad.

El ISSP, situado en un predio de 10 hectáreas, cuenta con un Centro de Monitoreo Urbano destinado a la formación continua de policías y bomberos. En el acto desarrollado en la Plaza de Armas del ISSP, Macri estuvo acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; el jefe de la Policía, Diego Casaló; el director del ISSP, Javier Martín López Zavaleta —próximo a asumir como Fiscal General de la Ciudad—; el jefe del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Moriconi; y la legisladora Laura Alonso, entre otros funcionarios. La presencia de las máximas autoridades del área de seguridad subrayó el respaldo institucional a la nueva camada de cadetes y bomberos.

El jefe de Gobierno porteño abrió el ciclo en el ISSP

Durante el discurso, Macri subrayó la decisión política de mantener el orden y la seguridad: “Asegurar el orden, el cumplimiento de la ley y proteger la vida y la propiedad privada en cada cuadra de la Ciudad es una decisión política inquebrantable”. Luego enfatizó: “La época del vale todo se terminó. Ahora el que comete un delito sabe que vamos a ir a buscarlo, si hace falta hasta el conurbano. Y si es extranjero pediremos su inmediata expulsión del país”.

En 2026, el Gobierno de la Ciudad destinará 15,4 % del presupuesto a políticas de seguridad, lo que representa USD 2,6 billones. Según lo anunciado por el jefe de Gobierno, este compromiso presupuestario permitió alcanzar una baja sostenida en los índices delictivos y la recuperación de espacios públicos. Entre los logros mencionados se destacan la devolución de más de 600 propiedades y el retiro de vendedores ambulantes de la vía pública. Estas medidas forman parte de una estrategia integral, que incluyó el despeje de piquetes y acampes para garantizar la circulación y el orden en los principales puntos de la ciudad.

La formación de los futuros agentes contempla un trayecto académico y práctico exigente. Los aspirantes a policía cursan dos años, obteniendo el título de Técnico Superior en Seguridad Pública. Los primeros seis meses se desarrollan en modalidad de clases regulares, seguidos por un año de internado en el Instituto y una etapa final de prácticas en terreno, articuladas con los últimos módulos de la tecnicatura.

A mitad de año, se graduarán 9 mil agentes (Gobierno de la Ciudad)

Desde 2017, 11.034 policías egresaron en 13 promociones. Por su parte, quienes buscan integrar el Cuerpo de Bomberos realizan un año de internado intensivo y, en paralelo a su desempeño en servicio, pueden acceder al segundo año de la Tecnicatura Superior en Protección contra Incendios. Esta etapa se centra en la prevención y combate de incendios, manejo de técnicas operativas y utilización de herramientas especializadas. En los últimos nueve años, 1.097 bomberos completaron su formación.

Los refuerzos para la Policía de la Ciudad

La Policía de la Ciudad cuenta actualmente con más de 27.000 agentes. Durante la actual gestión de Macri, 3.839 nuevos oficiales se sumaron a las tareas operativas y de prevención. Además, se incorporó equipamiento móvil: 120 patrulleros, 126 camionetas, 160 motos, 60 cuatriciclos, unidades para el traslado de detenidos y 200 bicicletas distribuidas en las comisarías.

En materia de tecnología y protección, se sumaron 7.000 chalecos antibalas con geolocalización en tiempo real para el rastreo de efectivos y 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna. La red de 400 Puntos Seguros permite a los vecinos comunicarse rápidamente con la Policía ante una emergencia. El sistema de videovigilancia dispone de 16.000 cámaras, mientras que se reforzaron la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas y la Patrulla de Control de Accesos, responsables de secuestrar más de 4.000 vehículos no habilitados en los ingresos y egresos a la Ciudad.

El Cuerpo de Bomberos, con más de 2.000 profesionales, fue equipado recientemente con 340 trajes ignífugos, 125 cascos para emergencias y un simulador de incendios que reproduce situaciones reales de riesgo, mejorando la capacitación y seguridad de los efectivos.

Según estadísticas oficiales, hubo una disminución cercana al 30 % del delito (Gobierno de la Ciudad)

Baja en la criminalidad

En el último año, la Ciudad de Buenos Aires alcanzó una baja histórica en los índices de criminalidad. Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad porteño, en 2025 se registró una disminución cercana al 30 % en el total de delitos, ubicando la cifra de robos en el nivel más bajo de los últimos 25 años. El índice de robo de vehículos cayó 92 % respecto del pico registrado en 2002, consolidando a la capital como una de las jurisdicciones urbanas con mayor reducción de delitos en América Latina. Las autoridades subrayaron que estos resultados se lograron mediante una combinación de inversión, decisión política y profesionalización de las fuerzas de seguridad.