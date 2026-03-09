Política

Javier Milei confirmó su participación en el Foro Económico de Madrid y suma un nuevo viaje a España

Desde Nueva York, el Presidente anticipó que cerrará el evento que se celebrará el 14 de marzo en el Palacio de Vistalegre. La delegación que lo acompañará y la agenda en definición

El presidente Javier Milei durante
El presidente Javier Milei durante el Foro Económico de Madrid en la edición 2025 (EFE/Matias Martin Campaya)

Desde Nueva York, el presidente Javier Milei confirmó su participación en el Foro Económico de Madrid que se celebrará el próximo sábado 16 de marzo en el Palacio de Vistalegre, y suma un nuevo destino a su itinerario en el exterior. A través de su cuenta de X, el mandatario anticipó que cerrará el evento económico y empresarial que contará con la exposición de dieciséis oradores.

En el edificio multiuso, pensado originalmente como plaza de toros, el libertario estará a cargo de la ponencia de cierre de la jornada liberal que iniciará a las 8 de la mañana y culminará doce horas más tarde con una cena cerrada. Antecederán al Presidente 13 paneles que abarcarán distintas temáticas que girarán en torno a las críticas de la izquierda, el rol del periodismo y los medios de comunicación, la función empresarial, los nuevos modelos educativos, el avance desregulatorio, emprendimientos, violencia iliberal de género, entre otros aspectos.

Asimismo, habrá una mesa dedicada exclusivamente a analizar las claves y el programa económico de la administración libertaria, que se titula “La Argentina de Milei”, a cargo del doctor en Economía, Juan Ramón Rallo, y del economista Eduardo Garzón.

“Nos vemos en el MEF. VLLC”, confirmó esta mañana a través de su cuenta de X el líder libertario tras compartir un video de la organización que anuncia su participación. En la página web, lo presentan como “el evento económico y empresarial más influyente de España”, cuyas entradas oscilan entre los 49 euros, la estándar, y alcanzan los 2500 con cubierto en la cena VIP incluido.

El presidente Javier Milei ingresa
El presidente Javier Milei ingresa al escenario y saluda al auditorio del Foro Económico de Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

No es la primera participación del mandatario en el evento. En la edición del 2025, que data de principios de junio, polemizó contra su par de España, Pedro Sánchez, y le declaró la “muerte” al socialismo. En esta oportunidad, volverá a ser el único político activo entre las ponencias a cargo de periodistas, economistas, empresarios y referentes de la escena española.

“Contra los socialistas de mierda, siempre voy a estar de su lado”, vociferó ante el auditorio colmado, luego de su particular ingreso caracterizado con gritos y saltos, y agregó: “Después de tantos logros, ha comenzado el momento del crecimiento. Hoy Argentina ha entrado en el sendero que, si sigue abrazando las ideas de la libertad, en 40 años será la primera potencia mundial sin lugar a dudas”.

Según supo Infobae, el viaje está sujeto al estado de situación del mundo marcado por la escalada bélica en Medio Oriente, tras la avanzada de Estados Unidos a Irán. Con la agenda aún en pleno diseño, la hasta entonces delegación que lo acompañaría estará compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Se trata de una nueva visita a España, la primera de este 2026, y tendrá lugar a posteriori de su viaje a Estados Unidos, donde permanecerá hasta el próximo miércoles 11 de marzo. Desde Miami, como primera parada, el libertario estuvo presente en la reunión con jefes de Estado regionales que dio forma a la alianza Escudo de las Américas y actualmente se encuentra en Nueva York, con motivo de la Argentina Week que se celebra del 9 al 12 del mes.

El Escudo de las Américas
El Escudo de las Américas compuesto por Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, Marco Rubio, Nasry Asfura y otros líderes políticos posan juntos en la cumbre 'Shield of the Americas' en Doral, Florida, en 2026

Programado para el jueves 12 de marzo, tiene en agenda un viaje exprés a Chile para dar asistencia a la ceremonia de traspaso de mando que protagonizará el recién electo José Antonio Kast, quien visitó la Argentina el día después de haberse impuesto en el balotaje del país vecino. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el Presidente retornará al país para luego emprender la partida rumbo a Madrid.

Como contó este medio, la idea en mente de Javier Milei es poder concretar hacia finales de abril una nueva visita a Israel, otro de los países con los que mantiene afinada sintonía junto con Estados Unidos, pese a la situación que atraviesa Medio Oriente. El líder libertario fue invitado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, con motivo de los actos por el Día de la Independencia de ese país (Yom Ha’atzmaut, en hebreo).

