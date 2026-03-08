Giro pragmático: Milei se recuesta en los pactos corporativos para la recta final de su mandato

Javier Milei y Juan Bautista Mahiques

La interna se convirtió en un patrón de conducta. Javier Milei puso en marcha esta semana un nuevo equilibrio de fuerzas para su gabinete en un giro pragmático con el que busca de asegurarse un pacto sin disimulos con los principales ejes de poder.

El desembarco de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia no hace más que consolidar un viraje hacia un nuevo polo de poder interno encarnado en Karina Milei. Lejos de cortar la interna, el movimiento que expulsó a Santiago Caputo de la relación con el Poder Judicial, la acrecienta.

Casi como premio consuelo, en la Casa Rosada cuentan que el propio Milei terció para colocar a Sebastián Amerio, mano derecha del asesor presidencial, a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación. Pero que nadie se confunda. Dejar de gravitar en los pasillos de Comodoro Py, y sobre todo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que nombra y remueve a los jueces, no puede ser leído más que como un castigo. La diferencia de poder que encargan ambos cargos es como comparar un elefante con una hormiga. Podría haber sido la propia Secretaria General la autora del nuevo destino.

Karina Milei entendió que la gestión caputista en la Justicia no había dado los resultados esperados y cortó de raíz cualquier pretensión de ese sector de permanecer en el cargo. Prima la desconfianza. Así se explican las 203 ternas de candidatos a jueces enviadas por el Consejo de la Magistratura, cajoneadas en la Casa Rosada durante dos años. De ahí hay 17 para cargos en los tribunales federales de Comodoro Py. Esas ternas las armó Caputo. “Karina no iba a confiar nunca, por eso las bloqueó”, creen a su lado. Esos movimientos son los que hay que mirar con atención a partir de la llegada de Mahiques. Quién sí y quién no de lo que finalmente se envíe al Senado. Todo vuelve a revisión.

Karina Milei y Santiago Caputo

A esta altura, la situación de Mariano Cuneo Libarano pasó a ser anecdótica. El verdadero eje de poder de la Secretaria General se consolidó con el corrimiento de Amerio y Caputo del área y su reemplazo por Santiago Viola, su mano derecha.

De la astucia de Juan Bautista Mahiques, que la tiene de sobra, dependerá su devenir en el karinismo. El Gobierno marcó rápidamente la cancha para comunicar a quién debería reportar. No dejaron cabos sueltos. No sólo Karina fue la primera persona en recibirlo en la Casa Rosada, sino que lo sentó en los primeros minutos con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el propio Mahiques llevó a su primera entrevista televisiva a Viola. Él mismo cuenta que son amigos hace 20 años. Uno con 25 años y el otro con apenas 18. Su padre, Carlos Mahiques y la madre de Viola, la abogada Claudia Balbín, antecedieron en el vínculo. Ella es descrita en el mundo judicial como una operadora todo terreno de los tribunales por sus vínculos con los servicios de inteligencia; él, desde siempre en la carrera judicial. Los contactos de Balbín son variados. Llegan incluso hasta Gerardo Martínez, de quién fue su letrada.

Doctrina Menem

¿Resguardo personal o colonización de la Justicia? Hay un poco de todo entre las argumentaciones que dan los funcionarios nacionales sobre el último movimiento interno del Gobierno. “Es lógico que empiecen a querer cuidarse para estos dos años”, explica un conocedor de los entornos judiciales sobre la decisión de nombrar a un hombre del sistema. También da vueltas una suerte de “doctrina Menem”, que indica que todo gobierno que pretenda hacer reformas estructurales necesita contar con una Justicia dispuesta a validarlas. Una mayoría automática que sostenga la reforma laboral, por poner un ejemplo. Algo de eso empezó a hacer el Gobierno con la decisión de eliminar el fuero laboral, habitualmente adverso a convalidar ese tipo de reformas. El contencioso administrativo tampoco le ha sido del todo hostil, más bien lo contrario. Se verá ahora con el devenir de las cautelares gremiales. Algunos conocedores del sistema recuerdan que Mauricio Macri lo padeció un poco más. Y Comodoro Py hasta ahora se mostró más bien sin apuros. “Eso no indica que no se vayan a despertar en algún momento”, dicen en el Gobierno. Carlos Menem fue el que mejor lo entendió hasta que se le terminó el poder. Le pasó lo mismo que a todos. Por ahora, en la Casa Rosada entienden que ocuparse de la Justicia es parte de mantener la gobernabilidad.

Los jueces de la Corte Suprema en la apertura de sesiones ordinarias

La Corte Suprema tampoco parece constituirse en un problema para Milei. De hecho, la primera definición política de Mahiques fue aclarar que no era prioridad completarla. Hasta ahora no hubo una sola causa que alertara a la Casa Rosada. “Los cortesanos deben estar contentos”, reflexionan en la oposición, aunque hay quienes se preguntan, de todas maneras, cómo le habrá caído a Horacio Rosatti, el presidente del máximo tribunal. Está claro que Mahiques representa todo aquello en lo que tiene más influencia su rival interno, Ricardo Lorenzetti. Para que se entienda. En el mundo judicial comparan a Mahiques con Ariel Lijo. Hay quienes se preguntan hasta cuándo dura esta solapada pax de los cortesanos ahora que Milei está fuerte políticamente pos elecciones de medio término y empieza a reacomodar piezas en el casillero jurídico. La disputa interna en la Corte se frenó tras el tembladeral político que significó la derrota libertaria del 7 de septiembre.

Por ahora, Mahiques no se arriesgará a otro fracaso para completar la Corte como fue el primer intento de Santiago Caputo. Algunos senadores recuerdan que el asesor jamás se acercó a hablar con ellos para conseguir el voto y que toda gestión, aunque no le alcanzó, la tuvo que hacer el propio Lijo. Esa fue, precisamente, parte de la desconfianza de Cristina Kirchner. El peronismo coqueteó con la idea de votarlo, pero solo Lijo se los pidió. Nadie del Gobierno se sentaba a dar la más mínima garantía. Imposible el acuerdo.

Punto de partida

En San José 1111 tomaron nota de la amenaza presidencial por cadena nacional sobre el devenir judicial de la ex presidenta. Milei adelantó en su discurso sentencias condenatorias en dos causas: Cuadernos y Memorandum con Irán. Fue algo así como el aviso de partida para Comodoro Py. Sólo como ejemplo, tres días después de la cadena nacional, el fiscal Diego Velazco pidió al Tribunal Oral 5 fijar fecha para el inicio del juicio en Hotesur, otra de las investigaciones contra la ex presidenta. Esa causa también tiene como acusado a Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner

También en la AFA tomaron nota de la llegada de Mahiques. El primer paso del nuevo ministro, que no niega conocer a la dirigencia del fútbol argentino como casi todo Comodoro Py, fue correr al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien hasta ahora era la cara visible del Gobierno en los avances contra la AFA. Su última medida había sido pedir veedores para controlar a la entidad del fútbol. Sugerente texto de renuncia: allí se lamentó por no haber podido culminar su tarea de “ordenar y transparentar” ámbitos “históricamente considerados intocables”. En el peronismo sospechan que lo que hará Mahiques es tomarse tiempo. Con eso, en la jerga político judicial, alcanza, aunque no sobra.

Mahiques, lazo comunicante

Está claro que quien acercó a Mahiques a Karina fue Viola. Lo contó el nuevo funcionario y lo ratifican quienes más lo conocen. También le dio crédito a los Menem, Lule y Martín. Con buena relación con el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, del ala karinista, cerca de Mahiques confían que ese vínculo también influyó en la designación. En el entorno de Wasserman lo niegan, aunque reconocen la buena sintonía.

Mahiques fue pavimentando con tiempo su camino al poder. Su aspiración era ser Procurador General, puesto que está vacante vía interinato de 9 años de Eduardo Casal. Su vocación por llegar lo llevó a esperar durante horas, cual fan libertario, la salida de Milei del hotel Ambasciatori, en Roma, sobre la vía Veneto. El dato lo reveló La Nación y hay fotos. Celular en mano, retrataba la fachada del hotel y llegó a saludar a Sandra Pettovello y al entonces canciller Gerardo Werthein. No llegó a ver a Milei, que se metió rápido en la cápsula presidencial. Fue en abril del año pasado. La llegada al poder se le dio casi un año después, para otro cargo y gracias a la feroz interna oficialista.

Karina Milei y Juan Bautista Mahiques

Quienes trabajan con Karina Milei sostienen que ella no se meterá en la gestión de Mahiques. “Ella deja hacer pero sí le va a marcar siempre quién lo puso en ese lugar”, explican a su lado. Mahiques responde a Mahiques pero reporta a Karina. Cambió el joystick del ministro. Karina se dio cuenta que tenía que acordar con la corporación. Dejará que se autorregule mientras que no la toquen. Entendió a tiempo lo que no quiso ver Cristina Kirchner. Dedicarse a construir poder con el sistema judicial, no contra. De los resultados de esta gestión se verá el acierto o no de la decisión.

Mahiques compensa, además, el verdadero golpe de la Secretaria General, que es la incorporación de Viola como su representante en el Consejo de la Magistratura. Si bien los jueces lo reciben, la cordialidad ante todo, algunos conocedores de esos despachos reconocen que no está bien visto entre los magistrados después de la operación que protagonizó para involucrar a uno de ellos, Sebastián Casanello, en el caso Lázaro Báez. “Los jueces son corporativos, esas cosas no caen bien en la familia”, refuerzan la idea habituales operadores judiciales. La Cámara de Casación, incluso con dudas respecto de si podía intervenir, limpió su pasado y anuló el procesamiento de Viola que habían dispuesto nada más ni nada menos que los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los archienemigos de Cristina Kirchner.

Karina Milei ya había hecho una avanzada en el Consejo de la Magistratura con la incorporación del diputado Gonzalo Roca, en diciembre del 2025. Caputo no supo leer a tiempo lo que se le venía, o creyó que podía contenerlo, vía su vínculo personal con Javier Milei. Ya no.

Sebastián Amerio, ex secretario de Justicia

El desplante fue tan brutal que la salida de Sebastián Amerio quedó registrada en la última reunión de la comisión de Administración del consejo. “No pasa nada, todo se va a resolver a la vuelta del viaje de Milei”, le llegó a decir Amerio, todavía confiado, a otro consejero en la previa al comienzo de la reunión. Quienes lo vieron en esas horas lo notaron tranquilo, a pesar de que para entonces, Cúneo Libarona ya estaba en Olivos y era inminente el anuncio del cambio. Su falta de experiencia lo llevó, ante la sorpresa, a abandonar el encuentro.

Es paradójico, pero fuentes ligadas al kirchnerismo rescatan de Amerio cierta vocación por hacer las cosas bien. “Tratemos de hacer concursos objetivos”, decía, o proponía renovar los tribunales con nuevos nombres en las ternas. Destacan, además, tanto su trabajo como el de Cúneo para poner en marcha el sistema acusatorio, aprobado en el gobierno de Cristina Kirchner, a pesar de la resistencia de los jueces. La primera fecha que había puesto Amerio era el 11 de agosto, después se postergó a noviembre y ahora, debería comenzar el 20 de abril. “No hay plata”, repite Mahiques para volver a postergar su aplicación en el fuero federal. Los jueces, que pierden poder, no quieren saber nada. Mahiques menos. Tampoco Casal. Un ejemplo de la resistencia es lo que pasó en Mar del Plata. El fiscal federal ante el Tribunal Oral en lo Penal Juan Manuel Pettigiani denunció a Cúneo Liborana por la implementación del sistema en febrero pasado. Lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa le tocó a Carlos Stornelli. Era otro de los nombres que competían por la silla de ministro.

Mahiques supo tejer lazos con la comunidad judía, sobre todo a través de su padre, después del fallo de la Casación que consideró a Irán como estado terrorista, autor del atentado a la AMIA, un delito imprescriptible y cuyos responsables podrían ser juzgados en cualquier lugar del mundo. En los viajes que hizo el año pasado a Nueva York y Washington para reunirse con representantes del American Jewish Committee, Carlos estuvo acompañado por su hijo Juan Bautista.

Gobernadores, la otra apuesta pragmática

Mientras tanto, Milei dará otra foto de gobernabilidad ante los principales empresarios norteamericanos con la delegación de gobernadores que lo acompañarán en la Argentina Week. Fueron invitados y aceptaron estar Alfredo Cornejo (Mendoza), que ayer recibió a Victoria Villarruel con cierta incomodidad, además de Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz). No irán Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). El primero porque ya había estado en Nueva York hace dos semanas en plena negociación para la emisión de deuda que hizo la provincia. La mayoría de ellos viajó a Canadá a la cumbre minera de Toronto. Son los aliados que Milei consiguió para aprobar el presupuesto y la reforma laboral sin sobresaltos.

Milei y gobernadores en la Casa Rosada

Algunos de ellos ya tuvieron recompensa. Vidal logró que finalmente Luis Caputo destrabe la continuidad de las represas en su provincia tras años de paralización. El resto recibió Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en fechas clave. Corrientes y Jujuy se hicieron de $3000 millones; Misiones, Salta y Santa Cruz, de $4000 millones cada uno; y Neuquén de $2000 millones. Todo entre el 24 y el 25 de febrero, en la semana de la sanción definitiva de la reforma laboral. Es parte también del giro pragmático de Milei.

El Gobierno sigue manteniendo distancia con los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, que exploran aún la tercera vía. Ambos estuvieron en la Asamblea Legislativa en la que Milei descargó insultos contra grandes empresarios y que le valió la advertencia discreta de la UIA y AEA. Por ahora seguirán manteniendo ese centro. Armaron en la previa del discurso de Milei una cumbre con parte del heterogéneo bloque que lideran y los legisladores cordobeses fueron los que se retiraron del recinto, como Alejandra Vigo, ante las constantes agresiones presidenciales. Fue una demostración de que todavía están para dar pelea.

El peronismo explora acuerdos

De ese espacio, en los hechos, ya se alejó Miguel Pichetto. Esta semana recuperó cierta centralidad política tras la visita a Cristina Kirchner en prisión domiciliaria y su propuesta por conformar un gran frente electoral antimilei, similar al que armó Lula para vencer a Jair Bolsonaro. Él se propone como el zurcidor de viejos rencores. El tema es que para ser Lula deberían conseguir sumar a Mauricio Macri. Imposible. El que se lanza esta semana es Horacio Rodríguez Larreta, pero para construir en la ciudad. Sonríe Adorni y sufre Jorge Macri.

Miguel Angel Pichetto junto a Guillermo Moreno, Esteban Gringo Castro y Gustavo Menendez

Pichetto llamó a Massa para contarle de su encuentro con Cristina. Massa también comenzó a trabajar (nunca dejaron de ser amigos) con Emilio Monzó. Todos hablan de manera silvestre con todos. No hay líderes, menos orden. Pero encuentran una necesidad: la de cohesionar el antimelismo, hoy vacante. “Si no nos ampliamos todos no hay triunfo posible. El rifle sanitario no corre más”, dice un dirigente que intenta gestionar la unidad. La idea sería una gran elección interna. El Gobierno irá por la eliminación de las PASO, pero el peronismo ya no parece tener otro camino que eliminar el dedo si quiere ser opción real. Todos se hacen guiños. Axel Kicillof necesita un peronista de centro que le aporte ese costado que aún no tiene a pensar de su pelea diaria con el sector cristinista.

Villarruel, error autoprovocado

En este contexto de bonanza política, Milei abrió peligrosamente un frente autoprovocado: Victoria Villarruel, a quien esta semana que pasó levantó públicamente al punto de acusarla por cadena nacional de haber ideado un complot para derrocarlo. Una candidatura de la vicepresidenta el año que viene lastimaría las chances libertarias. La última encuesta de proyección electoral de CB Consultores muestra a una Villarruel con un 5,2% de preferencias. Suficiente para hacer un daño irreparable. Sucede que a Milei se le fue erosionando el techo. Se ablandó su núcleo blando. Tiene un piso fuerte aún, pero riesgoso para un triunfo en primera vuelta. Un ballotage siempre es una incógnita del momento.

El frío saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso

De ahí la necesidad de retomar el fantasma del pasado, casi de manual, que puso en marcha Milei en el discurso. Para los libertarios, fue todo espontáneo. Para la oposición, todo guionado.

Lejos aún de la promesa de 90 proyectos para este año parlamentario, pos Asamblea Legislativa, el Congreso entró en un impasse. La próxima sesión se fijó recién para el 8 de abril en Diputados, para tratar el proyecto de ley de Glaciares. Tampoco se avanzó con la conformación de las comisiones. Sólo hay 8 integradas, de 40. Más allá del discurso, para la Casa Rosada son tiempos de otras urgencias.