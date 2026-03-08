Política

El peronismo quiere trasladar al Congreso los intentos de unidad para construir una alternativa opositora

El encuentro entre Miguel Ángel Pichetto y Cristina Kirchner, sumado a la discreta postura de la ex presidenta, habilitaron otras reuniones. La experiencia 2025 y la búsqueda de diálogo transversal con la mirada puesta en el 2027

Guardar
El encuentro entre CFK y
El encuentro entre CFK y Pichetto abrió un panorama de reuniones entre diferentes sectores del peronismo

El acercamiento entre Cristina Kirchner y Miguel Ángel Pichetto marca un nuevo intento del peronismo por recomponer alianzas internas y construir una estrategia capaz de disputar el liderazgo político en la Argentina.

El objetivo inmediato es consolidar una coalición amplia, inspirada en el modelo de Lula da Silva en Brasil, que sume a todas las corrientes del espacio y permita acuerdos incluso más allá de las fronteras tradicionales, con vistas a enfrentar a Javier Milei y la fuerza gobernante en las próximas elecciones.

El primer paso, sin embargo, será el Congreso de la Nación, la caja de resonancia de la política, donde, en un año sin disputas electorales, las fuerzas opositoras buscarán transformar el recinto en un laboratorio de acuerdos iniciales que puedan derivar en una estrategia más amplia hacia 2027.

Un ejemplo se dio el miércoles por la tarde: Pichetto, quien dirigió el bloque kirchnerista en el Senado, almorzó con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior y referente de otro sector orgánico del peronismo, en el hotel Savoy. Durante la comida, varios legisladores de diferentes fuerzas políticas se acercaron a la mesa para conversar algunos minutos. El diálogo giró siempre en torno a la Cámara de Diputados y las posibilidades de un gran acuerdo opositor.

El año pasado ya hubo algunos acuerdos de cooperación en el Congreso que marcaron esa pauta. Una fuente del bloque de Unión por la Patria indicó a Infobae que “en 2025 fuimos juntos en 11 iniciativas parlamentarias” con Pichetto y Encuentro Federal. Aunque oficialmente buscan restar dramatismo y señalan que “no hay más que eso”, el dato revela una dinámica de trabajo conjunto ya en marcha.

Germán Martínez conversa con Pichetto
Germán Martínez conversa con Pichetto en la Cámara de Diputados

La reunión en San José 1111, donde aseguran que la conversación estuvo exenta de reproches sobre el pasado y enfocada en el futuro, parece haber habilitado esta posibilidad.

Una fuente cercana al encuentro resumió que el debate fue con “la idea de copiar el modelo Lula de una coalición amplia que no solo contenga a todos los sectores del peronismo. Y en eso se está empezando a trabajar”.

A partir de allí, comenzaron los encuentros entre los distintos sectores del universo de Unión por la Patria. “Miguel sabe que para ganarle a Milei se necesita estar amplios y unidos, que una primera vuelta va a ser difícil pero para ganar en una segunda vuelta hace falta de todos. En eso se está trabajando”.

En ese proceso de aproximación, La Cámpora representa una de las líneas más reservadas frente a acuerdos tan extensos, manteniendo estilos de disputa más confrontativos con el libertarismo en ambas cámaras. El grupo, con 14 diputados, no oculta su recelo histórico hacia Pichetto. Sin embargo, hasta ahora, no han objetado que haya un proceso de diálogo. “Si ella dice que sí, nosotros decimos que sí”, reconoció un legislador con acceso a la ex presidenta.

De todas formas, desde la agrupación que lidera Máximo Kirchner le bajan el tono al encuentro al señalar que “no fue una reunión, fue una visita. Es alguien que la respeta, que la conoce y ojalá esto sirva para que personas que en algún momento pensaron diferente puedan conversar. Valoramos la visita”, resumen desde el entorno de CFK.

Los dirigentes políticos Guillermo Moreno
Los dirigentes políticos Guillermo Moreno y Miguel Pichetto conversan en una mesa en el Savoy. Milei retuiteó y Moreno le respondió "estás nervioso"

Sobre la posibilidad de que esto derive en acuerdos parlamentarios primero y políticos después, ponen sus reparos y señalan que habrá que esperar. “Dicen que van a mandar una cantidad de proyectos de ley que aún no sabemos. Pero ella —por Cristina Kirchner— viene diciendo desde enero de 2024 que la única forma de frenar a Milei es con acuerdos parlamentarios. Las únicas defensas que tuvo la gente —universidades, discapacidad— surgieron de esos acuerdos”.

Otra figura cercana a Fernández de Kirchner definió ante Infobae la posición del sector: “La gracia de un espacio político como el peronismo es que podemos no ser todos amigos, pero cuando hay puntos de coincidencia relevantes y una visión común —que en general es la que define la conducción y en este caso es Cristina— no hace falta que seamos todos amigos”.

Consultado sobre la posibilidad de incluir a fuerzas no peronistas, el mismo dirigente afirmó: “Por supuesto. Así le ganamos a Macri. No sé si es agua y ajo, sino más bien encontrar los puntos de coincidencia”.

Miguel Angel Pichetto se saluda
Miguel Angel Pichetto se saluda con Agustín Rossi

Pero la duda aparece sobre el resto de los actores de la cámara y la “foto de votar con el kirchnerismo”. Pablo Juliano, diputado radical del bloque Unión, fue bastante gráfico al respecto. Días atrás, en un reportaje radial, expresó: “los que le agarra urticaria sobre el pasado político de los demás, que miren este gobierno y que se acuerden que Milei decía que Bullrich ponía bombas en jardines de infantes”.

En la misma línea, otro dirigente radical enfrentado a Milei se manifestó con reparos: “Nosotros hablamos y estamos dispuestos a trabajar, pero ella se tiene que correr”, en alusión a Cristina Fernández de Kirchner. “Si podemos construir algo nuevo, que tenga una propuesta concreta y fresca, hay una posibilidad”, agregó.

Aunque no queda claro si es una decisión política o una casualidad de los tiempos, lo que pide el diputado radical se viene desarrollando. En los últimos ochenta días, Cristina Kirchner evitó declaraciones sobre la política doméstica en su cuenta de X.

Desde el 17 de diciembre de 2025 hasta hoy, cuando publicó un mensaje sobre la detención de Nicolás Maduro, solo utilizó la red para agradecer a los médicos que la atendieron en el Sanatorio Otamendi y sobre el fallecimiento de la dirigente chaqueña Sandra Mendoza. Este silencio, y más aún después de la Asamblea Legislativa y el ataque del Presidente al peronismo y a su figura, es leído como una señal de disposición de parte de la líder de un sector del peronismo.

Temas Relacionados

Cristina KirchnerArgentinaUnión por la PatriaLa CámporaCoalición PolíticaOposición a Javier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Círculo rojo: afloran las diferencias en el Gobierno, crece la preocupación por la economía y se visibiliza la disputa por CABA

El detrás de escena del desembarco de Mahiques y la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo. Números rojos del programa económico. El plan de Kicillof. Las proyecciones negativas de coparticipación del CFI. Secretos de Jorge Macri, el rol de Angelici y el avance de LLA en una comisión clave en la Legislatura

Círculo rojo: afloran las diferencias

Coparticipación bonaerense: más de la mitad de los municipios sufrirá recortes en 2026

Infobae comparó el nuevo Coeficiente Único de Distribución (CUD) con el de 2025. Qué distritos vieron reducido su porcentaje, cuáles se beneficiaron y qué pasó con las transferencias totales el año pasado

Coparticipación bonaerense: más de la

La UCR busca liderar la oposición en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, pero afloran las internas partidarias

Hay disputas por la fecha para renovar las autoridades en ambos distritos. Mientras tanto, Rodrigo de Loredo encabezará un acto el próximo 14 de marzo, pero sin simbología radical

La UCR busca liderar la

Entre intendentes y funcionarios, el peronismo empieza a mostrar posibles candidatos para la gobernación bonaerense

Mientras Kicillof analiza si repetirá el desdoblamiento o no, algunos dirigentes inician el largo recorrido hacia la elección 2027 en la provincia de Buenos Aires. Tensiones por las reelecciones indefinidas

Entre intendentes y funcionarios, el

“Permiso para llorar”: Monteoliva contó detalles dramáticos del secuestro de Nahuel Gallo y dejó una revelación impactante

La ministra de Seguridad reconstruyó en Infobae lo que vivió el gendarme en Venezuela y relató que ella también fue víctima de un secuestro hace 30 años, una experiencia que le permitió conectar con él. También habló de la seguridad en la provincia de Buenos Aires: “La Policía Bonaerense es parte del problema”

“Permiso para llorar”: Monteoliva contó
DEPORTES
Ganó 70 kilos con una

Ganó 70 kilos con una dieta de 7000 calorías diarias y se convirtió en el fisicoculturista más alto del mundo: “Antes me sentía como Goofy”

La peligrosa maniobra del nuevo piloto de Alpine en la Fórmula 2 que dio que hablar: “Nunca más terminará adelante mío”

Insólito: Oscar Piastri chocó su McLaren en la vuelta de salida y no correrá el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Locos por el fútbol: con 60, 70 y hasta 80 años, no se pierden los picados ni los campeonatos del Club GEBA

Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1: Russell ganó con Mercedes y Gasly sumó para Alpine

TELESHOW
La vuelta de Claudio Orellano

La vuelta de Claudio Orellano en LAM: “Me sorprende que después de tantos años la gente en la calle me recuerde”

Julieta Cayetina y su regreso a las tablas: “No solo trabajo con el humor, es parte de mi vida”

El regreso de Darío Barassi a la televisión: “No salgo a la cancha a ver qué pasa, salgo a ganar”

Lizy Tagliani contó su rápida reacción cuando le depositaron un sueldo importante por primera vez: “Va a repuntar”

Sofía Pachano relató el impacto que tuvo en Aníbal la llegada de su hijo: “Le salvó la vida”

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué 1.000 barcos a

¿Por qué 1.000 barcos a veces pierden su GPS en Medio Oriente?

Noruega investiga si una explosión cerca a la embajada de EEUU en Oslo está relacionada al conflicto en Medio Oriente

El bien morir, un desafío para humanizar el final de la vida

Simone de Beauvoir: diez citas de la pionera del feminismo para entender “qué privilegio permitió al hombre realizar su voluntad”

Santiago Peña afirmó que Paraguay asumió un “rol activo” contra el crimen organizado al sumarse a la coalición liderada por Trump