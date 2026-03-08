El peronismo quiere trasladar al Congreso los intentos de unidad para construir una alternativa opositora

El encuentro entre CFK y Pichetto abrió un panorama de reuniones entre diferentes sectores del peronismo

El acercamiento entre Cristina Kirchner y Miguel Ángel Pichetto marca un nuevo intento del peronismo por recomponer alianzas internas y construir una estrategia capaz de disputar el liderazgo político en la Argentina.

El objetivo inmediato es consolidar una coalición amplia, inspirada en el modelo de Lula da Silva en Brasil, que sume a todas las corrientes del espacio y permita acuerdos incluso más allá de las fronteras tradicionales, con vistas a enfrentar a Javier Milei y la fuerza gobernante en las próximas elecciones.

El primer paso, sin embargo, será el Congreso de la Nación, la caja de resonancia de la política, donde, en un año sin disputas electorales, las fuerzas opositoras buscarán transformar el recinto en un laboratorio de acuerdos iniciales que puedan derivar en una estrategia más amplia hacia 2027.

Un ejemplo se dio el miércoles por la tarde: Pichetto, quien dirigió el bloque kirchnerista en el Senado, almorzó con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior y referente de otro sector orgánico del peronismo, en el hotel Savoy. Durante la comida, varios legisladores de diferentes fuerzas políticas se acercaron a la mesa para conversar algunos minutos. El diálogo giró siempre en torno a la Cámara de Diputados y las posibilidades de un gran acuerdo opositor.

El año pasado ya hubo algunos acuerdos de cooperación en el Congreso que marcaron esa pauta. Una fuente del bloque de Unión por la Patria indicó a Infobae que “en 2025 fuimos juntos en 11 iniciativas parlamentarias” con Pichetto y Encuentro Federal. Aunque oficialmente buscan restar dramatismo y señalan que “no hay más que eso”, el dato revela una dinámica de trabajo conjunto ya en marcha.

Germán Martínez conversa con Pichetto en la Cámara de Diputados

La reunión en San José 1111, donde aseguran que la conversación estuvo exenta de reproches sobre el pasado y enfocada en el futuro, parece haber habilitado esta posibilidad.

Una fuente cercana al encuentro resumió que el debate fue con “la idea de copiar el modelo Lula de una coalición amplia que no solo contenga a todos los sectores del peronismo. Y en eso se está empezando a trabajar”.

A partir de allí, comenzaron los encuentros entre los distintos sectores del universo de Unión por la Patria. “Miguel sabe que para ganarle a Milei se necesita estar amplios y unidos, que una primera vuelta va a ser difícil pero para ganar en una segunda vuelta hace falta de todos. En eso se está trabajando”.

En ese proceso de aproximación, La Cámpora representa una de las líneas más reservadas frente a acuerdos tan extensos, manteniendo estilos de disputa más confrontativos con el libertarismo en ambas cámaras. El grupo, con 14 diputados, no oculta su recelo histórico hacia Pichetto. Sin embargo, hasta ahora, no han objetado que haya un proceso de diálogo. “Si ella dice que sí, nosotros decimos que sí”, reconoció un legislador con acceso a la ex presidenta.

De todas formas, desde la agrupación que lidera Máximo Kirchner le bajan el tono al encuentro al señalar que “no fue una reunión, fue una visita. Es alguien que la respeta, que la conoce y ojalá esto sirva para que personas que en algún momento pensaron diferente puedan conversar. Valoramos la visita”, resumen desde el entorno de CFK.

Los dirigentes políticos Guillermo Moreno y Miguel Pichetto conversan en una mesa en el Savoy. Milei retuiteó y Moreno le respondió "estás nervioso"

Sobre la posibilidad de que esto derive en acuerdos parlamentarios primero y políticos después, ponen sus reparos y señalan que habrá que esperar. “Dicen que van a mandar una cantidad de proyectos de ley que aún no sabemos. Pero ella —por Cristina Kirchner— viene diciendo desde enero de 2024 que la única forma de frenar a Milei es con acuerdos parlamentarios. Las únicas defensas que tuvo la gente —universidades, discapacidad— surgieron de esos acuerdos”.

Otra figura cercana a Fernández de Kirchner definió ante Infobae la posición del sector: “La gracia de un espacio político como el peronismo es que podemos no ser todos amigos, pero cuando hay puntos de coincidencia relevantes y una visión común —que en general es la que define la conducción y en este caso es Cristina— no hace falta que seamos todos amigos”.

Consultado sobre la posibilidad de incluir a fuerzas no peronistas, el mismo dirigente afirmó: “Por supuesto. Así le ganamos a Macri. No sé si es agua y ajo, sino más bien encontrar los puntos de coincidencia”.

Miguel Angel Pichetto se saluda con Agustín Rossi

Pero la duda aparece sobre el resto de los actores de la cámara y la “foto de votar con el kirchnerismo”. Pablo Juliano, diputado radical del bloque Unión, fue bastante gráfico al respecto. Días atrás, en un reportaje radial, expresó: “los que le agarra urticaria sobre el pasado político de los demás, que miren este gobierno y que se acuerden que Milei decía que Bullrich ponía bombas en jardines de infantes”.

En la misma línea, otro dirigente radical enfrentado a Milei se manifestó con reparos: “Nosotros hablamos y estamos dispuestos a trabajar, pero ella se tiene que correr”, en alusión a Cristina Fernández de Kirchner. “Si podemos construir algo nuevo, que tenga una propuesta concreta y fresca, hay una posibilidad”, agregó.

Aunque no queda claro si es una decisión política o una casualidad de los tiempos, lo que pide el diputado radical se viene desarrollando. En los últimos ochenta días, Cristina Kirchner evitó declaraciones sobre la política doméstica en su cuenta de X.

Desde el 17 de diciembre de 2025 hasta hoy, cuando publicó un mensaje sobre la detención de Nicolás Maduro, solo utilizó la red para agradecer a los médicos que la atendieron en el Sanatorio Otamendi y sobre el fallecimiento de la dirigente chaqueña Sandra Mendoza. Este silencio, y más aún después de la Asamblea Legislativa y el ataque del Presidente al peronismo y a su figura, es leído como una señal de disposición de parte de la líder de un sector del peronismo.