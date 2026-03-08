Coparticipación bonaerense: más de la mitad de los municipios sufrirá recortes en 2026

La caída en las transferencias de fondos del gobierno de Javier Milei a las provincias tuvo su correlato en la Provincia de Buenos Aires, en una merma en los recursos que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le gira a los 135 municipios en el principal distrito electoral del país.

Ese reparto -que se conoce como coparticipación secundaria- se realiza según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), un indicador clave que se actualiza todos los años según distintos parámetros y que se publica a principios de cada período, y es el principal determinante de la distribución de transferencias a municipios.

El CUD está conformado en función de tres grandes componentes: el 58% entre todos los municipios, según un régimen general que contempla la población (62%), la superficie del distrito (15%), y su capacidad de recaudación tributaria per cápita (15%) para compensar a los distritos con menos ingresos. Otro 37% del CUD se asigna según la cantidad de establecimientos oficiales para la atención de la salud, con o sin internación. Y el restante 5% del coeficiente, se reparte entre los distritos brindan servicios sociales transferidos (excepto salud).

Peso de cada componentes del CUD

Pero si bien algunos de estos indicadores son objetivos - como la superficie o la población-, varios intendentes del oficialismo y la oposición advierten que hay algunos que pueden ser “dibujados”, como el componente referido a la salud. Un 37% del CUD se conforma a partir de la cantidad de camas en instituciones de salud oficiales en el Municipio, lo que hace que su peso en el número final sea alto.

“Históricamente, el CUD baja o sube muy poco. Pero como es un coeficiente polinómico, tienen muchas variables, algunas de las cuales se pueden tocar. Los municipios pueden inflar las camas ocupadas o las prestaciones brindadas, por ejemplo. Debería darse una discusión seria y transparente. Diez camas más o menos son millones de pesos, que si van a un municipio, no van a otro”, admitió a Infobae un intendente bonaerense.

Otro componente con mucha incidencia en la conformación del CUD es la población, que suele perjudicar a los distritos del interior de la Provincia que no crecen tanto en habitantes como los del Conurbano. Esa migración hacia el Gran Buenos Aires se refleja en el CUD de los distritos que lo componen, en detrimento de los municipios del resto del territorio provincial.

La “torta” a repartir

El gobierno bonaerense envía en forma automática a los municipios solo el 16,14% de sus ingresos tributarios coparticipables. Se trata de una partida anual estimada para 2026 en $5.258.234 millones. A esto se suman $276.425 millones que se giran en forma automática por la Ley de Financiamiento Educativo y $553.183 millones de otras transferencias de capital que incluyen obras en centros de atención primaria, en escuelas, universidades y en los distintos municipios, según figura en el Presupuesto 2026 aprobado por la Legislatura bonaerense en diciembre pasado.

Pero como el 100% de la “torta” a repartir es la misma, lo que ganan algunos distritos por la coparticipación según el CUD fijado para para este año siempre es en detrimento de otros.

A su vez, la Ley de Financiamiento que autorizó a Kicillof a endeudarse por USD más de 3.000 millones, contempla un fondo para municipios por el equivalente a $350.000 millones, los cuales serán distribuidos en un 70% a través del CUD y el otro 30% por programas provinciales que refieran proyectos de infraestructura. Fue parte de la negociación con los intendentes para conseguir los votos en la Legislatura.

Posteo de Kicillof al referirse a la Ley de Endeudamiento para la Provincia

Infobae comparó el CUD 2026 con el de 2025 para identificar los municipios que vieron reducido su porcentaje de este coeficiente y cuáles resultaron beneficiados con un valor mayor.

De los 135 distritos, 71 sufrieron una disminución del CUD, de los cuales 40 son de Unión por la Patria; 16 de la UCR, 9 del PRO; dos de la LLA (25 de Mayo y 3 de Febrero); y 4 vecinales (San Antonio de Areco, Saavedra, Chivilcoy y Villarino).

Hubo 9 municipios con una disminución del 5%, la máxima permitida en el artículo 11 de la Ley de Financiamiento: General Madariaga (UCR), Leandro N. Alem (UP), Pinamar (PRO), Pila (UP), Ezeiza (UP), San Isidro (PRO), Tordillo (UP), Maipú (UCR) y Florentino Ameghino (UCR).

Esa norma incluyó otra modificación a partir de 2026: cuando el CUD se reduzca un 5% durante dos ejercicios consecutivos, el tope de caída para el tercer ejercicio se establecerá en 2,5% respecto al año anterior.

En el mensaje del Presupuesto 2026 que envió Kicillof a la Legislatura justificó la caída en los fondos que envía a los municipios en “la recesión (que) golpea tanto a los recursos provenientes de la coparticipación federal, como a los tributos de origen provincial”. Aseguró que, en conjunto, "los recursos tributarios de la PBA, sin tomar en consideración los recortes sufridos en las transferencias no automáticas, cayeron más de 6% en relación con 2023″. La referencia a este año se debe a que, en 2024 y 2025, el gobernador no logró que la Legislatura le aprobara el Presupuesto anual, y prorrogó de forma consecutiva el de 2023.

En reiterado reclamos públicos, el mandatario sostiene que la reducción de la masa coparticipable por parte de Nación, le “generó un perjuicio adicional de magnitud considerable para la Provincia, estimado en $12,9 billones, equivalente a más de 10 meses de recaudación tributaria provincial”.

Kicillof en la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense el lunes pasado (AG La Plata)

Los mayores aumentos

De los 64 municipios que registraron una suba en el Coeficiente de Distribución, 45 son de UP, 10 de la UCR, 6 del PRO, uno de LLA (Capitán Sarmiento, que fue uno de los que superó el 10% de aumento porcentual), uno de Encuentro Republicano Federal (San Miguel), y otro de un partido vecinal (Necochea).

Los mayores aumentos los recibieron Chacabuco (15,68%), Campana (12,50%), Capitán Sarmiento (10,62%) y Exaltación de la Cruz (10,55%).

Entre los municipios más poblados, las principales subas correspondieron a Lomas de Zamora (2,2%), La Plata (2,06%), Lanús (1,31%) y General Rodríguez (6,71%).

Transferencias en baja

En total, la Provincia transfirió en 2025 a los municipios un total de $4.639.756 millones, según el análisis realizado por Infobae. En 2024 había transferido $3.337.288 millones. Considerando la inflación de 2025 del 41,9%, las transferencias se redujeron un 2% en un año.

Estas transferencias incluyen la coparticipación bruta, una partida de la descentralización, los juegos de azar, el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales destinado a programas sociales, el Fondo de Saneamiento Ambiental, el Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales, el Fondo de Inclusión Social, y el Fondo de Financiamiento Educativo.

Los cinco más beneficiados, considerando la inflación, fueron todos peronistas: Marcos Paz, con un aumento de 14,04%; General Rodríguez (9,74%); Escobar (9,16%); Moreno (4,66%); y Esteban Echeverría (4,29%).

De los cinco municipios más afectados por la caída en las partidas recibidas, 3 son de UP (Daireaux, que vio reducida un 8,73% las transferencias; General Guido, 8,62% menos; y Carlos Tejedor, 8,58% menos; uno de la UCR (Florentino Ameghino, 9,02% menos), y otro vecinal (Saavedra, con una reducción de 8,73%).

Pedido de más control

El senador bonaerense Marcelo Leguizamón Brown (PRO) presentó, a finales del año pasado, un proyecto de ley para “transparentar y subsanar deficiencias” en los recursos coparticipables que reciben los 135 municipios de la provincia, y permitir un mejor control parlamentario y ciudadano.

En ese sentido, establece que el Ministerio de Economía bonaerense debe publicar en formato abierto, antes del 31 de diciembre de cada año, los criterios y variables utilizados para la determinación del CUD y la metodología utilizada.

El senador Marcelo Leguizamón (PRO) presentó un proyecto para transparentar el CUD

La iniciativa propone la creación de un Mecanismo de Control y Verificación del CUD que esté integrado por un representante de la Contaduría General de la Provincia, uno del Tribunal de Cuentas, un integrante de la comisión de Presupuesto de Senado y otro de la de Diputados.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

Infografías: Marcelo Regalado