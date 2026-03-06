Peligran las clases en la UBA: los docentes anunciaron un paro indeterminado

Docentes universitario reclaman mejoras salariales

Los docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de una recomposición salarial del 51 por ciento. La medida, que comenzará a regir el próximo 16 de marzo, fue comunicada en las últimas horas por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA).

Desde el gremio advirtieron además que convocarán a una marcha federal en defensa de la educación pública. “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51 por ciento que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, señalaron, en referencia a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso el año pasado.

La medida de fuerza incluirá paros, movilizaciones, acciones y cortes, instalación de gazebos en la vía pública y clases públicas destinadas a difundir el conflicto, sin el dictado de contenidos del programa. “Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública”, expresaron.

Entre las resoluciones adoptadas por AGD tras una asamblea, el gremio también informó que se mantendrá en “estado de deliberación permanente” y que convocará a una nueva asamblea para el 20 de este mes.

Entre los objetivos planteados figura continuar reclamando la convocatoria a paritarias y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, además de manifestar su rechazo al proyecto de modificación impulsado por el Ejecutivo nacional.

La organización gremial también resolvió marchar al rectorado de la UBA y a la Secretaría de Trabajo junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), movilizarse en el marco del paro transfeminista del 9 de marzo y realizar un pronunciamiento a 50 años del último golpe de Estado con un acto en la Plaza de Mayo.

“Llamamos a una gran movilización unitaria bajo las banderas de la independencia política del Estado, los gobiernos (nacional y provinciales), las patronales y la burocracia sindical”, concluyeron.

(@carbonilau)

“En una asamblea de casi 150 docentes, AGD-UBA votó por unanimidad paro por tiempo indeterminado hasta ganar la aplicación de la ley de financiamiento universitario y con ella, el 51% de aumento que el Gobierno, de manera totalmente ilegal, se niega a aplicar. Empujemos la rebelión universitaria”, sostuvo Laura Carboni, secretaria general del gremio, en un posteo en su cuenta de X, acompañado por imágenes de la asamblea ocurrida el pasado martes.

En declaraciones a AM 750, Marcelo Carboni señaló que el gremio venía registrando un fuerte clima de “bronca” e “indignación” entre los docentes de la institución universitaria, luego de que el Gobierno decidiera no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

“A pesar de que la ley se aprobó, se cayeron los vetos, hay un fallo judicial para que se aplique, el Gobierno tomó la decisión de no aplicarla y presentar una modificatoria que es completamente a la baja”, detalló la secretaria general, en diálogo con el periodista Victor Hugo Morales.

Y es que en octubre de 2025 el Gobierno promulgó la ley, aunque sostuvo que no podía aplicarla debido a la falta de fondos definidos para su implementación. En diciembre de ese mismo año, el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a cumplirla, con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En febrero de 2026, el Gobierno apeló esa decisión. Actualmente, la norma se encuentra vigente, pero no se está cumpliendo. En paralelo, el Ejecutivo envió un nuevo proyecto que propone modificar la normativa aprobada, con incrementos salariales escalonados del 4,1% distribuidos en tres tramos.

“Nos tienen que pagar un 51 por ciento de aumento salarial. El Gobierno se reúne con rectores para decirles que va a ofrecer en esta modificatoria un aumento del 12,3 por ciento y en tres cuotas. La indignación es total”, lamentó Carboni.