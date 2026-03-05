Milei le dará inicio a una nueva etapa en el Ministerio de Justicia y luego se centrará en la gira clave por EEUU

La ceremonia comenzará al mediodía

Tras haber elegido al sucesor de Mariano Cúneo Libarona, el presidente Javier Milei le tomará juramento este jueves a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, para ponerlo en funciones antes de iniciar una nueva gira por los Estados Unidos, donde volverá a verse con Donald Trump.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes gubernamentales a Infobae, el acto en el que el mandatario nacional designará en su cargo al hasta ahora fiscal se llevará adelante al mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

A este evento asistirá prácticamente toda la cúpula del Poder Ejecutivo, desde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hasta los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Diego Santilli (Interior).

Uno de los pocos ausentes será el teniente general Carlos Presti (Defensa), quien se encuentra en Washington participando de un encuentro sobre seguridad hemisférica convocada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

Quien sí estará entre el público es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de las principales impulsoras de la designación de Mahiques y de Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, como su segundo.

Karina Milei recibió a Mahiques en Casa Rosada un día antes de su asunción (RS Fotos)

De hecho, la funcionaria recibió el miércoles por la tarde en Casa Rosada al futuro ministro para un encuentro junto también a Adorni y Viola, en la que repasaron los principales ejes que tendrá la gestión que inicia ahora.

Asimismo, también fueron invitados a la jura algunas figuras importantes del ámbito judicial, incluido su padre, Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

En los tribunales, varios magistrados estaban haciendo fuerza para ser de los pocos incluidos en la lista de la convocatoria, que hasta el miércoles por la noche todavía se seguía planificando.

“Seguro se llena de jueces y fiscales. Es lógico, porque nació y se crió en el ámbito de la Justicia. Arrancó a los 20 años como meritorio, para todo el mundo judicial hay mucha expectativa sobre quiénes van a ir”, explicó a este medio una fuente cercana al futuro funcionario.

Juan Bautista Mahiques y Manuel Adorni

A diferencia de otras ocasiones, el Presidente aceleró los preparativos para la toma de juramento, con el objetivo de que Mahiques quede formalmente al frente del Ministerio antes de iniciar una intensa agenda internacional, que le demandará estar fuera del país casi toda la semana.

El viernes, Milei tiene previsto abordar un vuelo privado que, en primer lugar, lo llevará hasta la Florida, en el sur de los Estados Unidos, donde volverá a encontrarse con Trump.

El líder republicano organizó una cumbre en su residencia de Mar-a-Lago para afianzar el vínculo con los mandatarios latinoamericanos de derecha y tratar de reducir la influencia de CHina en la región.

De este evento, que se realizará el sábado, participarán también los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).

Milei volverá a verse con Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

La comitiva argentina, en tanto, estará integrada por la secretaria general, el jefe de Gabinete, los ministros Quirno, Sturzenegger, Lugones y Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Tal como anticipó este medio, durante la reunión, el mandatario estadounidense conversará con sus invitados “para abordar las bandas y cárteles criminales narcoterroristas y contrarrestar la migración ilegal y masiva”.

“El propósito de esta nueva cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, definió Karoline Leavitt, vocera de la administración republicana.

Es probable que a lo largo de la jornada la lucha contra Irán, que en el continente tiene como socios a Cuba y Nicaruaga, sea uno de los principales temas de debate.La Casa Blanca busca establecer un sistema de cooperación multilateral para asfixiar la estructura terrorista de Teherán.

Si bien todavía la agenda se está diseñando, lo más probable es que el Presidente no vuelva a Buenos Aires después de esa cumbre, sino que se traslade directamente hasta Nueva York, donde el lunes encabezará el Argentina Week.

Este evento se llevará adelante entre el 9 y 12 de marzo y tiene como principal objetivo conectar a las autoridades y empresarios nacionales con potenciales inversores interesados en sectores estratégicos como tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, industria farmacéutica y nuclear.

Milei iniciará una intensa agenda internacional (REUTERS/Agustin Marcarian)

Asimismo, y como también adelantó Infobae, allí se le sumará a la comitiva oficial una delegación de gobernadores que fueron invitados por Cancillería a participar de estas rondas de negociación.

Entre los convocados están Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

También fueron llamados Rogerio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero el primero rechazó el ofrecimiento debido a que regresó hace poco de los Estados Unidos, donde hizo una extensa gira, también en busca de inversiones, mientras que el segundo alegó problemas de agenda en su provincia.

El Presidente regresaría a Buenos Aires el martes, cuando para una posible reunión con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, antes de volver a despgar rumbo a Chile con motivo de la jura presidencial de José Luis Kast, prevista para el 11 de marzo.