Política

Jorge Macri defendió su gestión: “Nos quisieron hacer creer que el caos era inevitable”

Al detallar logros en áreas como educación, salud y transporte, el jefe de Gobierno remarcó la prioridad de los porteños en la atención sanitaria, la finalización de obras en hospitales y la modernización de la red de subte y escuelas en la Ciudad

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reafirmó su postura frente a la gestión del espacio público y la seguridad en la capital argentina, al afirmar que “nos quisieron hacer creer que el caos era inevitable” y que su administración puso fin a esa lógica.

Jorge Macri apuntó contra discursos que, según él, naturalizaban situaciones como la usurpación de propiedades, la realización de piquetes y la presencia de manteros en el espacio público. “En esta ciudad nos quisieron hacer creer que el desorden era normal, que se podía usurpar una propiedad sin consecuencias. Que se podía hacer un piquete y joderle el día a millones de personas. Que los delincuentes tenían más derechos que las personas de bien. Que los manteros eran parte del paisaje y no había manera de sacarlos”, planteó el funcionario, marcando distancia respecto de gestiones anteriores.

Entre los logros de su gestión, Macri resaltó la recuperación de más de seiscientas propiedades, la eliminación de cuarenta comedores fantasmas y el avance en la lucha contra lo que denominó “curros de los gerentes de la pobreza”. A su vez, remarcó el fin de los bloqueos callejeros: “Se terminó la extorsión de los piquetes y las calles volvieron a ser de los vecinos”, afirmó el jefe de Gobierno.

El mensaje posteado con el video que abre esta nota en redes sociales va en línea con el discurso que brindó el propio Jefe de Gobierno este último lunes en el recinto de la Legislatura porteña durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Ciudad. Durante su oratoria expresó que las políticas de su gestión se basan en recuperar el orden sin resignar libertades, combatiendo las prácticas que vulneran la convivencia, como los cortes de calle, piquetes, tomas y usurpaciones.

Jorge Macri repasó la recuperación
Jorge Macri repasó la recuperación de propiedades y el control del espacio público, acciones centrales en su gestión (Fotografía: Jaime Olivos)

La administración de Jorge Macri también impulsó cambios en el acceso a los servicios de salud. El mandatario señaló: “Los extranjeros ahora pagan para atenderse y los porteños tienen prioridad por primera vez en la historia”. Además, en materia de seguridad, destacó la incorporación de tres mil ochocientos treinta y nueve policías y el alcance de la videovigilancia en el ochenta y dos por ciento de la ciudad. Según el funcionario, estos avances permitieron una baja en homicidios, robos y delitos en general.

En el terreno educativo y de infraestructura, Macri mencionó la finalización de obras en los hospitales Marie Curie, Argerich, Fernández Durán, Santojanni y Piñero, junto a la realización de cinco mil mejoras en escuelas. Además, subrayó la inauguración de la Estación Buenos Aires, una escuela que incorpora programación, robótica e inteligencia artificial, y la obtención de “resultados históricos en lengua y en matemática”.

La movilidad y el transporte público también formaron parte de su balance: “Con Multipago elegimos cómo pagar el transporte. Compramos coches nuevos para las líneas A, B y C del subte y avanza la licitación de la línea F y se prueba el tranbús”. En materia de obras viales e hidráulicas, el jefe de Gobierno detalló la conclusión de proyectos como el bajo puente Bosch, el paso bajo nivel Fomentista y el avance de otras iniciativas como el puente La Bruna y la autopista de Lepiane.

Jorge Macri cerró su mensaje retomando la idea central de su discurso: “Esta ciudad no estaba condenada al caos. Lo que necesitaba era decisión política, ley, orden y propiedad privada”. De este modo, el funcionario volvió a poner en el centro de la agenda pública el debate sobre el orden, la seguridad y la gestión de la ciudad.

