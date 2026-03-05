Gustavo Sáenz: “Tengo una relación personal muy buena con el presidente, pero hay cosas en las que nunca voy a estar de acuerdo”

El gobernador de Salta sostiene que la caída del consumo y los recortes del Gobierno nacional afectan gravemente a la salud, el transporte y la obra pública provincial

En una entrevista con Infobae en vivo, Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta expuso sus diferencias y coincidencias con el Gobierno nacional, reclamó equidad en la coparticipación y detalló cómo afectan los recortes a su provincia.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sáenz abordó desde el vínculo con el presidente Javier Milei hasta los desafíos concretos de su gestión, pasando por la situación económica, la reforma laboral y el rol de los gobernadores en la Argentina actual.

Gustavo Sáenz planteó desigualdad y reclamos al Gobierno nacional

“El que vive en lo más profundo del norte argentino tiene que tener el mismo derecho a la salud, a la justicia, a la educación y a la seguridad que el que vive en Capital Federal y en Buenos Aires”, expresó Gustavo Sáenz al ser consultado sobre sus diferencias de fondo con el presidente Javier Milei. El gobernador remarcó: “Yo sí creo en la justicia social de la movilidad ascendente, porque vengo de una provincia rica, pero lamentablemente pobre por falta de oportunidades y de inversiones”.

Durante el intercambio, Sáenz no eludió la pregunta sobre la caída de la recaudación nacional y su impacto en Salta: “9,5 creo que hemos perdido este mes en cuanto a coparticipación. La caída del consumo impacta fuertemente en el IVA”. Añadió que la provincia viene perdiendo “ocho mil millones por mes” y las consecuencias afectan tanto al sistema de salud como al transporte y las obras públicas.

El gobernador insistió en la necesidad de repensar el federalismo fiscal: “La Constitución estableció en el año 94 que había que rediscutir la coparticipación, porque evidentemente algunos legisladores más vivos lograron que provincias tengan más recursos. No todos los argentinos valemos lo mismo”. Y advirtió con crudeza: “Es muy difícil discutir esto en el Congreso, porque nadie quiere ceder nada”.

Sáenz reclama una renovación dentro del justicialismo y señala la necesidad de construir una alternativa real frente al Gobierno nacional (Infobae en Vivo)

Reforma laboral, tributaria y la agenda provincial

Al analizar los proyectos de reforma impulsados por el Gobierno nacional, Sáenz defendió la postura de Salta en el Congreso: “Apoyamos darle gobernabilidad al Gobierno para que pueda llevar adelante su plan económico. Lo hicimos convencidos, pero las expectativas hasta el día de hoy no se cumplieron. Los motores de la economía están parados: el consumo, la inversión y las exportaciones”.

Sobre la reforma laboral, el gobernador admitió coincidencias con el oficialismo: “Tiene voluntad de reformar cosas que no funcionan. Hablábamos recién de la reforma laboral, y uno la analiza y dice: ‘¿Funcionó para el trabajador? Yo creo que no’”.

También se refirió a la necesidad de una reforma tributaria: “El régimen tributario es fundamental. Hay impuestos que son totalmente distorsivos, pero si no los clarificamos, ¿qué más queremos nosotros?”. Sáenz detalló que Salta ya bajó el impuesto a los ingresos brutos y se adhirió al régimen de transparencia fiscal: “El ticket puede ver el consumidor cuánto cobra. Eso es lo lógico”.

El gobernador reclamó que los recortes de Nación complican la gestión provincial: “Es muy difícil llevar adelante una provincia que se tiene que hacer cargo de la seguridad, de la justicia, de la educación y de la salud pública, pero no te dan los recursos”.

El vínculo político con Milei y las diferencias en el modelo

Consultado sobre su relación con el presidente Milei, Sáenz aclaró: “Tengo una relación personal muy buena con el presidente. Hay cosas que no estoy de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo”. Explicó que lo separa del mandatario la visión sobre derechos sociales y el rol del Estado: “Yo sí creo en las universidades públicas, en el sistema público de educación y en la salud pública”.

Sáenz también marcó matices en la implementación de reformas: “Hace falta tener un mapa y gente que diga: acá hacer de golpe esto no sirve, lo vamos haciendo de esta manera. No son las mismas circunstancias en el norte que en el centro del país”.

Sobre la interna opositora y el futuro del peronismo, Sáenz fue tajante: “Tiene que haber una interna dentro del justicialismo. Tampoco creo que el justicialismo hoy esté en condiciones de solo. Acá tienen que trabajar mucho para buscar una alternativa real al Gobierno. Si no, la gente dice: yo no quiero volver a eso. Yo tampoco”.

El gobernador también relató las dificultades operativas que enfrenta la gestión provincial: “Las obras sociales nuestras tienen un déficit de seis mil, cinco mil, ocho mil dólares por mes, pero no podemos dejar de prestar asistencia. Tenemos déficit en el transporte público de pasajeros, porque desde el primer momento a todas las provincias le quitaron el subsidio menos a ambas”. Y sobre la paralización de la obra pública, graficó: “Se les debe desde el mes de octubre. Es muy difícil que las empresas confíen, que tengan la espalda para seguir aguantando”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.