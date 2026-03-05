Política

Causa AMIA: el fiscal Basso aseguró que “Hezbolá ejecutó el atentado bajo órdenes directas de Irán”

El fiscal Sebastián Basso detalló en Infobae al Regreso cómo la justicia argentina reconstruyó la trama internacional detrás del atentado a la AMIA, identificando a Irán como autor intelectual y a Hezbolá como ejecutor

El fiscal Sebastián Basso atribuyó a Hezbolá la ejecución del atentado a la AMIA bajo órdenes directas de Irán, según la investigación judicial argentina

En una entrevista con Sebastián Basso para Infobae en Vivo, fiscal de la causa AMIA, se reconstruyó el camino judicial que permitió establecer la responsabilidad de Irán y de Hezbolá en el atentado más mortal de la historia democrática argentina, ocurrido el 18 de julio de 1994.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Basso expuso el entramado político y judicial detrás de la causa y los desafíos de una investigación marcada por la manipulación, la colaboración internacional y el rol clave de la ley de juicio en ausencia.

La justicia argentina y el papel de Irán y Hezbolá en el atentado a la AMIA

“La justicia argentina logró reunir todas las evidencias para reconstruir cómo fue la verdad del atentado. El atentado fue realizado por un grupo operativo de esta organización que se llama Hezbolá”, afirmó Sebastián Basso al iniciar el repaso de pruebas. Señaló que Hezbolá tenía un grupo clandestino cuyo jefe era Imad Mugniyah, con base en la Triple Frontera, y que coordinó el ataque a través de Salman Raouf Salman, quien empleó varias identidades y abandonó Buenos Aires tras la explosión.

Basso puntualizó que la justicia logró determinar la participación de otros miembros de la célula, como un ciudadano libanés con identidad falsa, quien ingresó por Ezeiza y también escapó por la Triple Frontera. “Sabemos que días después del atentado, en un periódico del Líbano, salió un comunicado de un grupo que reivindicaba ese atentado y otro que sucedió horas después en Panamá. Eso es importante porque este Salman Raouf Salman, mientras coordinaba el atentado acá, también llamaba a Panamá. Es prueba objetiva, acreditada mediante informes de telefónica.”

La reconstrucción judicial de la
La reconstrucción judicial de la causa AMIA identificó a Irán como autor intelectual y a Hezbolá como célula ejecutora del atentado de 1994 en Buenos Aires (REUTERS/Agustin Marcarian)

El fiscal destacó que la relación entre Irán y Hezbolá ha dejado de ser un secreto: “Hoy por hoy, ya es de público y notorio que Hezbolá e Irán es lo mismo. Es más, podemos afirmar que Hezbolá es una creación de Irán. Hezbolá reporta a Irán, Hezbolá vive de Irán. Si Irán no le abastece dinero, armas y entrenamiento, Hezbolá no existe”.

Figuras clave y obstáculos en la investigación judicial

Entre los responsables señalados por la justicia argentina figuran Ahmad Vahidi, jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán y señalado como ideólogo del atentado; Ali Asghar Hijazi, exfuncionario iraní considerado el enlace clave; Mohsén Rezaí, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Mohsen Rabbani, exagregado cultural de Irán en Buenos Aires. Todos tienen cédula roja de Interpol.

“La Guardia Revolucionaria o los Pasdarán es un ejército propio de la revolución. Dentro de esa Guardia Revolucionaria había un comando especial, la Fuerza Quds, que capacitan a todos los grupos aliados de Irán en el exterior. Vahidi es el que entrenó a estas fuerzas y es el que llevó adelante esas fuerzas. Por eso es una persona muy importante dentro del régimen”, explicó Basso.

El fiscal remarcó que el atentado se enmarca en la política exterior de Irán de los años noventa, orientada a “sembrar el terror” y sabotear el proceso de paz entre Israel y la OLP. “Rabbani es el que informa a Irán de que Argentina es un lugar propicio para llevar a cabo los ideales de esa revolución. Había una comunidad importante árabe y una comunidad importante judía. De hecho, lo llaman la segunda Israel”, indicó.

La causa AMIA revela el
La causa AMIA revela el rol de la Guardia Revolucionaria iraní y su Fuerza Quds en el entrenamiento y apoyo logístico a Hezbolá durante los años noventa (Infobae en Vivo)

Sobre el avance de la causa, Basso subrayó que la ley de juicio en ausencia permitió destrabar el proceso judicial: “La acusación ya tiene más de 20 años, pero como no teníamos juicio en ausencia, no podíamos avanzar. Ahora lo que resta es que el juez de primera instancia, que en este momento es el doctor Rafecas, avale o no el pedido de la fiscalía para la elevación a juicio y que se pase a un tribunal oral”.

Desafíos, cooperación internacional y el rol del fiscal

El fiscal describió el esfuerzo de distinguir entre pruebas válidas y material manipulado en una investigación atravesada por irregularidades: “Durante los primeros pasos de la investigación hubo cosas muy bien hechas, pero también hubo irregularidades y actos por los cuales tanto gente del servicio de inteligencia, de la justicia y de la policía fueron condenados. Tuvimos que hacer en la unidad fiscal un trabajo de separar la paja del trigo”.

Para Basso, el trabajo se apoya en corroborar cada pieza de evidencia con fuentes independientes: “Los testigos que recibí la declaración en Francia son personas iraníes de edad avanzada que ya estuvieron detenidos en la época del Sha, torturados en la época del Sha y perseguidos por este régimen. Algunos de ellos convivieron en la misma habitación mientras estudiaban con los acusados. Me van dando datos, declaran, dicen: ‘Esto pasó así y así’. Con esa sola declaración no me quedo, cotejamos con otras fuentes independientes que nos permiten corroborar estos datos”.

Sobre la cooperación internacional, enfatizó: “El caso AMIA es un caso donde el Estado argentino en su conjunto dijo que había que darle prioridad. Por eso tenemos mucha más ayuda que otros fiscales. Pero también dependemos mucho de la ayuda global, porque el grupo que ingresó a la Argentina son extranjeros. Toda la prueba contra ellos es producida en otros países y necesitamos la cooperación de esos países”.

Consultado sobre el aspecto personal, Basso reconoció los riesgos y la dimensión de la causa: “Hace casi 40 años que estoy dentro del poder judicial y siempre me dediqué al ámbito penal y básicamente a delitos de crimen organizado. Uno cuando asume el cargo sabe los riesgos que corre, asume esos riesgos y también le gusta su profesión. Uno pone todo lo que tiene de sí para ello”.

