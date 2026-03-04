Política

Soledad Martínez apuntó contra Axel Kicillof: “Hace tiempo que el gobernador no gobierna”

En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Vicente López, la intendenta diferenció su gestión de la provincial. “Acá, las cosas funcionan”, resaltó

Guardar
Soledad Martínez abrió las sesiones
Soledad Martínez abrió las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Vicente López

La apertura del período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Vicente López tuvo como eje el discurso de la intendenta Soledad Martínez, quien utilizó la ocasión para marcar diferencias con la gestión provincial de Axel Kicillof y reafirmar el rumbo de su administración.

Martínez, recientemente revalidada en las urnas con una amplia ventaja sobre el kirchnerismo local, agradeció el respaldo de los vecinos y planteó un mensaje enfático sobre la gestión municipal: “No me voy a resignar a la decadencia de la provincia: Vicente López es distinto y acá las cosas funcionan”.

Durante su intervención, la vicepresidenta del PRO sostuvo que el gobernador bonaerense “hace tiempo que no gobierna, no gestiona ni soluciona los problemas; solo lo escuchamos quejarse del gobierno nacional o discutir internas partidarias”. Martínez contrapuso esta situación al escenario local, señalando que en Vicente López, pese a los desafíos, los servicios funcionan y la gestión muestra resultados tangibles.

Las críticas de la jefa comunal se centraron especialmente en dos áreas sensibles: seguridad y educación. Martínez cuestionó el avance del delito en el conurbano bonaerense y el incumplimiento del calendario escolar por parte de la provincia.

“No voy a dejar que nuestra ciudad se convierta en lo peor que vemos del conurbano bonaerense todos los días en televisión. No me voy a resignar a la decadencia, ni a la improvisación, ni a la desidia que ganan terreno todos los días en la provincia de Buenos Aires. No me voy a resignar a la inseguridad, a los hospitales públicos abandonados y a las escuelas que, de vuelta, no abrieron”, enfatizó.

Martínez dijo que Kicillof "hace
Martínez dijo que Kicillof "hace tiempo que no gobierna"

La intendenta fundamentó su postura reivindicando el modelo de gestión local y los indicadores que respaldan su visión. “Hoy, Vicente López es una ciudad que está un paso adelante del resto de las ciudades del país. Y no lo decimos solo nosotros: el año pasado, la Universidad de Buenos Aires, a través del Índice Regional de Ciudades, ubicó a Vicente López en el primer lugar como la mejor ciudad para vivir”, señaló, atribuyendo estos logros a una administración eficiente y a la continuidad de políticas de desarrollo urbano y servicios.

En el plano económico, Martínez afirmó que el municipio se ha convertido en un polo de atracción para el sector privado. “Nuestra ciudad es elegida por el sector privado para instalarse. En los últimos años, grandes empresas nacionales e internacionales nos eligieron, porque Vicente López es más seguro, más limpio y presta servicios de calidad, y no les ponemos trabas burocráticas, no los asfixiamos con impuestos ni los maltratamos. Trabajamos todos los días para que cada vez más empresas, más pymes y más comercios nos elijan para invertir”, sostuvo.

El respaldo electoral conseguido en las últimas elecciones —más de 20 puntos de diferencia respecto del kirchnerismo— fue interpretado por la intendenta como un aval a su gestión y a la diferencia de modelo con la administración provincial. En ese contexto, Martínez reafirmó su compromiso de evitar que Vicente López replique problemáticas que, según su diagnóstico, afectan a otras localidades del conurbano.

La jefa comunal también delineó los desafíos a futuro, haciendo hincapié en la necesidad de mantener la calidad de los servicios municipales, profundizar las políticas de seguridad y educación, y sostener la inversión pública y privada en el distrito. Insistió en que la gestión local no se resignará ante la “decadencia ni la improvisación”, y que el municipio seguirá apostando por un modelo de administración profesional y orientado a resultados.

Temas Relacionados

Soledad MartínezVicente LópezAxel KicillofÚltimas noticias

Últimas Noticias

Martín López Zavaleta es el elegido para reemplazar a Juan Bautista Mahiques como fiscal general de la Ciudad

De 51 años, hasta ahora se desempeñaba como fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional y, desde febrero de 2024, está al frente del Instituto Superior de Seguridad Pública

Martín López Zavaleta es el

Cómo es la agenda internacional del Gobierno en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente

Javier Milei ultima los detalles logísticos de un nuevo viaje a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y encabezar una serie de actividades con gobernadores y empresarios. En abril, en tanto, el Presidente tenía programado un viaje a Israel

Cómo es la agenda internacional

Mariano Cuneo Libarona habló sobre su salida del Ministerio de Justicia: “Tenía que venir alguien con mi energía de 2023”

El ex ministro que dejó su cargo este miércoles reveló en diálogo con Infobae a la Tarde los motivos de su salida del gabinete. “Creo que lo mejor que puedo hacer por el país y por mí es dar un paso al costado”, afirmó

Mariano Cuneo Libarona habló sobre

El desesperado pedido de la hermana de Germán Giuliani, el último argentino detenido en Venezuela: “Mi hermano es inocente, se le violaron todos sus derechos y fue torturado”

Vanesa Giuliani detalló en Infobae al Regreso las condiciones inhumanas que enfrenta su hermano en una prisión venezolana y denunció la soledad de la familia ante la falta de apoyo consular

El desesperado pedido de la

Tras un conflictivo inicio de clases, Kicillof mejoró la oferta salarial docente para cerrar la paritaria

Propuso una suba de 7,5% en dos cuotas, que se divide en 5% para marzo y 2,5% en abril. Todo sobre la base de los sueldos de enero. Los gremios definirán en los próximos días. La negociación que se cuela en la interna del PJ

Tras un conflictivo inicio de
DEPORTES
Inyecciones, lesiones y pasión por

Inyecciones, lesiones y pasión por el fútbol: la historia oculta de John Terry, el capitán histórico del Chelsea

Boca Juniors confirmó su formación para visitar a Lanús por el Torneo Apertura

Casemiro nombró a las selecciones candidatas a ganar el Mundial y no mencionó a Brasil: cuáles serían las “sorpresas”

El recital de Enzo Fernández en la goleada del Chelsea al Aston Villa del Dibu Martínez: asistencia de lujo y un festejo especial

El fuerte apoyo de un compañero del Real Madrid a Mastantuono tras la suspensión por haber insultado a un árbitro

TELESHOW
Thiago Medina mostró las cicatrices

Thiago Medina mostró las cicatrices de su accidente y contó cómo le afectan psicológicamente: “Tengo un complejo”

Las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en Japón: paseos por las calles de Tokio y comidas exóticas

Fede Bal contó el incómodo momento que un guardia de seguridad le hizo pasar con Evelyn Botto: “Lo fui a buscar”

Zaira Nara opinó sobre el romance de Chechu Bonelli y Facundo Pieres y lanzó una indirecta a Paula Chaves

La indirecta de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de un paseo romántico con la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

El empleo en zona franca

El empleo en zona franca nicaragüense alcanza niveles de 2012 tras ola de despidos en 2025

Cuando la alineación ideológica se puede convertir en estrategia política: ¿qué podemos esperar de la cumbre regional que redefine el hemisferio?

El Congreso de Brasil aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Avanza una nube de polvo sahariano sobre España, Portugal y Francia: por qué genera alerta por los riesgos para la salud

Royal Caribbean evalúa construir un dique seco en Puerto Armuelles, Panamá