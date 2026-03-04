Soledad Martínez apuntó contra Axel Kicillof: “Hace tiempo que el gobernador no gobierna”

Soledad Martínez abrió las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Vicente López

La apertura del período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Vicente López tuvo como eje el discurso de la intendenta Soledad Martínez, quien utilizó la ocasión para marcar diferencias con la gestión provincial de Axel Kicillof y reafirmar el rumbo de su administración.

Martínez, recientemente revalidada en las urnas con una amplia ventaja sobre el kirchnerismo local, agradeció el respaldo de los vecinos y planteó un mensaje enfático sobre la gestión municipal: “No me voy a resignar a la decadencia de la provincia: Vicente López es distinto y acá las cosas funcionan”.

Durante su intervención, la vicepresidenta del PRO sostuvo que el gobernador bonaerense “hace tiempo que no gobierna, no gestiona ni soluciona los problemas; solo lo escuchamos quejarse del gobierno nacional o discutir internas partidarias”. Martínez contrapuso esta situación al escenario local, señalando que en Vicente López, pese a los desafíos, los servicios funcionan y la gestión muestra resultados tangibles.

Las críticas de la jefa comunal se centraron especialmente en dos áreas sensibles: seguridad y educación. Martínez cuestionó el avance del delito en el conurbano bonaerense y el incumplimiento del calendario escolar por parte de la provincia.

“No voy a dejar que nuestra ciudad se convierta en lo peor que vemos del conurbano bonaerense todos los días en televisión. No me voy a resignar a la decadencia, ni a la improvisación, ni a la desidia que ganan terreno todos los días en la provincia de Buenos Aires. No me voy a resignar a la inseguridad, a los hospitales públicos abandonados y a las escuelas que, de vuelta, no abrieron”, enfatizó.

Martínez dijo que Kicillof "hace tiempo que no gobierna"

La intendenta fundamentó su postura reivindicando el modelo de gestión local y los indicadores que respaldan su visión. “Hoy, Vicente López es una ciudad que está un paso adelante del resto de las ciudades del país. Y no lo decimos solo nosotros: el año pasado, la Universidad de Buenos Aires, a través del Índice Regional de Ciudades, ubicó a Vicente López en el primer lugar como la mejor ciudad para vivir”, señaló, atribuyendo estos logros a una administración eficiente y a la continuidad de políticas de desarrollo urbano y servicios.

En el plano económico, Martínez afirmó que el municipio se ha convertido en un polo de atracción para el sector privado. “Nuestra ciudad es elegida por el sector privado para instalarse. En los últimos años, grandes empresas nacionales e internacionales nos eligieron, porque Vicente López es más seguro, más limpio y presta servicios de calidad, y no les ponemos trabas burocráticas, no los asfixiamos con impuestos ni los maltratamos. Trabajamos todos los días para que cada vez más empresas, más pymes y más comercios nos elijan para invertir”, sostuvo.

El respaldo electoral conseguido en las últimas elecciones —más de 20 puntos de diferencia respecto del kirchnerismo— fue interpretado por la intendenta como un aval a su gestión y a la diferencia de modelo con la administración provincial. En ese contexto, Martínez reafirmó su compromiso de evitar que Vicente López replique problemáticas que, según su diagnóstico, afectan a otras localidades del conurbano.

La jefa comunal también delineó los desafíos a futuro, haciendo hincapié en la necesidad de mantener la calidad de los servicios municipales, profundizar las políticas de seguridad y educación, y sostener la inversión pública y privada en el distrito. Insistió en que la gestión local no se resignará ante la “decadencia ni la improvisación”, y que el municipio seguirá apostando por un modelo de administración profesional y orientado a resultados.