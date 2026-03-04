Política

Martín López Zavaleta es el elegido para reemplazar a Juan Bautista Mahiques como fiscal general de la Ciudad

De 51 años, hasta ahora se desempeñaba como fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional y, desde febrero de 2024, está al frente del Instituto Superior de Seguridad Pública

Martín López Zavaleta es egresado de la Universidad de Buenos Aires y posee un posgrado en Ciberdelincuencia realizado en la Universidad de Catalunya

Luego de la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia de la Nación, se conoció el nombre de quién será su reemplazante como fiscal general de la Ciudad. Se trata de Martín López Zavaleta, de 51 años, abogado egresado de la UBA con un posgrado en Ciberdelincuencia hecho en la Universidad de Catalunya. Desde febrero de 2024, es el director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), la escuela de formación y capacitación de policías y bomberos porteños que se convirtió en uno de los bastiones en CABA.

López Zavaleta ocupaba hasta este miércoles el cargo de fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional en el Ministerio Público Fiscal, puesto al que accedió en diciembre de 2019, dos décadas después de haber ingresado al MPF.

Según pudo saber Infobae en base a la resolución FG N°19/2026, luego de que se conociera que Mahiques era el elegido para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona, el fiscal general de la Ciudad hizo uso de una licencia extraordinaria sin goce de sueldo por “ejercicio transitorio de otro cargo y, mientras dure esa designación y/o se produzca la finalización del mandato constitucional”.

En ese contexto, para “asegurar el normal desenvolvimiento del MPF”, nominó como reemplazante a López Zavaleta: “Cuenta con los antecedentes profesionales, trayectoria y experiencia suficientes en el ámbito académico como judicial”, lo elogió Mahiques en la resolución donde lo nombró como sucesor.

Y destacó que el nuevo fiscal general de la Ciudad “elaboró y propuso diversas acciones de impacto institucional para el ámbito jurisdiccional, las que fueron posteriormente implementadas de manera exitosa”.

Y, en ese punto, Mahiques recordó la creación de las Unidades de Flagrancia, la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal, los equipos especializados en violencia de género y la implementación del "auxiliar fiscal", todos logros de López Zavaleta.

Como también lo fue al gestionar el nacimiento de fiscalías especializadas en funcionarios públicos, violencia institucional, integridad policial, estupefacientes, delitos informáticos y la de juegos de azar, entre otras.

De larga trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad, antes de ser adjunto fue secretario general de gestión en el MPF por 10 meses. Previamente, venía de ocupar durante cuatro años el cargo de fiscal especializado en delitos informáticos.

De marzo de 2013 a enero de 2018 fue el titular de la Fiscalía de 1ª instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°30. Antes de vestir ese cargo, fue fiscal coordinador de Investigaciones Complejas (NdeR: de noviembre 2010 a marzo de 2012) y estuvo al frente de la fiscalía especializada en Violencia de Género (octubre 2008 a marzo 2013).

Fue profesor y coordinador de la materia Derecho Procesal Penal y Contravencional en el Instituto Superior de Seguridad Pública por casi 13 años (2011 a 2024), y ayudante graduado de la materia Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal de la cátedra Fellini-Huñis en la UBA.

Autor de distintos artículos y publicaciones, se destacan entre sus textos , todos editados por Jusbaires:

  • “El estándar probatorio en los casos enmarcados en un contexto de violencia de género. Análisis jurisprudencial”, publicado en 2024
  • Unidades Fiscales de Flagrancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (2023)
  • “El resultado de una investigación de tráfico y/o tenencia de material de abuso sexual contra la infancia como primera prueba de su existencia” (2023)
  • “Persecución penal inteligente de los delitos de competencia local previstos en la Ley N°23.737. Acciones emprendidas por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” (2021)

