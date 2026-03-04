Política

Acusaciones cruzadas de fraude, quema de urnas y violencia en las elecciones de la UOM Zárate-Campana

El oficialismo de Abel Furlán y la oposición de Angel Derosso intercambiaron graves denuncias de irregularidades en los comicios que finalizarán este miércoles. Fueron reelegidos Oscar Martínez en Río Grande y Pablo González en Villa Constitución

Fuerte operativo de seguridad por las elecciones en la sede de la UOM Zárate-Campana

Las elecciones en la Seccional Zárate-Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se tiñeron de fuertes acusaciones cruzadas entre su actual titular, Abel Furlán, quien también dirige el sindicato a nivel nacional, y el candidato opositor Angel Derosso, un ex miembro del oficialismo que busca desplazar a su antiguo jefe.

En esta seccional, como en las 53 restantes de la UOM en todo el país, este lunes comenzaron los comicios para elegir sus nuevas autoridades y seguirán hasta este miércoles, pero desde el comienzo estuvieron signadas por las denuncias recíprocas: el oficialismo de Furlán acusó a militantes alineados con Derosso de intentar quemar y romper las urnas en varias empresas, mientras que los opositores aseguran que hay fraude, irregularidades con los padrones y urnas rotas o desaparecidas en diversos lugares de votación.

Hay mucho en juego en esta elección. Furlán busca ser reelegido en la UOM Zárate-Campana, donde hace 30 años no se presentaba una lista opositora, y también quedar fortalecido cuando el 18 de marzo se reúna el colegio electoral de la UOM para que los delegados de cada seccional elijan la nueva conducción nacional que tendrá el sindicato metalúrgico hasta 2030.

La votación de la UOM en Hormetal, Escobar, donde un militante opositor quiso romper la urna

Por eso la votación en Zárate-Campana se convirtió en un test decisivo para el liderazgo de Furlán: si pierde, no podrá mantener la secretaría general de la UOM, y si gana, estará más cerca de continuar en su cargo a nivel nacional porque se debilitará una incipiente alianza de seccionales rebeldes que procura desalojarlo.

Este lunes, cuando arrancó la votación, Furlán afirmó que “hay un sector que no quiere que se vote porque saben que en las urnas pierden” y agregó: “Cuentan con la complicidad y el apoyo de muchos factores de poder, que ven una oportunidad para desgastar a la UOM o incluso quedarse con el sindicato por la fuerza”.

“Los trabajadores no vamos a permitir que nos quiten el sindicato -enfatizó el líder metalúrgico-. Por eso queremos que todos vengan a votar. La UOM se fortalece con más participación, más democracia interna y haciéndole frente a lo que nos quieren imponer por la fuerza con patotas y con violencia”.

Abel Furlán, titular de la UOM nacional y de la Seccional Zárate-Campana

Por su parte, Derosso denunció “irregularidades” en la elección: “Las urnas volantes, que son 12, salieron la mitad con fiscales nuestros y la mitad sin fiscales; hay gente que figuraba en los padrones y ahora no figura, fiscales que no han autorizado para fiscalizar, afiliados que no están figurando dentro de los padrones y la policía de la provincia de Buenos Aires como parte de todo este proceso eleccionario, con la sede de la UOM sitiada, presencia de barrabravas y efectivos policiales entrando a las fábricas, dejando las urnas y esperando adentro para tratar de que termine el proceso”.

En declaraciones al portal Infozc, el candidato opositor advirtió que “están apareciendo urnas rotas o hay otras que desaparecen”, por lo que consideró que “este proceso ya dejó de ser democrático” y pidió que “la justicia intervenga porque este tipo que se dice ser democrático (en alusión a Furlán) trajo gente de todos lados y no deja votar a los afiliados”.

En el entorno de Furlán, por su parte, también denunciaron a los opositores. “En Hormetal, Escobar, un fiscal de la Lista Naranja–Azucena Villaflor quiso romper la urna y lo frenaron, pero no se dio cuenta de que la empresa tenía cámaras de control y quedó filmado, por lo que fue denunciado penalmente", señalaron.

Angel Derosso, candidato opositor de la UOM Zárate-Campana, denunció que hay fraude en las elecciones de esa seccional

La misma fuente aseguró que en la empresa MARO, en ciudad de Baradero, “un candidato de la lista Naranja se tiró sobre la urna intentando romperla, fue detenido y trasladado a la comisaría, mientras los propios fiscales describieron y firmaron el acta del escribano donde corroboraron que existió una orden de romper”.

En otras seccionales de la UOM donde hubo competencia interna también ganaron los candidatos oficialistas: en Río Grande (Tierra del Fuego), Oscar Martínez, secretario general desde hace 27 años, se impuso por 40 votos a Pablo Ibáñez, delegado en Radio Victoria. Y en Villa Constitución, el líder de esa seccional, Pablo González, le ganó a la trotskista Lista Negra, encabezada por Christian Míguez, de la comisión interna de Acindar.

