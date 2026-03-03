Política

El peronismo busca convertir los ataques de Milei en un punto de partida para una alternativa opositora

En el espacio entienden que el Presidente quedó expuesto por sus formas en el Congreso y que debe acelerarse la articulación de un frente amplio contra el accionar político del Gobierno

La apertura de sesiones ordinarias
La apertura de sesiones ordinarias estuvo marcada por una confrontación permanente entre Milei y el bloque del peronismo (Comunicación Senado)

“El riesgo kuka ya no funciona. La dirigente con más caudal electoral está presa y sin perspectiva de que eso cambie. ¿Cuál es el riesgo kuka?“. Con esa frase analizó la avanzada de Javier Milei ayer un dirigente muy cercano a Cristina Kirchner. En el mundo K creen que esa expresión, utilizada también durante la última elección nacional, no tiene sustento en la realidad.

En definitiva, asumen que la condena y el encierro de la ex presidenta debilitan a la fuerza política, motivo por el que deja de tener peso real las amenazas latentes del Presidente respecto al rol que ocupan o que pueden ocupar en un futuro dentro del sistema político argentino. “Lo que hay es riesgo gas, el riesgo combustible, el riesgo alimentos. Eso si sube todo lo día”, advirtieron cerca de la ex mandataria.

En el peronismo creen que la decisión de Milei de ponerlos en el centro de la escena como enemigos principales, tiene que ver con su voluntad de polarizar y cambiar el foco frente al aumento progresivo de la inflación y la falta de puestos de trabajo. “Es un mecanismo de autodefensa porque las encuestas no le empiezan a dar como quieren”, indicó una voz potente dentro de La Cámpora.

Salvo Florencia Carignano, la agrupación que conduce Máximo Kirchner no estuvo presente en la apertura de sesiones del domingo. “No queríamos ser parte del show”, sostienen en el corazón de la orga, como le suelen llamar sus propios integrantes. “Milei está desesperado. Cada tres o cuatro meses tiene una crisis en puerta. Su stand up solo exponen la debilidad del Gobierno y su violencia”, señalaron.

La furia de Javier Milei,
La furia de Javier Milei, que decidió confrontar al peronismo en gran parte de su discurso en el Congreso (REUTERS/Agustin Marcarian)

Además, dentro del esquema justicialista creen que las formas en la que se expresó el Presidente el domingo por la noche, tiene que serviles para consolidar el rol de oposición principal, aún en la desdicha del poder perdido. Porque el año que viene, cuando haya elecciones nacionales, están convencidos de que habrá una polarización extrema y solo dos lados concretos para representar un proyecto político que gobierne cuatro años.

“Devolvé la guita del 3%”, “¿Quién te dio el token de Libra?, “Devolvé la plata de los jubilados y los discapacitados”, “la gente se está quedando sin laburo”. Esas fueron algunas de las frases que los legisladores peronistas le gritaron a Milei y que generaron la respuesta inmediata y locuaz del Presidente.

Los legisladores justicialistas llegaron al recinto con una idea basada en una suerte de preacuerdo implícito. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le había trasladado al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, la voluntad de Milei de confrontar su gestión con la del peronismo, sin ataques directos, sin piñas discursivas debajo de la cintura. Además, Menem, durante una reunión con presidentes de bloque, pidió tener un recinto ordenado para que haya un marco institucional.

Nada de eso sucedió, lo que motivó a la platea justicialista a entrar en un ida y vuelta con el Presidente, que derivó en momentos de alta tensión durante la noche de domingo. El Jefe de Estado tuvo una vocación muy clara de criticar y descalificar al peronismo, y ahora la oposición advierte que debe aprovechar ese desmadre, más parecido al formato de una campaña electoral, para poder trabajar en el alineamiento de los sectores anti Milei detrás de una propuesta electoral unificada.

Juan Grabois junto a otros
Juan Grabois junto a otros diputados del peronismo

En el bloque peronista desmienten que haya existido un plan deliberado para sacar de eje al Jefe de Estado con sus comentarios, como algunos rumores indicaban. En cambio, sí creen que un ataque diseñado por el esquema de comunicación libertario para que el foco esté puesto en los insultos permanentes de Milei al principal partido opositor y a Cristina Kirchner.

“Este Milei violento y verborrágico es el que tiene que quedar expuesto. Le habló a su núcleo duro, pero hay un montón de gente que no quiere eso. El gran problema que tiene el peronismo hoy es construir una opción que represente a ese sector”, aseguró a Infobae un experimentado legislador del interior del país que estuvo en el recinto.

El disruptivo discurso presidencial fue una luz de atención para el justicialismo. Son muchos los dirigentes que creen que las formas y las maneras de Milei que quedaran expuestas, sumado al contenido simbólico de la ruptura del diálogo institucional, tienen que ser una señal para empezar a unir las distintas versiones opositoras.

En esa línea se inscribió el encuentro que tuvo Miguel Pichetto con Cristina Kirchner el año pasado. En distintas terminales de la oposición está flotando la idea de empezar a articular posicionamientos ante políticas públicas, con el fin de construir un acuerdo amplio el año que viene y edificar una coalición que pueda competir frente a Milei.

