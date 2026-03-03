Política

El Gobierno busca cerrar la guerra con el kirchnerismo por la integración de las comisiones del Senado

El cristinismo acusa a Patricia Bullrich y a dialoguistas de repartirse lugares que corresponden a ellos, aunque no envió nombres durante las extraordinarias y los otros espacios avanzaron. Reunión definitoria en los próximos días. Si no hay acuerdo, continuará el “Pac-Man” libertario

La jefa libertaria en el
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto a la plana mayor del cristinismo en la Cámara alta (Maximiliano Luna)

Tras la frenética agenda de sesiones extraordinarias y la reciente -e incendiaria- inauguración del período ordinario realizado por Javier Milei, en el Senado aguardan el envío de las leyes que sin tanto detalle prometió la Casa Rosada. Pese a que en la corriente semana no se espera actividad alguna, la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, busca -junto a dialoguistas- cerrar la guerra contra el kirchnerismo por la integración de las comisiones y ofrecería una compensación que, en caso de no darse, disparará de nuevo el “Pac-Man” libertario.

En diciembre pasado, el interbloque Popular, que comanda el formoseño José Mayans, decidió no sumarse a las comisiones y el conglomerado de LLA y aliados se repartieron, para las de 19 butacas, 13 ellos y seis para los de tribus peronistas y pseudo justicialistas, como el camporismo. En tanto, en las de 17, los guarismos fueron fijados en 12 y cinco, respectivamente.

La guerra quedó consumada en febrero último, cuando aparecieron los nombres en la de Acuerdos, de 17; y de Relaciones Exteriores, de 19. La primera trató el pliego del ex diputado Fernando Iglesias como embajador político; la segunda, el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Ante la siesta cristinista, la bancada Convicción Federal, de cinco soldados que en los papeles se dicen “perucas” y aún se encontraban en el interbloque kirchnerista de Mayans -se fueron días atrás, tras meses de zigzagueos para negociar cositas- enviaron su propuesta, la cual fue convalidada. Así, en Acuerdos apareció la tucumana Sandra Mendoza y, en la de Relaciones Exteriores, el pícaro catamarqueño Guillermo Andrada, robot ejecutor de los deseos del gobernador Raúl Jalil.

La sorpresa principal apareció pocas horas después de ese episodio, cuando se reunió la de Acuerdos para dictaminar el pliego de Iglesias como diplomático en representación de la Argentina ante Bélgica y la Unión Europea. En dicho convite se mostró la dialoguista salteña Flavia Royón y, de esa manera, el cristinismo pasó a tan solo tres de 17.

El legislador justicialista Guillermo Andrada.
El legislador justicialista Guillermo Andrada. Tras meses de zigzagueos y jugar a las escondidas, se fue con dos colegas del interbloque kirchnerista (RS Fotos)

No se puede repetir más la situación de 2024. El kirchnerismo estuvo durante meses sin asistir y, de repente, apareció cuando se inició la ola de piñas contra el Gobierno, como la ley de financiamiento universitario. Ahí sí se mostraron -el bonaerense Eduardo- De Pedro, Lucía Corpacci (Catamarca) y otros tantos más. Recién en julio o agosto se presentaron. Como si durante la primera mitad de año no hiciera falta trabajar”, reflexionaron ante Infobae desde un despacho de peso.

Desde una bancada dialoguista agregaron: “Ahora hicieron lo mismo y el Gobierno, entre ellos y nosotros, prefirió darnos más lugares. En 2024 y 2025 estabas con el número justo por la proporción y, si uno se revelaba, se frenaban los dictámenes. También hubo algunos vivos que se aprovecharon de eso”.

El inconveniente en ciernes, por caso, es cómo quitar butacas ya asignadas en, por ejemplo, la de Acuerdos. Un experimentado senador aseguró a este medio: “Si uno se fija bien, quien tendría que ceder un poco es el oficialismo. Veremos en los próximos días la predisposición de Bullrich”.

Hasta anoche no estaba confirmada, aunque la intención de algunos legisladores es realizar una reunión entre los jefes de bloque que se encuentren disponibles para cerrar, cuanto antes -si hubiese margen, este jueves-, el resto de las comisiones unicamerales. Aún no hay novedades sobre las bicamerales, y allí también importarán la propuesta que envíe Diputados.

En una Cámara alta en calma tras el discurso de anteanoche del primer mandatario, las bancadas dialoguistas hacen silencio y prefieren ver, en persona, las condiciones que traerá LLA para las sesiones ordinarias. Algunos temen que la idea de “moral” como política de Estado indique un señalamiento sobre el “bien” o el “mal” según qué elija cada espacio ante el tratamiento de cada ley. Inviable.

