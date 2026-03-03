Política

Diputados: el oficialismo avanzará con la reforma de la ley de Glaciares

Llamó a un plenario de comisiones para establecer un cronograma. El peronismo se muestra dividido y la Casa Rosada presiona a los gobernadores por el RIGI

Guardar
Martín Menem, sentado en su
Martín Menem, sentado en su lugar como presidente de la Cámara de Diputados (Foto: TOMAS CUESTA / AFP)

El oficialismo busca retomar la actividad parlamentaria luego de la Asamblea Legislativa con uno de los temas que tiene en agenda y que son de vital importancia para uno de los puntos en los que hizo hincapié en su discurso el Presidente de la Nación.

Este miércoles a las 10 de la mañana, la Cámara de Diputados comenzará a debatir en comisión la modificación de la ley de Glaciares, proyecto que llegó con media sanción del Senado y que es de relevancia para los proyectos mineros que buscan entrar en el Régimen Impositivo de Grandes Inversiones (RIGI) que tanto ponderó en su discurso Javier Milei.

Para esa hora está citado el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales para establecer un cronograma de trabajo para el tratamiento de la norma. La primera es presidida por el libertario sanjuanino José Peluc y la segunda por su compañero de bloque, el santafesino Nicolás Mayoraz.

La comisión que preside Peluc tiene 32 miembros, de los que 11 son de LLA y 10 de Unión por la Patria. Si se suman los aliados, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Independencia y Producción y Trabajo, tiene ocho votos más, por lo que tendría mayoría para dictaminar. Algo similar sucede en Asuntos Constitucionales con 36 miembros de los que 13 son libertarios, 12 son de UP, y el oficialismo podría sumar 4 votos más del PRO, los radicales e Innovación Federal. En ambos casos está el bloque Unidos -tiene 2 y 3 firmas respectivamente-, que podría acompañar al oficialismo teniendo en cuenta lo que votaron los senadores de Santa Fe y Córdoba.

Pero no solo el oficialismo y sus satélites podrían acompañar la medida. Hay 5 diputados del peronismo que provienen de provincias con perfiles mineros que podrían acompañar, si no es en las comisiones podría ser en el recinto.

El Senado debatió la Ley
El Senado debatió la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur - Unión Europea (RSFotos)

Lo llamativo es que La Libertad Avanza que tiene por costumbre acelerar los tratamientos en las comisiones para evitar los debates, y mucho más cuando tiene el número para dictaminar, como es en este caso. Y mucho más cuando el proyecto de ley llega de la Casa Rosada.

En ese sentido, desde el bloque libertario aseguraron a Infobae que "mañana se va a fijar el cronograma" de cómo será el tratamiento, pero aclararon que la intención es que sea “ágil”. De todas formas, avisaron que se va a abrir “una instancia de escucha y diálogo con la sociedad civil antes de dictaminar”.

Milei dijo en su discurso frente a la Asamblea Legislativa que el RIGI es “la política de desarrollo más eficaz del siglo” y dijo que ya hay proyectos aprobados “por un total de u$s25.000 millones” y que hay en estudio solicitudes por otros u$s45.000 millones. De los 12 proyectos aprobados que ya tiene el RIGI, 4 son para producciones mineras en las provincias de Salta, Catamarca y dos en San Juan.

El resto de los proyectos se refieren a inversiones ligadas a la industria petrolera y gasífera.

La modificación de la norma en el Senado obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y solo 1 abstención; con votos divididos en el bloque radical y en el del peronismo con el acompañamiento de los ex gobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca), dos provincias netamente mineras.

Un detalle no menor que puede marcar también el clima dentro del bloque de Unión por la Patria fue el voto de la senadora sanjuanina María Celeste Giménez Navarro. La senadora que proviene de una provincia minera milita en el espacio de La Cámpora en donde la directiva fue la de votar en contra del proyecto.

En el caso de Unión por la Patria el voto también será dividido teniendo en cuenta que algunos diputados fueron a la Asamblea Legislativa con carteles que decían "sin agua no hay mate" o “sin agua no hay vermut”.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaArgentinaCámara de DiputadosLey de GlaciaresRégimen Impositivo de Grandes InversionesMinería

Últimas Noticias

Milei volverá a ver a Trump en Miami y podría haber un encuentro con Marco Rubio en Buenos Aires

El Presidente se verá con su par de los Estados Unidos el sábado en el marco de una cumbre de presidentes aliados. Una altísima fuente de la Casa Rosada aseguró a Infobae que es “altamente probable” que el secretario de Estado norteamericano viaje a Argentina la semana próxima

Milei volverá a ver a

Cuándo comenzará a aplicarse la reforma laboral de Javier Milei y cómo impactará

El proceso de entrada en vigencia de la nueva normativa laboral depende de la promulgación presidencial. Todos los cambios que se esperan en las relaciones laborales

Cuándo comenzará a aplicarse la

“La república islámica de Irán es el Estado más terrorista y malvado del mundo”, aseguró el embajador argentino en Israel

Axel Wahnish habló desde el búnker familiar durante el asedio aéreo iraní. “Cada misil que lanzan tiene entre 14 y 19 metros y es cuatro veces más potente que la bomba a la AMIA”, detalló

“La república islámica de Irán

El dato estremecedor que conecta la muerte de Khamenei con el peor atentado terrorista que sufrió la Argentina

Una extensa nota del medio británico Financial Times reveló detalles impactantes de la ofensiva que Estados Unidos e Israel llevaron a cabo en Teherán para eliminar al líder supremo iraní. En ese marco se conoció un detalle que recordó el brutal ataque a la AMIA

El dato estremecedor que conecta

Villarruel respondió las críticas internas en LLA y aseguró: “Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar”

La vicepresidenta se refirió al discurso de Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y replicó al diputado nacional y exministro de Defensa Luis Petri, quien la acusó de “apostar al fracaso del Gobierno”

Villarruel respondió las críticas internas
DEPORTES
La cruda reflexión de Jack

La cruda reflexión de Jack Doohan sobre su paso en Alpine tras ser reemplazado por Colapinto: “Estuve con el tiempo prestado”

Se cierra la fecha 8 del Torneo Apertura: la agenda de la jornada

Corridas y sonido de alarma: el momento en el que un partido de tenis se interrumpió tras un ataque en Medio Oriente

Los detalles sobre el rumor que sorprendió a Boca Juniors: ¿Sebastián Villa puede volver al Xeneize?

La primera gran decisión que tomará Chacho Coudet como entrenador de River Plate

TELESHOW
Catherine Fulop compartió un tierno

Catherine Fulop compartió un tierno detalle del nacimiento de su nieta: “Prometo malcriarla con amor”

El inesperado llanto de Brian Sarmiento por una actitud de Andrea del Boca en Gran Hermano: “A propósito”

Mica Viciconte redobló su enojo con Nicole Neumann por los 15 de Allegra: “No hacía falta una fiesta paralela”

El mensaje de Fito Páez a Fabiana Cantilo por su cumpleaños: “Es emocionante verte atravesar el tiempo”

“¿Papá, te vas a morir?”: el conmovedor relato de Jairo Straccia sobre el diagnóstico médico que transformó su vida

INFOBAE AMÉRICA

Pakistán aseguró que mató a

Pakistán aseguró que mató a 67 miembros de las fuerzas afganas en el quinto día de combates

Oura Ring 4 en Colombia: cuánto cuesta, qué características tiene y dónde conseguirlo

Socorristas israelíes dijeron que hay siete heridos tras un nuevo bombardeo con misiles desde Irán

La embajada de El Salvador en Estocolmo inicia emisión permanente del DUI

La vida de las mujeres en Irán: derechos restringidos y resistencia frente al control estatal