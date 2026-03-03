Diputados: el oficialismo avanzará con la reforma de la ley de Glaciares

Martín Menem, sentado en su lugar como presidente de la Cámara de Diputados (Foto: TOMAS CUESTA / AFP)

El oficialismo busca retomar la actividad parlamentaria luego de la Asamblea Legislativa con uno de los temas que tiene en agenda y que son de vital importancia para uno de los puntos en los que hizo hincapié en su discurso el Presidente de la Nación.

Este miércoles a las 10 de la mañana, la Cámara de Diputados comenzará a debatir en comisión la modificación de la ley de Glaciares, proyecto que llegó con media sanción del Senado y que es de relevancia para los proyectos mineros que buscan entrar en el Régimen Impositivo de Grandes Inversiones (RIGI) que tanto ponderó en su discurso Javier Milei.

Para esa hora está citado el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales para establecer un cronograma de trabajo para el tratamiento de la norma. La primera es presidida por el libertario sanjuanino José Peluc y la segunda por su compañero de bloque, el santafesino Nicolás Mayoraz.

La comisión que preside Peluc tiene 32 miembros, de los que 11 son de LLA y 10 de Unión por la Patria. Si se suman los aliados, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Independencia y Producción y Trabajo, tiene ocho votos más, por lo que tendría mayoría para dictaminar. Algo similar sucede en Asuntos Constitucionales con 36 miembros de los que 13 son libertarios, 12 son de UP, y el oficialismo podría sumar 4 votos más del PRO, los radicales e Innovación Federal. En ambos casos está el bloque Unidos -tiene 2 y 3 firmas respectivamente-, que podría acompañar al oficialismo teniendo en cuenta lo que votaron los senadores de Santa Fe y Córdoba.

Pero no solo el oficialismo y sus satélites podrían acompañar la medida. Hay 5 diputados del peronismo que provienen de provincias con perfiles mineros que podrían acompañar, si no es en las comisiones podría ser en el recinto.

El Senado debatió la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur - Unión Europea (RSFotos)

Lo llamativo es que La Libertad Avanza que tiene por costumbre acelerar los tratamientos en las comisiones para evitar los debates, y mucho más cuando tiene el número para dictaminar, como es en este caso. Y mucho más cuando el proyecto de ley llega de la Casa Rosada.

En ese sentido, desde el bloque libertario aseguraron a Infobae que "mañana se va a fijar el cronograma" de cómo será el tratamiento, pero aclararon que la intención es que sea “ágil”. De todas formas, avisaron que se va a abrir “una instancia de escucha y diálogo con la sociedad civil antes de dictaminar”.

Milei dijo en su discurso frente a la Asamblea Legislativa que el RIGI es “la política de desarrollo más eficaz del siglo” y dijo que ya hay proyectos aprobados “por un total de u$s25.000 millones” y que hay en estudio solicitudes por otros u$s45.000 millones. De los 12 proyectos aprobados que ya tiene el RIGI, 4 son para producciones mineras en las provincias de Salta, Catamarca y dos en San Juan.

El resto de los proyectos se refieren a inversiones ligadas a la industria petrolera y gasífera.

La modificación de la norma en el Senado obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y solo 1 abstención; con votos divididos en el bloque radical y en el del peronismo con el acompañamiento de los ex gobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca), dos provincias netamente mineras.

Un detalle no menor que puede marcar también el clima dentro del bloque de Unión por la Patria fue el voto de la senadora sanjuanina María Celeste Giménez Navarro. La senadora que proviene de una provincia minera milita en el espacio de La Cámpora en donde la directiva fue la de votar en contra del proyecto.

En el caso de Unión por la Patria el voto también será dividido teniendo en cuenta que algunos diputados fueron a la Asamblea Legislativa con carteles que decían "sin agua no hay mate" o “sin agua no hay vermut”.