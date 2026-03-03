Damián Arabia: “No creo que el presidente maltrate, da sus miradas y no usa el poder del Estado para presionar”

El diputado de La Libertad Avanza destacó que el presidente Milei no utiliza el poder del Estado para presionar opositores ni periodistas, diferenciándose del kirchnerismo

En una entrevista para Infobae en vivo, Damián Arabia, diputado nacional por La Libertad Avanza, compartió sus motivaciones personales y su visión sobre el clima político actual: “Yo crecí rodeado de amigos que se iban a vivir afuera. O hacía lo mismo, o trataba de hacer algo. Elegí la segunda opción para que la gente que quiero pueda quedarse en su país”, sostuvo, remarcando el compromiso que lo llevó a involucrarse en la política a una edad temprana.

Durante una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Arabia repasó el impacto del discurso presidencial y defendió la autenticidad de Javier Milei: “A mí me encantó el discurso. Me parece bien que el presidente se plante y diga: ‘Estoy conduciendo el gobierno, este es mi programa económico y si no les gusta, en dos años tienen la oportunidad de ir a las urnas. Hoy no, hoy yo soy el presidente’”. Arabia recalcó la diferencia entre confrontar ideas y atacar personas: “Yo discuto ideas. Jamás me vas a ver meterme con la vida personal de las personas. No me interesa”.

El liderazgo de Milei y la cuestión de la genuinidad

Arabia defendió el estilo frontal del presidente y su modo de conducir el debate público: “Si hay algo que hace este gobierno son dos cosas: hablar sobre datos y, que no se lo puede discutir, el presidente habla con la verdad. Esa verdad, para muchos que están acostumbrados a lo políticamente correcto, probablemente resulta cruda, pero lo que me gusta de él es que es genuino”. Frente a las críticas por el uso de apodos o descalificaciones, argumentó: “Los nombres que él inventa tienen que ver con las ideas que representan. No tiene que ver con las personas”.

Consultado sobre eventuales excesos, Arabia distinguió: “No creo que el presidente ni maltrate ni no maltrate. Da sus miradas, que te pueden gustar más o menos. Pero lo que no hace, y para mí esto es clave, es utilizar los medios del Estado para presionar a opositores, periodistas o ciudadanos, como hacía el kirchnerismo. Este es un gobierno que reduce su poder y le devuelve el poder a la ciudadanía, no agranda su poder”.

Damián Arabia afirmó que el discurso de Javier Milei demuestra autenticidad y defiende un liderazgo basado en la verdad y la frontalidad (Infobae en Vivo)

Debate interno y diferencias con el PRO

La relación con el PRO y la dinámica parlamentaria fueron otro eje de la conversación. Arabia subrayó la colaboración vigente: “Hoy el PRO está colaborando en todas las leyes. Desde que me acuerdo, creo que hubo una sola ley en la que votamos divididos. En el resto, el PRO acompaña”. Negó la existencia de internas relevantes: “Desde mi punto de vista, no hay interna” y resaltó la dificultad de avanzar con reformas profundas: “A mí me gustan los cambios más rápidos, pero también es cierto que el Congreso es el que tenés. Si no tenés más diputados o senadores, ¿qué vas a hacer?”.

Sobre el liderazgo de Milei, Arabia lo comparó con modelos previos y fue tajante en su preferencia: “Creo en un modelo de liderazgo de mucha decisión, de ir a fondo y rápido. El líder tiene que ponerse al frente y ser el primero que tira del carro”. A modo de contraste, recordó: “Cuando lo veo a Javier con Patricia en una selfie en un feriado diciendo: ‘Acá seguimos laburando’, digo: ‘Guau’. Eso me gusta”.

El rol del debate político y la convivencia en la Cámara

Arabia reivindicó la posibilidad de mantener relaciones personales cordiales con referentes opositores, más allá de la confrontación ideológica: “Me saludo perfectamente con Julia Estrada, por ejemplo. Yo no tengo dos caras. Si te puteo en público, no te abrazo en privado. Pero no suelo insultar a la persona, sino discutir ideas fuerte. Hay personas con las que no tengo nada en común y no me interesa cruzarme, pero con otras puedo tener un debate que enriquece a los dos”.

Acerca de los desafíos de la política argentina, el diputado remarcó: “Hay partidos muy verticales donde no ves gente capaz de decirle al líder: ‘En esto me parece que te equivocás’. Si lograran eso, serían mucho más genuinos ante la población”. Arabia reconoció: “Yo el direccionamiento lo comparto cien por ciento. Me gustaría que los cambios fueran más rápidos, pero hay límites dados por la realpolitik y la composición del Congreso”.

La entrevista concluyó con un llamado al pluralismo y la importancia de sostener el ejercicio democrático: “Podemos pensar distinto, pensar igual, pero si todos habláramos de los mismos temas y con la misma opinión, sería un tremendo aburrimiento”.

