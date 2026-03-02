Política

La esposa de Nahuel Gallo y Alejandra Monteoliva ya se encuentran en Ezeiza a la espera de la llegada del gendarme

María Alexandera Gómez arribó pasadas las 02 de la madrugada, a bordo de un auto oficial

Guardar
La llegada de la esposa
La llegada de la esposa de Nahuel Gallo (Foto: Jaime Olivos)

Tras 448 días de angustia, la mujer de Nahuel Gallo, María Alexandera Gómez, llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para recibir al gendarme argentino. Poco tiempo antes, arribó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Gómez llegó con un auto oficial pasadas de las 02 de la madrugada, acompañada de su hijo Víctor, quien podrá abrazar a su papá tras más de un año sin verlo. Cuando todo sucedió, el niño era solo un bebé.

Fue su esposa quien dio a conocer la noticia de la liberación alrededor de las 19 horas de este domingo. “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”, escribió en sus redes sociales.

Monteoliva, por su parte, llegó minutos antes que la mujer de Gallo, para recibir al gendarme argentino.

El gendarme argentino Nahuel Gallo
El gendarme argentino Nahuel Gallo sonríe en el vuelo de regreso a Argentina

Según trascendió, el gendarme ya se encuentra sobrevolando suelo argentino. En el viaje, utilizó la camiseta de la Selección Argentina y compartió unos mates con los pilotos del avión encargado de su repatriación.

Así fue el secuestro de Nahuel Gallo

Su desaparición forzada ocurrió el 8 de diciembre de 2024, cuando el país estaba bajo pleno régimen de Nicolás Maduro utilizaba la toma de rehenes extranjeros como una macabra herramienta de negociación y presión internacional.

Gallo, que por ese entonces tenía 34 años, ingresó desde Colombia a través de un paso fronterizo terrestre. Cruzó por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Su destino era la localidad venezolana de Táchira, a donde iba con el propósito de visitar a su pareja y a su hijo.

Sin embargo, el dictador Nicolás Maduro y su mano derecha, Diosdado Cabello, pusieron en duda el motivo de su viaje, insistieron en que iba a “cumplir una misión” y, pese a no exponer prueba alguna, lo acusaron de espionaje. Así, lo incomunicaron, lo aislaron y sin un proceso formal público, ni asistencia legal propia ni consular, lo dejaron detenido.

Mientras tanto, desde Gendarmería Nacional Argentina aclararon que “Gallo se encontraba en Venezuela con licencia anual ordinaria, autorizada por la GNA” y que “su presencia en el país no tenía relación directa con operaciones oficiales”. Pero de nada sirvió.

Nahuel Gallo, junto a su
Nahuel Gallo, junto a su pareja y su hijo

La pareja del gendarme, que luego tuvo que esconderse con su hijo por seguridad, también pedía su liberación mientras aseguraba desesperadamente que el motivo de la visita eran solo unas vacaciones en familia.

Nunca dieron lugar a ningún reclamo ni negociación para liberarlo. Así, Nahuel Gallo quedó secuestrado en el tenebroso centro Rodeo 1, en El Helicoide. En ese y otros centros clandestinos que funcionaban durante el régimen y erancontrolados por Cabello y el Cártel de los Soles, los rehenes eran sometidos a torturas, amenazas y traslados para quebrar su voluntad.

Desde un principio, el Gobierno argentino exigió su liberación y reclamó ante la ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional.

La familia supo gracias a testimonios de sobrevivientes como el colombiano Iván Colmenares que el uniformado resistía físicamente, pero que enfrentaba un régimen de aislamiento, tormentos psicológicos y amenazas de muerte dentro de la lógica de la narcodictadura.

Antes del secuestro, Gallo llevaba una vida tranquila. Se desempeñaba como gendarme en Uspallata, Mendoza, una zona estratégica y familiar para él. Su entorno lo describía como sereno, disciplinado y cercano a sus afectos, especialmente a su hermana Daiana. Hasta este domingo, permanecía en condición técnica de desaparecido en Venezuela, acusado de delitos inexistentes -espionaje y supuesto terrorismo- y sometido a un sistema que utilizaba a los detenidos como piezas de cambio.

Temas Relacionados

Nahuel GalloAlejandra MonteolivaEzeizaúltimas noticias

Últimas Noticias

El Congreso que viene: Milei anunció que este año presentará 90 paquetes de reformas estructurales

El Presidente adelantó que cada Ministerio ya trabaja en sus propios proyectos. “Constituirán nueve meses ininterrumpidos de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”, dijo

El Congreso que viene: Milei

Milei adelantó la campaña del 2027 y volvió a polarizar con el kirchnerismo de cara a los desafíos en el Congreso

Durante la apertura de las sesiones ordinarias, el Presidente interrumpió en varias ocasiones su discurso para enfrentar a los diputados y senadores que responden a CFK. Acusó a este sector de “golpista” y habló nuevamente de un “riesgo kuka” en la economía

Milei adelantó la campaña del

Javier Milei lanzó guiños a las alianzas legislativas y destacó la composición “reformista” del Congreso

Ante la mirada atenta de un puñado de gobernadores y bloques aliados, el mandatario celebró “la fuerza” en ámbas cámaras para la sanción de los proyectos enviados y pidió legislar “a la altura de la grandeza argentina”

Javier Milei lanzó guiños a

Milei subió al ring a sus rivales: acusó una conspiración interna y atacó al kirchnerismo y a los empresarios

El Presidente aseguró que durante varios momentos del año pasado hubo movimientos “golpistas” de parte de sectores políticos y del empresariado. En Casa Rosada aseguran que una de las indirectas fue para Victoria Villarruel

Milei subió al ring a

El cruce entre el Gordo Dan y Bregman y la reacción del kirchnerismo a los dardos de Milei: todo lo que no se vio de la Asamblea Legislativa

La jornada estuvo signada por cánticos de las gradas, desplantes entre legisladores y un discurso presidencial cargado de adjetivos contra el peronismo y los sectores de la oposición

El cruce entre el Gordo
DEPORTES
La aguda mirada de Alzamendi

La aguda mirada de Alzamendi sobre la salida de Gallardo de River: los “culpables” de la crisis y el 9 que le falta al club

Franco Colapinto se alista para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

El show de Messi en la remontada del Inter Miami ante Orlando City: sus dos primeros golazos oficiales de 2026

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

TELESHOW
Pampita celebró los 18 años

Pampita celebró los 18 años de su hijo Bautista: abrazos, amigos y la torta que le llevó su hermana Anita

Después de la muerte de su padre, Daniela decidió regresar a la casa de Gran Hermano: “Ya pude despedirme”

Quién es Carla Bigliani, la nueva participante que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada

El actor Esteban Lamothe mostró una nueva faceta artística con la edición de su primer libro: “Alegría, ansiedad y emoción”

Tras su salida obligada, Divina Gloria les dejó un mensaje a sus compañeros de Gran Hermano: “Denlo todo, como venían haciendo”

INFOBAE AMÉRICA

Cayeron las bolsas en Asia

Cayeron las bolsas en Asia y precio del petróleo se disparó por la escalada del conflicto en Medio Oriente

EN VIVO: Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron el lanzamiento de una nueva ola de misiles desde Irán

Todo sobre la presencia argentina en la Semana del Arte de Madrid 2026

Los libros argentinos más importantes del siglo XXI: sorpresa por una encuesta

La historia nunca contada de cómo Japón, EE.UU. y la Unión Soviética ayudaron a Mao a ganar