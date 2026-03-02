La esposa de Nahuel Gallo y Alejandra Monteoliva ya se encuentran en Ezeiza a la espera de la llegada del gendarme

La llegada de la esposa de Nahuel Gallo (Foto: Jaime Olivos)

Tras 448 días de angustia, la mujer de Nahuel Gallo, María Alexandera Gómez, llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para recibir al gendarme argentino. Poco tiempo antes, arribó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Gómez llegó con un auto oficial pasadas de las 02 de la madrugada, acompañada de su hijo Víctor, quien podrá abrazar a su papá tras más de un año sin verlo. Cuando todo sucedió, el niño era solo un bebé.

Fue su esposa quien dio a conocer la noticia de la liberación alrededor de las 19 horas de este domingo. “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”, escribió en sus redes sociales.

Monteoliva, por su parte, llegó minutos antes que la mujer de Gallo, para recibir al gendarme argentino.

El gendarme argentino Nahuel Gallo sonríe en el vuelo de regreso a Argentina

Según trascendió, el gendarme ya se encuentra sobrevolando suelo argentino. En el viaje, utilizó la camiseta de la Selección Argentina y compartió unos mates con los pilotos del avión encargado de su repatriación.

Así fue el secuestro de Nahuel Gallo

Su desaparición forzada ocurrió el 8 de diciembre de 2024, cuando el país estaba bajo pleno régimen de Nicolás Maduro utilizaba la toma de rehenes extranjeros como una macabra herramienta de negociación y presión internacional.

Gallo, que por ese entonces tenía 34 años, ingresó desde Colombia a través de un paso fronterizo terrestre. Cruzó por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Su destino era la localidad venezolana de Táchira, a donde iba con el propósito de visitar a su pareja y a su hijo.

Sin embargo, el dictador Nicolás Maduro y su mano derecha, Diosdado Cabello, pusieron en duda el motivo de su viaje, insistieron en que iba a “cumplir una misión” y, pese a no exponer prueba alguna, lo acusaron de espionaje. Así, lo incomunicaron, lo aislaron y sin un proceso formal público, ni asistencia legal propia ni consular, lo dejaron detenido.

Mientras tanto, desde Gendarmería Nacional Argentina aclararon que “Gallo se encontraba en Venezuela con licencia anual ordinaria, autorizada por la GNA” y que “su presencia en el país no tenía relación directa con operaciones oficiales”. Pero de nada sirvió.

Nahuel Gallo, junto a su pareja y su hijo

La pareja del gendarme, que luego tuvo que esconderse con su hijo por seguridad, también pedía su liberación mientras aseguraba desesperadamente que el motivo de la visita eran solo unas vacaciones en familia.

Nunca dieron lugar a ningún reclamo ni negociación para liberarlo. Así, Nahuel Gallo quedó secuestrado en el tenebroso centro Rodeo 1, en El Helicoide. En ese y otros centros clandestinos que funcionaban durante el régimen y erancontrolados por Cabello y el Cártel de los Soles, los rehenes eran sometidos a torturas, amenazas y traslados para quebrar su voluntad.

Desde un principio, el Gobierno argentino exigió su liberación y reclamó ante la ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional.

La familia supo gracias a testimonios de sobrevivientes como el colombiano Iván Colmenares que el uniformado resistía físicamente, pero que enfrentaba un régimen de aislamiento, tormentos psicológicos y amenazas de muerte dentro de la lógica de la narcodictadura.

Antes del secuestro, Gallo llevaba una vida tranquila. Se desempeñaba como gendarme en Uspallata, Mendoza, una zona estratégica y familiar para él. Su entorno lo describía como sereno, disciplinado y cercano a sus afectos, especialmente a su hermana Daiana. Hasta este domingo, permanecía en condición técnica de desaparecido en Venezuela, acusado de delitos inexistentes -espionaje y supuesto terrorismo- y sometido a un sistema que utilizaba a los detenidos como piezas de cambio.