Javier Milei habló tras la liberación de Nahuel Gallo: “Acá lo importante es que vuelva a estar con nosotros”

El Presidente se refirió al regreso al país del gendarme argentino que estuvo 448 días secuestrado por el régimen chavista en Venezuela

Nahuel Gallo regresa al país
Nahuel Gallo regresa al país y llegará en las próximas horas

Tras dar su discurso en la Asamblea Legislativa para abrir el periodo de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei habló por primera vez de la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y remarcó que "lo importante es que vuelva“.

En diálogo con La Nación Más, el mandatario señaló: “Era una tragedia que nuestro gendarme Nahuel Gallo estuviera secuestrado. Si vuelve por el motivo que fuera, ya sea gracias a la gestión de EE.UU. e Italia o gracias al vehículo que haya puesto a disposición otra persona o lo que fuera, bienvenido. Acá lo importante es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros”.

Gallo fue liberado este domingo después de estar 448 días detenido en la cárcel El Rodeo I en la ciudad de Caracas. Desde su detención el pasado 8 de diciembre de 2024, el gendarme no tuvo comunicación con su familia ni se sabía su paradero.

Sin embargo, tras la incursión militar que llevó desde Caracas a Nueva York a Nicolás Maduro, y gracias a un proceso de liberación que lleva adelante el régimen gracias a la Ley de Amnistía, se concedió la liberación del argentino.

La noticia se dio a conocer por su esposa María Alexandera Gómez a través de sus redes sociales: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”.

El primer indicio de su liberación había ocurrido esta misma semana, cuando pudo comunicarse por primera vez con su mujer, María Alexandra. Ocurrió en medio de una entrevista radial. Infobae habló con ella poco después. Por el teléfono se escuchaban risas, alegrías y una mezcla de alivio y esperanza. Esa llamada había confirmado dos cosas, después de tanta desolación: que Agustín Nahuel Gallo estaba vivo y que, efectivamente, estaba en El Rodeo 1.

El pasado jueves, mientras su esposa estaba dando una entrevista en Radio Del Plata, recibió una llamada desde Venezuela. Era su pareja que volvía a comunicarse con su familia. “Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó; llamó para decirme que seguía fuerte, que nos necesitaba fuertes”, señaló la mujer a través de las redes sociales.

Luego, relató parte de la conversación: “Está muy esperanzado; está con mucha, mucha ilusión. Quería hablar con el gordo (el hijo que tienen en común) y le dije ‘no, el gordo está en el jardín, pero todos estamos luchando por ti’. Preguntó por su mamá, preguntó por su abuelo, por los perros”.

El gendarme había viajado por
El gendarme había viajado por primera vez a Venezuela (Fotos: Instagram)

En otro pasaje, señaló que los secuestrados “están impacientes” y que “varios extranjeros decidieron levantar a huelga de hambre para llamar a sus familiares”.

Para que esa comunicación ocurriera, pasaron muchas cosas, pero una fue central: todos los extranjeros que estaban allí comenzaron una huelga de hambre para exigir que se les aplique a ellos tambien la ley de amnistía que el régimen había aprobado para los presos políticos. Habían pasado varios días sin comer y el régimen decidió aflojar las cadenas. Es una apertura, sin embargo, que se logró por necesidad y urgencia, más que por convicción.

La pesadilla de Gallo comenzó el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia. Su esposa, María Alexandra Gómez, lo esperaba en Anzoátegui, adonde vivía entonces su madre y a quien había ido a visitar. Sin embargo, la travesía derivó en una detención arbitraria por parte de las autoridades migratorias.

Tras más de 400 días,
Tras más de 400 días, Nahuel Gallo se reencontrará con su esposa y su hijo

Allí, miembros del régimen venezolano lo detuvieron bajo acusaciones infundadas de “terrorismo y espionaje”, el rótulo que el régimen atribuye a cualquier extranjero atrapado por su aparato represivo.

Según relataron sus allegados, el suboficial partió desde Luján de Cuyo, Mendoza, el 7 de diciembre de 2024 y arribó al territorio venezolano al día siguiente. La detención ocurrió en un puesto de migraciones. Desde ese mismo día, su nombre se apagó en los registros oficiales. La familia en Buenos Aires inició una búsqueda desesperada, en paralelo a la escalada de tensión internacional.

En las últimas horas, un video al que accedió Infobae reveló una conversación entre internos que estaban en la cárcel El Rodeo I y sus familias a los gritos, para obtener información sobre el estado de los detenidos. Allí, en uno de los idas y vueltas, se escucha decir: “Hace media hora, liberaron al argentino”.

