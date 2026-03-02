Política

Elisa Trotta: “La liberación de Nahuel Gallo demuestra que la presión sostenida y la visibilidad internacional pueden quebrar al régimen venezolano”

La activista venezolana y ex embajadora de Juan Guaidó en Argentina analizó en Infobae al Regreso la llegada de Nahuel Gallo tras 450 días desaparecido en Venezuela. Reveló el entramado de gestiones diplomáticas, el papel de la AFA y el reclamo por Germán Giuliani, el otro argentino aún detenido

Trotta destaca que 26 años de crisis en Venezuela generaron 9 millones de exiliados y miles de asesinatos y secuestros ilegales perpetrados por el régimen

En una entrevista para Infobae en vivo, Elisa Trotta calificó al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, como “uno de los principales testaferros del régimen venezolano, específicamente cercano a Delcy Rodríguez”. La referente de derechos humanos advirtió: “Se lo acusa de un robo de más de 1.200 millones y de utilizar la Federación para trazar varios de sus negocios y lavar fondos del régimen”.

Durante una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Trotta celebró la llegada de Nahuel Gallo a la Argentina tras casi 450 días desaparecido en Venezuela: “Me alegra y celebro el retorno de Nahuel. Estuvo desaparecido, sin ningún contacto con su familia, sus abogados ni la representación consular durante casi cuatrocientos cincuenta días”. Subrayó la importancia del reclamo sostenido por familiares y activistas: “El Gobierno argentino no cesó en su búsqueda, en todos los espacios donde había una mínima posibilidad de poner el nombre de Nahuel Gallo”.

El rol de la AFA y el trasfondo de la negociación con Venezuela

Trotta aseguró que la familia de Gallo desconocía cualquier gestión paralela por parte de la AFA: “No sabíamos. Sí iniciamos un trabajo, estuvimos siempre en contacto con el Gobierno nacional, con los organismos internacionales y la semana pasada más directamente con la Embajada de Estados Unidos en Argentina”. Destacó una reunión clave con el embajador Peter Lamelas y las familias de Nahuel y Germán Giuliani: “Hubo un compromiso expreso por parte del embajador Lamela”.

La activista relativizó la idea de una acción aislada de la AFA: “No fue la AFA mágicamente. Esto es una seguidilla de acciones. El nombre de Nahuel nunca dejó de estar en la palestra pública porque así lo decidió su familia y su entorno”. Y lanzó una crítica: “La duda que me queda es por qué no lo hicieron antes. Pasaron 450 días. No solo fue una persona presa, fue una persona desaparecida”.

Frente a la consulta sobre la función de la Cancillería argentina en el proceso, Trotta diferenció su rol: “No puedo hablar en nombre de la Cancillería. Yo soy una activista venezolana argentina que promueve la democracia y acompaña este proceso que involucra a ambos países”. Destacó el trabajo conjunto desde noviembre de 2024: “Desde que se supo del secuestro de Nahuel estuvimos en contacto con su familia, con la Cancillería —en ese momento con otro canciller—, con el gobierno y con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich”.

Elisa Trotta subraya que la liberación de Nahuel Gallo tras 450 días desaparecido en Venezuela demuestra el poder de la presión internacional (Infobae en Vivo)

Delcy Rodríguez, la transición venezolana y la mirada crítica sobre la comunidad internacional

Consultada sobre la imagen internacional de Delcy Rodríguez, Trotta fue contundente: “Paralelismos con las dictaduras del Cono Sur existen, pero todos los procesos son únicos. Para mí, el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González Urrutia y el liderazgo democrático lo tiene María Corina Machado”.

La activista admitió que aún no puede regresar a Venezuela, aunque reconoció avances: “Estamos mejor que el 2 de enero, pero la oposición venezolana hasta hace dos meses estaba o presa, o exiliada, o en la clandestinidad”. Sobre libertades y prensa, explicó: “Empieza a pasar muy tenuemente. Televisoras cooptadas por el régimen se están atreviendo a invitar a algún tipo de opositores, tal vez no los que tienen un discurso más marcado”.

Puso en cifras el drama venezolano: “La lucha de 26 años nos dejó 9 millones de exiliados, 20 mil asesinatos extrajudiciales, 18 mil secuestros ilegales, más de 500 muertes en protesta y casi 50 presos muertos en cautiverio”.

El caso Germán Giuliani y el mensaje para la Argentina

Trotta instó a reclamar por el otro argentino aún detenido en Venezuela: “Hay que exigir en absolutamente cualquier foro la libertad inmediata de Germán Giuliani y de todos los presos políticos en Venezuela”. Sostuvo que la única forma de lograrlo es con presión sostenida: “Lo peor que le puede pasar a un preso político es que lo olviden. Y a Nahuel Gallo y a Germán Giuliani no los hemos olvidado”.

La activista envió un mensaje a la familia de Giuliani y resaltó el compromiso de quienes siguen luchando: “Mi abrazo a toda su familia, a sus hermanas, a su esposa, a sus hijos, quienes recibieron con emoción la noticia de Nahuel. Sabemos de la fortaleza de Germán, pero también de la desesperación que genera ver que las horas transcurren y todavía no hay novedades”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

