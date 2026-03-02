El plan libertario en el Congreso y la prioridad de Javier Milei que impactará en la política

144 Apertura Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nacion, el 1 de Marzo de 2026, en Buenos Aires, Argentina. Fotos: Comunicación Senado.

El presidente Javier Milei anticipó en su discurso en la Asamblea Legislativa que este año el Congreso iba a tener un tono “reformista”. En ese contexto, precisó que cada ministerio estaba preparando no menos de 10 proyectos de ley para enviar al Palacio Legislativo.

Aunque el primer mandatario no dio detalles en su discurso respecto de hacia dónde irían los cambios, más allá de algunos títulos generales, en la Casa Rosada ya comienzan a diseñar el plan de acción para los meses de sesiones ordinarias. Elegir el momento preciso y la velocidad puede ser el factor crucial para poder avanzar o quedar empantanados.

Según las fuentes consultadas por Infobae, la prioridad está en los proyectos que ya están en el Congreso con trámite legislativo. El primero tiene que ver con la modificación de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación. Luego será el turno del proyecto de ley de Financiamiento Universitario y en tercer término, la reforma electoral.

En ese esquema, ya está programada para mañana a las 14 horas la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside el libertario sanjuanino José Peluc. “Será una reunión informativa a efectos de abordar la problemática de los incendios que afectan a diversas zonas de la Patagonia”. A pesar de esto, no se descarta que se establezca en ese encuentro un cronograma para la Ley de Glaciares.

En segundo término será el turno de la ley de Financiamiento Universitario. El proyecto ingresó al Congreso como parte de la estrategia del Gobierno de no cumplir la ley de financiamiento que la oposición aprobó en el Congreso el año pasado y que se niega a aplicar y, de esa manera, evitar el camino judicial que prometen las universidades.

El presidente Javier Milei llega al Congreso para pronunciar su discurso anual sobre el Estado de la Nación, el domingo 1 de marzo de 2026, en Buenos Aires, Argentina. (AP Foto/Gustavo Garello)

Las diferencias entre la ley actual y la que propone el Ejecutivo radican fundamentalmente en un fuerte ajuste para el sistema universitario federal. Por ejemplo, en el caso de los hospitales universitarios en donde los fondos actualizan por inflación pasa a un fondo fijo de $80 millones; para los gastos de funcionamiento que la norma actual propone una recomposición del presupuesto desde 2024 con una actualización por IPC para el 2025, el Gobierno busca que la actualización de los gastos en 2026 sea "sólo si se supera el 14,6% de inflación“. Por último, en lo que se refiere a los sueldos docentes, la norma que aprobó en 4 votaciones modifica la normativa actual que señala una actualización por IPC desde diciembre del 2023 más paritarias cada tres meses por un aumento de 12,3% en tres tramos a pagar en marzo, julio y septiembre manteniendo las paritarias trimestrales.

“Primero vamos con los proyectos ingresados, resolvemos eso y avanzamos con los demás”, aseguró una fuente de la Casa Rosada al tanto del plan libertario.

Reforma electoral

Pero de los anuncios que hizo Milei respecto del “paquete de 90 reformas”, el primero que ingresaría al Congreso es el de reforma electoral. El oficialismo quiere aprovechar que este año no hay elecciones y, en ese esquema, “tener margen para negociar los cambios con los gobernadores”, confió una fuente parlamentaria libertaria.

Según dijo el Presidente en su discurso, la reforma electoral que planea impulsar apunta a que “los representantes sean responsables ante sus representados”. Y, en ese paquete, modificar también la forma en que se financian los partidos políticos “para brindar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, vota en las elecciones legislativas de medio término, vistas como cruciales para su administración luego que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, condicionara su apoyo al país al triunfo del Gobierno en la votación, en Buenos Aires, Argentina, el 26 de octubre de 2025. REUTERS/Cristina Sille TPX IMAGES OF THE DAY

Fuentes libertarias confirmaron que buscarían volver a discutir la implementación del sistema de circunscripción uninominal. Esta propuesta estuvo incluida en los primeros borradores de la Ley Bases pero luego fue eliminada por rechazo de los partidos aliados.

El sistema de representación por circunscripción uninominal -inspirado en el que rige en los países anglosajones, como Estados Unidos, Australia e Inglaterra-, implicaría reemplazar el sistema de representación proporcional. La iniciativa requeriría aplicar una compleja ingeniería institucional: obligaría a subdividir cada distrito en circunscripciones, tantas como cargos electivos le correspondan y cada partido político podría presentar un candidato en cada una. Al final de la elección, se impondría sólo un candidato por circunscripción.

El otro punto que incluirá esta reforma es la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). En las últimas elecciones La Libertad Avanza las suspendió a pesar del reclamo de varias provincias en donde son utilizadas con mayor asiduidad que en elecciones nacionales.