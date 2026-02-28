Qué se pone en juego en las elecciones de la UOM, donde Abel Furlán arriesga su liderazgo y surgen nuevas rebeliones internas

Abel Furlán, Angel Derosso, Roberto Bonetti y Naldo Brunelli

Todo puede pasar en las cruciales elecciones que comenzarán el lunes próximo en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): se votarán las autoridades de las 54 seccionales de todo el país y luego, el 18 de marzo, se elegirá la nueva conducción nacional de uno de los principales gremios industriales del país, de unos 200 mil afiliados, pero con un poder de fuego menguado respecto del auge de la “patria metalúrgica” en los años 70.

Pero, en rigor, lo más importante que puede suceder gira alrededor de Abel Furlán, el titular de la UOM, que en la votación que habrá entre el lunes y el miércoles pondrá en juego su cargo de secretario general de la Seccional Campana-Zárate ante una lista opositora que encabeza su ex aliado Angel Derosso.

Hace 30 años que no se presentaba una lista disidente en esa seccional y en noviembre pudo oficializarse, con la expectativa de capitalizar, según el candidato opositor, el “gran malestar” de los afiliados metalúrgicos: “No tenemos salud, vivienda, educación, esparcimiento -dijo- y ni hablar del salario y el salario básico de convenio del metalúrgico es paupérrimo”.

Además de los niveles salariales, a Furlán le achacan haberse embanderado con Cristina Kirchner y La Cámpora con mayor énfasis que con la problemática de su sindicato. En las últimas horas, esa mirada crítica se acrecentó adentro de la UOM por la denuncia publicada en el diario Clarín sobre la cesión del manejo de los aportes sindicales a la empresa USEM, cuyo control sería de dirigentes ligados a la agrupación kirchnerista.

Cristina Kirchner, con Abel Furlán en un plenario de la UOM (Foto: Luciano González)

Este acuerdo, firmado en febrero de 2023 en condiciones de confidencialidad, otorga a esa empresa la administración de la caja sindical que recauda mensualmente más de 100 millones de pesos.

Pero lo que se convirtió en material inflamable para Furlán son los detalles conocidos sobre María Soledad Calle, conocida informalmente en la UOM como “la primera dama”, una joven camporista de Campana sin cargo en el secretariado, pero a la que el líder sindical le dio importantes funciones en nombre del gremio a los no llegan ni autoridades de la conducción metalúrgica.

Promovida por Furlán, que defiende su designación por la necesidad de profesionalizar la gestión de la UOM, la militante kirchnerista es presidenta para América Latina y el Caribe de IndustriAAL, una poderosa federación sindical internacional que representa a 50 millones de trabajadores industriales de 140 países, y también es secretaria adjunta de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), que agrupa a los más importantes gremios del sector.

Angel Derosso, el opositor de Abel Furlán en la UOM Zárate-San Nicolás

Según la investigación de Clarín, Calle es una de las accionistas de USEM, junto con Raúl Branconi, y el contrato con la UOM prevé que la compañía recibirá un 0,5% del total de aportes como comisión, lo que garantiza ganancias millonarias al menos por 10 años. Tras conocerse la contratación, se presentaron dos denuncias judiciales para que se investiguen presuntos irregularidades, una promovida por opositores de Zárate-Campana y otra por Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático.

Sin embargo, Furlán contraatacó. Por un lado, atribuyó a Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, la paternidad de la lista opositora en Zárate-Campana. Por otro, vinculó la denuncia sobre el contrato con USEM a una “campaña de desprestigio” con foco en las elecciones de la UOM.

¿Podrá Furlán ratificar su liderazgo en su propia seccional? Cerca del jefe sindical están seguros de que triunfará por amplio margen. Si pierde, deberá ceder la jefatura de la UOM nacional, donde hay realineamientos de varias seccionales disidentes para desplazarlo de su cargo, como él mismo hizo con Antonio Caló en marzo de 2022, cuando encabezó una rebelión que forzó el cambio.

Roberto Bonetti se encamina a liderar la poderosa UOM Capital

Desde entonces, Caló siguió como titular de la UOM Capital, pero en septiembre pasado fue desplazado de la comisión interna de su empresa, Prysmian (ex Pirelli), y, casi en forma simultánea, la comisión directiva de su seccional en pleno le anunció que no iba a apoyar su continuidad en el cargo en las elecciones de 2026.

El que se lo anunció primero fue Roberto Bonetti, su actual secretario adjunto, que ahora encabezará la única lista que se presentará en las elecciones de la UOM Capital, que se harán entre el lunes y el viernes próximos, donde será secundado por Gustavo Naso, el delegado que reemplazó a Caló en la comisión interna de la ex Pirelli.

Además, un líder histórico que tiene garantizada una nueva reelección es Naldo Brunelli, titular de la Seccional San Nicolás, ya que participará de las elecciones sólo la lista que encabeza. Hoy, secunda a Furlán como secretario adjunto a nivel nacional y es dirigente de los metalúrgicos desde 1973.

Pablo González, titular de la UOM Villa Constitución

En otras seccionales de la UOM también habrá listas opositoras, como en La Plata, donde su titular, Antonio Di Tomasso, se enfrentará a la Lista Amarilla, liderada por Rubén Castro, que pertenece a la disidente Agrupación Celeste y Blanca, encabezada por dirigentes de la conducción de la seccional que fueron excluidos.

Lo mismo sucederá en seccionales como Río Grande (Tierra del Fuego), donde el oficialista Oscar Martínez, con 27 años como titular, se enfrentará a Pablo Ibáñez, delegado sindical en Radio Victoria. También habrá competencia interna en Mendoza, San Francisco (Córdoba) y Villa Constitución, donde el combativo líder de la esa filial, Pablo González, opositor de Furlán, se enfrentará a la trotskista Lista Negra, encabezada por Christian Míguez, de la comisión interna de Acindar.

En la Seccional Morón, mientras, crece la polémica luego de que el titular, Rubén Andrada, no oficializó la lista opositora de su secretario adjunto, Juan Carlos Gualano, quien rompió con su jefe gremial tras presentar una denuncia penal en contra de él por malversación de fondos. Y aunque el Juzgado Nacional del Trabajo N° 11 falló en favor de su participación en los comicios que se inician el lunes, la Cámara de Apelaciones del Trabajo hasta el momento no ratificó la decisión.

Naldo Brunelli, titular de la UOM San Nicolás

Las elecciones de la UOM nacional son indirectas: en los comicios de las seccionales también se votan los 220 delegados al colegio electoral que el 18 de marzo elegirá la nueva conducción. En esa instancia tienen un peso determinante las seccionales Capital, la más poderosa del país, que aporta 27 congresales, y Avellaneda, 21.

Furlán se convirtió en el símbolo del sindicalismo kirchnerista, en uno de los máximos opositores gremiales de Javier Milei y en un fuerte crítico de la CGT. Por eso lo que suceda en las elecciones de la UOM será clave no sólo en el sindicato donde Lorenzo Miguel, el padre de la “patria metalúrgica”, reinó durante 32 años.