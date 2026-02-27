Una diputada libertaria impulsa un examen psicotécnico para ser candidato: “Es romper con un privilegio”

La diputada Mercedes Llano explicó en qué consistirían las pruebas psicológicas

En una entrevista emitida por Infobae en vivo, Mercedes Llano, diputada del espacio La Libertad Avanza (LLA), defendió su proyecto de ley que busca establecer un examen psicotécnico obligatorio para quienes aspiren a los máximos cargos del Estado.

“El objetivo es que aquellas personas cuyas decisiones afectan a miles de ciudadanos no presenten disfuncionalidades psicológicas”, remarcó Llano, al explicar los fundamentos de la propuesta.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, la legisladora provincial subrayó la necesidad de establecer el nuevo requisito. “¿Por qué no exigirles a los altos mandos lo mismo que se le pide a cualquier ciudadano que maneja fondos públicos?”, preguntó.

La diputada precisó que la iniciativa fue elaborada junto a abogados constitucionalistas y que comprende no solo a presidenciables y vicepresidenciables, sino también a “los postulantes a ministros y a los diputados electos”.

“Se trata de una evaluación confidencial, en la que un equipo interdisciplinario debe emitir un dictamen de acto para determinar si el aspirante presenta psicopatologías”, detalló la legisladora.

La iniciativa propone que presidentes, vicepresidentes, legisladores y ministros se sometan a un examen psicológico funcional

El proyecto de Llano y la llamada “tríada oscura”

Llano profundizó sobre el diagnóstico que motiva la propuesta, al apuntar sobre los “perfiles narcisistas y ególatras que son frecuentes en la política” que comparten lo que ella denomina como “tríada oscura”, como el narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica.

“No me corresponde hacer alusión a ningún caso particular, pero sí se ven con frecuencia y se exacerban ante el uso de las redes y la exposición pública”, puntualizó la legisladora libertaria. Según subrayó, la proliferación de este tipo de personalidades en cargos de poder “rompe los lazos de credibilidad con la ciudadanía”.

La diputada mendocina aclaró que, aunque no le corresponde como autora del proyecto juzgar las acciones de terceros, advirtió que “cuando estas patologías están extendidas entre quienes ejercen el poder, afectan directamente el interés general”.

La diputada mendocina planteó que los partidos políticos pueden incorporar la evaluación en sus cartas orgánicas

Llano remarcó que si la ley se aprueba, quienes no superen la evaluación “no podrían asumir el cargo, aunque existe una instancia de revisión para quienes consideren que el dictamen fue incorrecto”.

Mercedes Llano insistió en el carácter reservado que tendría el procedimiento, con “evaluaciones confidenciales”, pero que “se pueden recurrir”. Además, propuso que los partidos políticos puedan incorporar este requisito en sus cartas orgánicas para sumarlo como mecanismos de control interno.

La diputada argumentó que la ley apunta a “romper con un privilegio” que tradicionalmente acompañó a la dirigencia política:

La propuesta de Llano se explica en un contexto donde, en los últimos años, distintos funcionarios del Congreso y del Ejecutivo protagonizaron episodios de violencia o desbordes públicos. En ese marco, habló particularmente sobre lo que ocurre en el Poder Legislativo: “Hay una falta de ejemplaridad con el ámbito legislativo y eso termina afectando el vínculo de confianza con la sociedad”, consideró.

“Se trata de resguardar el interés general frente al avance de perfiles que priorizan su propio beneficio y no el bienestar colectivo”, concluyó.

Qué establece el proyecto sobre el examen

El proyecto entiende por “Idoneidad Psicológica Funcional” a la posesión de las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del mando político y la representación popular.

Esta definición de idoneidad, que deberían requerir los altos funcionarios, incluye las siguientes aptitudes:

Juicio crítico y ético en la toma de decisiones públicas.

Regulación emocional y tolerancia a la presión institucional.

Autocontrol conductual y respeto por las normas constitucionales.

Capacidad de autocrítica, trabajo en equipo y empatía institucional.

La evaluación por parte de los equipos especializados consistiría en la aplicación de una batería de pruebas de exploración psicológica estandarizadas, con el fin de evaluar rasgos de personalidad con impacto en el ejercicio del poder:

Evaluación de la Tríada Oscura, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica, mediante instrumentos estandarizados.

Evaluación de Juicio Ético y Toma de Decisiones ante dilemas propios de la función pública.

Entrevista Psicométrica Estructurada por competencias.

