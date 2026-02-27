Política

Se reavivó la interna entre Kicillof y el kirchnerismo: acusaciones cruzadas y una convivencia en tensión

Ocurrió luego de la disputa por la vicepresidencia del Senado bonaerense. En La Plata plantearon que La Cámpora rompió los acuerdos. Cerca de CFK dicen que ese lugar, que terminó para Mario Ishii, le correspondía por superioridad númerica dentro del bloque

Guardar
Se reavivó la interna entre
Se reavivó la interna entre Kicillof y el kirchnerismo

La designación de las nuevas autoridades en el Senado de la provincia de Buenos Aires provocó una nueva crisis y guerra de nervios en el frente peronista. La Cámpora, el sector político referenciado en Cristina Kirchner, logró imponer al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, como vicepresidente primero del Senado bonaerense, desplazando a la candidata impulsada por el gobernador Axel Kicillof, Ayelén Durán, y acentuando así las diferencias internas en el mayor distrito electoral del país. El episodio, que tuvo su punto más álgido durante la última sesión parlamentaria, expuso una vez más la puja de poder dentro del peronismo provincial. El oficialismo logró retener las vicepresidencias para sus principales tribus políticas, pero el acuerdo estuvo lejos de concretarse en armonía.

Desde el entorno de Kicillof sostienen que nunca existió un consenso real sobre los cargos. “El gobernador tenía su candidato para la vicepresidencia primera pero los votos los tienen ellos. La Cámpora impuso su mayoría. Rompieron el acuerdo, los vices anteriores fueron Alfredo Fisher -de Magario- y Luis Vivona (en acuerdo con el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini) por decisión de Kicillof. Nosotros respetamos el cierre de Diputados y ellos incumplieron en Senadores”, señalaron fuentes cercanas al mandatario bonaerense.

El día después de la designación de autoridades empezaron los cruces. En La Plata el ánimo no era el mejor. Remarcaron además que los cinco senadores del bloque que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) optaron por no acompañar la votación. Se trata de la propia Durán, Pedro Borghini, Fernando Coronel, Germán Lago y Jorge Paredi.

Desde el kirchnerismo la versión es radicalmente distinta. Voceros del espacio vinculado a la ex presidenta calificaron de “estupidez” la lectura sobre quién ganó o perdió en la pulseada bonaerense. “Al igual que hicimos en el PJ, nos pusimos de acuerdo para ver cómo todos juntos enfrentamos a Milei. La explicación de la vicepresidencia es sencilla. El espacio de CFK tiene 15 senadores, Axel 6 y Massa 3. Y en ese orden quedaron las vices”, argumentaron.

Magario con el senador Germán
Magario con el senador Germán Lago. El legislador, por el MDF, será el vicepresidente VI de la Cámara alta

En la negociación intervinieron nombres de peso como la vicegobernadora Verónica Magario, el diputado provincial Mariano Cascallares por el MDF; el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y el camporista Facundo Tignanelli por el kirchnerismo y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Desde este sector confirman que el propio Massa cedió lugares propios para facilitar un acuerdo mayoritario. Ya con las designaciones confirmadas, desde el espacio del ex ministro de Economía plantearon: “El FR cedió para llegar a un acuerdo porque era todo un papelón. Mientras la gente se caga de hambre y se modifica la ley de glaciares se pelean por cargueros. Una vergüenza”.

El gobernador bonaerense, por su parte, envió dos representantes a la mesa de negociación y, de acuerdo a la versión camporista, estos funcionarios “pueden dar fe de que no se rompió ningún acuerdo y que lo que se hizo, en armonía, fue para seguir avanzando en un peronismo unido contra Milei”.

Dentro del oficialismo bonaerense, la fractura se profundizó ante los reproches cruzados entre el sector alineado con Kicillof y el bloque que responde a La Cámpora. Un sector minoritario del MDF fue señalado desde el kirchnerismo como responsable de alimentar rumores de ruptura y de instalar la idea de una derrota política para el gobernador. “Siempre están buscando la ruptura e invalidando todo tipo de acuerdo, y hablando de ganadores y perdedores”, deslizaron desde el espacio de CFK.

Los cruces se dan en la misma semana en la que el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, planteó en declaraciones a Infobae en Vivo que el peronismo transita un problema de conducción; posicionamiento que desde el cristinismo reprochan y le endilgan al hombre de confianza de Kicillof que lo plantea para “dejar de lado” la figura de Cristina Kirchner. En Gobernación retrucan y sostienen que la convivencia con La Cámpora “está imposible”, que “solo buscan boicotear a Axel” y que “no les interesa otra cosa”.

Carlos Bianco quedó en el
Carlos Bianco quedó en el centro de las acusaciones del cristinismo por sus declaraciones de que el peronismo transita un "problema de conducción"

En paralelo, fuentes allegadas a la ex presidenta remarcaron que la dirigente “no está en una pelea con Kicillof”, sino que “está trabajando todos los días desde su proscripción y su detención ilegal para fortalecer la unidad y que el peronismo junto enfrente a Milei”.

La votación en el Senado bonaerense dejó en evidencia la compleja ingeniería política que atraviesa al peronismo en su principal bastión electoral. Los movimientos de los distintos sectores, sumados a los gestos y declaraciones cruzadas reflejan que la puja por el poder y la representación continúa abierta, mientras la oposición observa de cerca cualquier signo de fisura en el oficialismo provincial.

Temas Relacionados

Senado PBAProvincia de Buenos AiresMario IshiiVicepresidencia IPJ bonaerenseAxel KicillofMáximo KirchnerLa CámporaVerónica MagarioMovimiento Derecho al FuturoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El economista y exlegislador Luciano Laspina asumirá la dirección ejecutiva de CIPPEC

El exdiputado nacional del PRO estará al frente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento a partir del 1 de marzo

El economista y exlegislador Luciano

La Inspección General de Justicia le respondió a Claudio Tapia y advirtió: “La AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ”

El organismo dirigido por Daniel Vítolo cuestionó el traslado realizado por la Asociación del Fútbol Argentino a Pilar, remarcando que no se cumplieron los requisitos legales necesarios para modificar el ámbito de control estatal

La Inspección General de Justicia

Miguel Ángel Pichetto se reunió con Cristina Kirchner e hizo un llamado a la unidad: “El peronismo tiene que perdonarse”

El tenor del acercamiento se conoció por un acto del que participó el diputado de Encuentro Federal, que pidió dejar de mirar los “errores pasados”. Junto a Guillermo Moreno y otros dirigentes, convocaron a la unidad del peronismo

Miguel Ángel Pichetto se reunió

Sesión especial en el Senado: se debate el Régimen Penal Juvenil y el peronismo anticipó su rechazo a la reforma laboral

Se prevé una jornada extensa. En las inmediaciones del Congreso se montó un fuerte operativo de seguridad. En la previa hubo incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda

Sesión especial en el Senado:

Quiénes fueron los senadores que votaron en contra del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Los legisladores justicialistas Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y la fueguina Cándida Cristina López rechazaron el convenio bilateral. Sus trayectorias en la política local

Quiénes fueron los senadores que
DEPORTES
“Mi tranquilidad aún no es

“Mi tranquilidad aún no es total”: el crudo relato del tenista español que sufrió amenazas de muerte en un torneo en Rosario

Los Pumas 7’s confirmaron el plantel para Vancouver y Nueva York

El fuerte cruce entre Ruggeri, Astrada y Chavo Fucks por el supuesto conflicto entre Gallardo y Acuña

Revelaron el momento en el que Jack Doohan fue reemplazado por Franco Colapinto en Alpine: “Si tienes talento, lo logras”

Aston Martin reconoció que tiene problemas “extremadamente graves” y crecen los interrogantes sobre su participación en el Gran Premio de Australia

TELESHOW
“La llama que llama” se

“La llama que llama” se reinventa en la era digital: así es la serie inspirada en la icónica publicidad de los 90

Se conoció quién reemplazará a Lizy Tagliani y a Diego Leuco en la nueva temporada de La Peña de Morfi

El documento que muestra de cuánto es la deuda de Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas

Evangelina Anderson contó qué pasará con sus hijos ante el próximo desafío de Martín Demichelis en España

El rotundo cambio de vida que realizó Paulo Londra y mejoró su salud: “Los dejé hace un año”

INFOBAE AMÉRICA

41 infantes de Marina de

41 infantes de Marina de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamientos con estamentos de seguridad

“Mis cenizas no deben conservarse en nicho del cementerio por razones estéticas”: esparcieron los restos de Juan José Sebreli en Constitución

Donald Trump: “Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba”

Pronóstico climático anticipa contrastes de lluvia en Panamá durante marzo

Irán no permite el acceso a sus instalaciones nucleares: detectaron movimientos en áreas donde almacena uranio