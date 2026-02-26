Política

Contrapunto en el oficialismo: la Casa Rosada asegura que no insistirá con cambios en las licencias médicas

Pese al anticipo de Bartolome Abdala, en Balcarce 50 descartan la posibilidad de persistir con el artículo 44 que quedó afuera de la reforma laboral. “Nunca fue la determinación del Ejecutivo”, sostuvieron

La mesa política se reunió en Casa Rosada y retrató el intercambio con una selfie

El artículo 44 relativo a la modificación de las licencias médicas, incorporado y posteriormente excluido de la reforma laboral, continúa oficiando de parteaguas en las filas oficialistas. Luego de que el presidente previsional del Senado, Bartolomé Abdala, anticipara en Infobae en Vivo que el Gobierno Nacional planeaba insistir con el tratamiento de un proyecto que ponga en debate el pago de las licencias médicas durante las sesiones ordinarias, en Casa Rosada desacreditaron su versión y aseguraron que no está en los planes del presidente Javier Milei para el año legislativo.

“Nunca fue una determinación del Poder Ejecutivo. No hay posibilidad”, planteó una importante fuente con acceso al despacho presidencial. Al menos tres integrantes de la mesa política coincidieron en la determinación el día después de que el senador hiciera públicos los deseos del bloque para este 2026.

Lo cierto es que la inclusión a último momento del artículo, que habilitaba la reducción del salario de hasta el 50% por licencias, en la redacción de la reforma laboral dio lugar a una serie de debates internos que fueron sintetizados con la posterior eliminación del item, a pedido de los legisladores aliados, para avanzar en la media sanción del proyecto en la Cámara de Diputados en cumplimiento de las voluntades del mandatario libertario. En un gesto poco habitual, la mesa política que coordina el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió dejarlo afuera pese a haber conquistado la aprobación del Senado.

Tras una primera instancia de desconocimiento colectivo, en Balcarce 50 señalaron al ministro del Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzengger, como el principal responsable de haber sumado el artículo al proyecto enviado por el Ejecutivo, pero con las horas los cañones fueron direccionados a la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien logró hacer pasar el polémico artículo durante la sesión de la Cámara de Senadores.

La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, durante el debate por la reforma Laboral

A la espera de revalidar la modificación nuevamente este viernes tras la aprobación de las dos cámaras, la exministra de Seguridad hizo eco de la situación al admitir que la administración libertaria se hacía “cargo del error” que -aseguró- pasó por la Secretaría de Legal y Ténica a cargo de María Ibarzabal Murphy. La apreciación fue rechazada por un alfil libertario al tanto de la cronología: “Legal y Técnica estaba en contra de sumarlo. Se dijo mucho, pero incluso la Secretaría alertó que iba a generar la polémica que generó”, retrucó ante este medio.

En la previa a la sesión de este viernes, Bartolomé Abdala garantizó que con el correr del año la Casa Rosada insitiría en “corregir el tema” para revisar si los trabajadores mantendrían el derecho a cobrar la totalidad de su sueldo ante un accidente o una enfermedad no relacionada con su empleo. “Para nosotros también es importante que las licencias exageradas, abusivas, como son algunas que se sufren tanto en lo privado como en el sector público. Los certificados médicos truchos. Hay que hacer algo”, explicó.

Este medio consultó a una fuente inobjetable del círculo del mandatario al respecto que no solo negó la posibilidad sino que además desacreditó al legislador violeta. “Abdala no es una referencia”, sentenció horas más tarde de que el Senado lo ratificara como presidente previsional de la cámara. Sin embargo, hay quienes creen que detrás del blanqueo del senador se esconde la voluntad expresa de Patricia Bullrich de insistir con la determinación.

“No entiendo por qué pagaríamos nuevamente ese costo político. En la justificación, Patricia había dicho que había quedado mal redactado, lo que pervertía el espíritu de lo que se había pensado. Al principio intentó que fuera un cambio, no derogarlo, no fue viable porque no salía la ley", desarrolló otra voz del ecosistema libertario, y completó: “Se podría intentar trabajar en esa redacción. La veo difícil, con la polémica que se armó, con esta composición de la cámara. En el Senado puede pasar, pero se nota que los números en Diputados no están finos”.

