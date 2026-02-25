“Nunca hubo tan poca representación peronista en el Senado”, señaló el analista político Pablo Salinas

El Congreso argentino enfrenta la menor representación peronista en el Senado desde el regreso de la democracia, según el politólogo Pablo Salinas

En una entrevista en Infobae en vivo, el politólogo Pablo Salinas sostuvo que el Congreso argentino atraviesa una etapa de transformaciones profundas, marcada por la menor representación histórica del peronismo en el Senado y el crecimiento del bloque oficialista de La Libertad Avanza. “Es la menor representación del peronismo en el Senado desde el regreso de la democracia”, advirtió Salinas, y subrayó que, pese a la ampliación del oficialismo, “la disciplina partidaria cambió: hoy es todo ley por ley, y la negociación es mucho más compleja”.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Salinas desmenuzó cómo se rearmaron las cámaras tras las elecciones y qué estrategias despliega el oficialismo para avanzar con una agenda de reformas. “Ahora tenés un Congreso que creemos lo va a acompañar más”, planteó Manu Jove, mientras que Jastreblansky remarcó: “Parece un Congreso bastante novedoso, no solo en relación con los dos primeros años de Javier Milei, sino también en perspectiva histórica”.

El nuevo mapa legislativo y el peso de los aliados oscilantes

Salinas, apodado “el hombre Excel” por su seguimiento minucioso de los movimientos parlamentarios, explicó que la composición actual de Diputados y Senadores obliga al gobierno a negociar con bloques de aliados volátiles y gobernadores que definen el voto de sus legisladores. “En este momento hay una cantidad mucho más importante de aliados circunstanciales”, aseguró. Para el politólogo, el Congreso dejó atrás la lógica de bloques monolíticos: “Muchos manuales se prendieron fuego, hay que escribir otros”.

Maia Jastreblansky ilustró el fenómeno con cifras: “En la primera mitad del mandato, en Diputados, 47 de los 247 nunca votaron en contra del gobierno. El 18%. Y en el Senado, solo 7 de 72″. La tendencia se profundizó en las sesiones extraordinarias, donde “el 52% acompañó al gobierno en Diputados y el 58% en el Senado”.

Salinas advirtió que esta “ventana de oportunidad” para el oficialismo puede ser efímera: “No necesariamente todos los senadores que no están en la banda de los celestes ni los violetas van a acompañar al gobierno en todo momento”. Jastreblansky relativizó los anuncios de mayorías automáticas: “Patricia Bullrich ayer habló de conformar una mayoría de 47 senadores, pero mañana se vota la Ley de Glaciares y están los votos justos”.

El bloque oficialista de La Libertad Avanza amplió su presencia pero debe negociar ley por ley con aliados circunstanciales y gobernadores (Infobae en Vivo)

Gobernadores, cargos y la nueva lógica de la negociación

El analista resaltó el papel clave de los gobernadores en la dinámica parlamentaria. “Tenés una primera bifurcación: si un diputado o senador tiene gobernador atrás, vota según lo que negocia el gobernador”, explicó Salinas. “Santa Cruz es el caso prototípico: lo que arreglen con Vidal, eso votan los senadores y diputados de la provincia. Los que no tienen gobernador, la negociación es mucho más personal”, ejemplificó, citando el caso de la senadora Carolina Moisés.

En la charla, el staff de Infobae a la Tarde indagó sobre la dificultad de construir mayorías agravadas para designaciones clave, como la Corte Suprema. “Para nombrar un juez de la Corte Suprema necesitás dos tercios”, puntualizó Salinas, y remarcó que “los gobernadores también van a hacer valer que ellos son la llave para llegar a esa mayoría”. Jastreblansky recordó que presidentes como Mauricio Macri o Raúl Alfonsín debieron negociar con bloques opositores para alcanzar consensos en el Senado.

El reparto de cargos y comisiones es otro eje de la negociación. “Hay muchas negociaciones por la presidencia, vicepresidencia y secretarías de comisiones. Al final del día, eso significa más o menos asesores para cada legislador”, sostuvo Salinas. “No hay que caer en la trampa de analizar las cámaras solo por interbloques; muchas veces es una paritaria para distribuir cargos”, agregó.

La fragmentación inédita del peronismo dificulta la construcción de mayorías y refleja una crisis de liderazgo sin conducción homogénea

El peronismo en crisis y la profesionalización de la estrategia oficialista

El análisis abordó también la crisis de liderazgo en el peronismo, que atraviesa una fragmentación inédita en ambas cámaras. “Estamos ante el peor número de senadores del peronismo desde el retorno a la democracia, y con una falta total de conducción”, remarcó Salinas. “Aun con números más chicos, si había una conducción homogénea, la negociación era más dura. Hoy, con la diáspora de los bloques, el gobierno puede entrar por distintas puertas”.

Consultado sobre el rol de Axel Kicillof, el politólogo fue tajante: “Kicillof tiene casi nula injerencia en el Congreso” y enfrenta el desafío de dejar de hablar solo de la provincia. “Le están pidiendo que recorra el país, que pegue el salto hacia adelante, pero todavía falta”.

El oficialismo, por su parte, mostró una curva de aprendizaje en el manejo parlamentario. Salinas subrayó el “disciplinamiento” tras el arribo de Diego Santilli y Manuel Adorni al equipo de gobierno. “Funciona mucho más ordenado. Ahora el eje está claro: el presidente, su hermana, Adorni y los que les habilitan el juego. Se terminó el gobierno ahí”, sentenció. “Lo que arreglo con un gobernador lo tengo que poder cumplir. Si te digo que sí, es sí. Si te digo que no, es no. Eso antes no ocurría”, agregó.

La falta de recursos para negociar con los gobernadores es un obstáculo central. “Cuando dicen no hay plata, es literal: no hay plata para obras ni adelantos transitorios. Negocian con una caramelera de confites muy escasos”, ironizó Salinas.

El futuro inmediato está marcado por la apertura de sesiones ordinarias, donde el gobierno planea presentar cerca de 50 proyectos. “Es un momento único en términos de matemática legislativa para Milei”, concluyó Salinas. Sin embargo, advirtió que, aun con mayorías circunstanciales, “el gobierno nunca va al recinto con el número justo; la política siempre tiene sorpresas y se necesita un margen para no sufrir derrotas inesperadas”.

