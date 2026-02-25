La senadora Carolina Moisés reveló una charla con Cristina Kirchner que marcó su ruptura con el PJ: “Ella es parte del problema”

Cómo quedó el mapa de poder en la Cámara Alta tras el desplazamiento del kirchnerismo.

La flamante vicepresidenta del Senado, Carolina Moisés, relató este miércoles cómo se gestó su designación al frente de la Cámara alta tras la ruptura del bloque peronista. Además, reveló una conversación privada que mantuvo con Cristina Kirchner en 2025 para conformar una estrategia en Jujuy destinada a enfrentar al radicalismo de Gerardo Morales. “Le propuse una presidencia alternada para el PJ de Jujuy, para sumar a todos los sectores. Pero me dijo que no”, dijo.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la flamante vicepresidenta de la Cámara alta expuso los motivos de su apartamiento y cuestionó duramente el rumbo del peronismo nacional: “Parte del problema es Cristina, pero no es todo el problema, porque el peronismo no es solo Cristina”.

Alineada con el gobernador Gustavo Sáenz, Moisés integra el grupo de tres senadores peronistas que abandonaron el lunes el interbloque Popular, que reúne a las diferentes expresiones del peronismo en la Cámara alta y tiene al frente a José Mayans. La salida de la jujeña, además, tiene un correlato con la intervención del PJ en su provincia, donde fue suspendida —junto a otros 300 dirigentes— por apoyar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases y en el proyecto de Presupuesto 2026, impulsados por Javier Milei en el Senado.

Moisés preside el Club Sociedad de Tiro y Gimnasia de San Pedro de Jujuy. Es senadora desde 2023; antes fue diputada nacional en dos mandatos y, en su provincia, integró el Concejo Deliberante y se desempeñó como funcionaria durante el gobierno de Eduardo Fellner. También formó parte de la Legislatura local. Si bien está alejada del kirchnerismo, al que adhirió en sus comienzos, fue una de las voces que respaldó a Cristina Kirchner cuando fue condenada en la causa Vialidad.

Carolina Moisés está alineada con los gobernadores dialoguistas con el Gobierno

“Yo hablé con Cristina Kirchner. Cuando ella estaba al frente del partido, fui y le propuse una estrategia no solamente para Jujuy, sino también para las provincias del norte, en febrero de 2025”. Según contó, su iniciativa apuntaba a conformar una mesa amplia para fortalecer al peronismo en el interior y frenar la pérdida de bancas en el Senado.

“Le planteé que armemos estrategias diferenciadas, focalizando en las ocho provincias donde íbamos a renovar senadores. Primero, para fortalecer las provincias donde tenemos gobernadores”, explicó Moisés, quien recalcó que la crisis no se debe a su salida del bloque: “Aclaro: el peronismo tiene el mínimo histórico en el Senado, y no porque nosotros nos hayamos ido. Fue por erróneas estrategias electorales y porque no se pudieron mantener ni siquiera las bancas que se renovaban el año pasado”.

La dirigente jujeña aseguró que la negativa de Cristina Kirchner a su propuesta fue rotunda: “Le terminé proponiendo: ‘Hagamos una presidencia alternada; yo presido un año y la chica de La Cámpora otro año. Pero juntemos a todos’. ¡Y no! ¡Y no!”.

Moisés reveló que la suspensión del PJ jujeño involucró a toda la estructura territorial y consideró que la medida fue un mensaje de disciplinamiento interno: “A mí me suspendieron en enero junto a trescientos compañeros. También quiero aclarar que la suspensión no le aplica solo a esta senadora: echaron al presidente del bloque justicialista, a los ocho diputados provinciales y a los únicos tres intendentes que responden al justicialismo”.

La senadora sostuvo que la decisión tuvo un carácter ejemplificador: “Quisieron poner una cosa disciplinadora: ‘Miren lo que les va a pasar si votan el presupuesto, si votan propuestas del gobierno’. Pero si nos echan a todos porque pensamos distinto, no vamos a dejar de existir ni de ser senadores. Vamos a seguir construyendo poder en el ámbito que corresponda”.

Carolina Moisés fue parte del kirchnerismo hasta la ruptura en su provincia

También cuestionó la falta de una estrategia real de poder para hacer oposición en las provincias: “La destrucción total que hicieron del peronismo en Jujuy fue por la falta de construcción de poder para ganarle a Gerardo Morales, que es lo que yo conversé con Cristina la última vez”.

Al cierre, Moisés definió el estado actual del peronismo y explicó su decisión de asumir la vicepresidencia del Senado: “Ese es el diagnóstico. Tomé la decisión de ocupar ese lugar porque creo en un peronismo que ocupe los espacios de poder, en un peronismo opositor fuerte, que defienda a los laburantes y a las pymes, pero que al mismo tiempo construya diálogo para encontrar salidas”.

“Parte del problema es Cristina, pero no es todo el problema. Si el peronismo no reacciona, va a seguir siendo irrelevante. Ocupar la vicepresidencia es el desafío de empezar a construir el peronismo del futuro”, enfatizó.

