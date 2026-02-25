La designación de autoridades en el Senado bonaerense reflota la pelea entre Kicillof y La Cámpora

La pelea entre el kicillofismo y el camporismo se concentró en el Senado bonaerense (Fuente: Senado BA)

Este jueves se definirán las autoridades del Senado bonaerense. A priori, parece una instancia menor dentro de la dinámica política del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, es un punto de conflicto que tiene como protagonistas a Axel Kicillof y Máximo Kirchner, y que sigue sin resolverse después de varias semanas de idas y vueltas.

El eje del problema es el nombre que ocupará la vicepresidencia primera de la cámara alta, un lugar clave en la sucesión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso, en el kicillofismo insisten en que ese espacio quede en manos del Gobernador, para mantener alineado todo el eje de gobierno.

En La Plata aseguran que no están dispuestos a ceder ese cargo en la negociación con el camporismo. Sin embargo, ponen sobre la mesa la presidencia del bloque peronista y la secretaría administrativa, que actualmente ocupa Roberto Feletti. Están dispuestos a negociar esos lugares, pero no la vicepresidencia primera de la estructura legislativa.

En el círculo de Kicillof impulsan el nombre de Ayelén Durand, senadora de Bahía Blanca, integrante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y considerada persona de confianza. En el cristinismo no aceptan esa propuesta y respaldan al intendente de José C. Paz en uso de licencia, Mario Ishii, uno de los históricos del peronismo bonaerense que llegó al Senado.

Axel Kicillof quiere tener el control de la vicepresidencia primera del Senado bonaerense

Cerca del caudillo del conurbano sostienen que cuentan con el aval del cristinismo, el massismo y algunos senadores de la oposición. “Mario tiene consenso para poder tomar la vicepresidencia. Pero Kicillof se quiere quedar con todo. Quiere ir por todo. No sabemos que le pasa. Se volvió loco”, se quejaron en el entorno de Ishii, donde aseguran también que la relación entre el senador y el Gobernador “es pésima”.

Cuando se dio toda la discusión por el desdoblamiento que impulsó Axel Kicillof, Ishii fue uno de los intendentes que jugó en contra del Gobernador y, algunos días después del decreto, hizo una movida política para juntar a jefes comunales que rechacen la decisión del mandatario. Esa actitud terminó de deteriorar una relación que ya no era buena.

Al mismo tiempo, Ishii tiene una relación sinuosa con Cristina Kirchner, con la que ha tenido momentos de tensión y de desencuentros, pero con la que lo une una relación de respeto. “Es tanto lo que quiso avanzar Axel, que el camporismo terminó apoyando a Mario como una opción para ocupar la vicepresidencia”, se sinceraron cerca del hombre fuerte que tiene la política de José C. Paz.

En el kicillofismo consideran que Ishii no tiene el aval suficiente para ser vicepresidente primero. “Eso no va a pasar”, aseguran. En el massismo se desmarcan de esa idea y aseguran que trabajan por la unidad del bloque peronista en el Senado y por el reparto equitativo de las autoridades parlamentarias entre el MDF, el cristinismo y el Frente Renovador.

Máximo Kirchner negocia tener más peso en el Senado de la provincia de Buenos Aires

En el entorno de Kicillof asumen que la jefatura del bloque puede quedar en manos de La Cámpora, pero que la vicepresidencia primera quedará en su poder. Al igual que las secretarías legislativas y administrativas, que hoy están en manos de dirigentes kirchneristas que responden a Kicillof y Magario.

El nombre de Durand y el de Ishii son difíciles para convertirse en prendas de unidad. “Se puede trabajar en nombres nuevos que puedan ser un punto de acuerdo”, advirtió una figura del MDF, que advierte en el camporismo a un interlocutor menos combativo que el año pasado para poder gestionar un consenso sólido.

Kicillof reclama los lugares del Senado porque considera que de esa forma compensa el esquema de autoridades que hay en Diputados, donde los lugares de peso específico se los reparten entre el massismo y el cristinismo. “Ellos no tienen a nadie para la vicepresidencia. Lo de Ishii es un apoyo inventado para frenar a Axel. Solo quieren romper las pelotas”, afirmó un dirigente importante del armado kicillofista.

Este miércoles será clave para que se logre un acuerdo entre las tres partes. En todas las terminales dicen que hay voluntad de negociación. El acuerdo parece estar cerca, pero nadie quiere mostrarse perdedor en un momento donde el peronismo intenta reorganizarse y encontrar un rumbo.