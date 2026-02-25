Kicillof analizó el futuro del peronismo tras la fractura en el Senado: “Tenemos una urgencia, hay que sumar sectores”

El gobernador aseguró que el espacio estaba abierto a todo el que quisiera colaborar

Luego de que el avance de las reformas propuestas por el gobierno de Javier Milei expusiera las grietas dentro del peronismo, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, insistió en la necesidad de “sumar sectores” para construir una alternativa amplia de cara a las elecciones presidenciales 2027.

“Tenemos una urgencia, que es entusiasmar, sumar, que hay que sumar a sectores, que hay que sumar a dirigentes”, sostuvo el mandatario bonaerense al subrayar que, para superar la situación actual, será necesario articular consensos más allá de los límites partidarios tradicionales.

Luego de haber sido consultado sobre el futuro del partido, el gobernador advirtió que lo que “está en juego no es salvar y reconstruir el peronismo, es la Nación”. Bajo su punto de vista, la salida implicaría dar un “salto de madurez”, que podría lograrse a través de una convocatoria que trascienda las diferencias.

“No estoy haciendo un llamamiento a que salten la valla; lo que digo es, veamos la gravedad que tiene y busquémosle la forma”, remarcó Kicillof durante una entrevista con Ernesto Tenenmbaum, por el canal de streaming Cenital. Por esto, señaló que la fragmentación de la oposición sería la principal causa que favorecería al oficialismo.

Kicillof recordó otras instancias en las que los bloques peronistas terminaron divididos (RS Fotos)

Así, puso de ejemplo la reacción que tuvieron los gobernadores peronistas, que decidieron apoyar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, y la situación financiera que atraviesan cada una de las jurisidicciones del país. “Está asfixiando a las provincias, está asfixiando a la producción, y después eso lo usa como mecanismo de extorsión”, denunció.

A pesar de esto, Kicillof reconoció: “Perdimos en un montón de provincias. Hay provincias que en octubre no sacamos un diputado por primera vez en mucho tiempo”. Frente a esto, ratificó su compromiso con construir una alternativa, tras mencionar que varios empresarios habrían empezado a distanciarse del modelo liberal propuesto por el oficialismo.

Por este motivo, reiteró el llamado a “sumar a todos y a los nuevos que también se quieran sumar”, con el objetivo de “armar algo potente, lo más compacto posible y algo que sea capaz de gobernar”. Puesto que, para el mandatario provincial, el desafío no sería solo ganar, sino también gobernar el país tras el ciclo actual.

En línea con esto, el dirigente consideró que la coyuntura nacional exige “debatir un poco en este mundo actual” y aprovechar la oportunidad de rediscutir el modelo de país, su inserción internacional y los parámetros que, a su juicio, cambiaron en los últimos años.

El gobernador presentó a su espacio "Movimiento Derecho al Futuro"

Al mismo tiempo, Kicillof recordó precedentes históricos en los que el peronismo se dividió y votó leyes impulsadas por gobiernos de distinto signo, pero que lograron reconstruirse. Ahora, planteó que “hay que mostrar algo robusto, con liderazgo, con unidad de concepción y unidad de acción”, y aseguró que “hay que reconocer que no salió bien y proponer”.

Por otro lado, el gobernador presentó el espacio “Movimiento Derecho al Futuro” (MDF), lanzado en la provincia de Buenos Aires, como una de las pocas novedades surgidas en la oposición desde la llegada de Milei al poder. “Estamos haciendo un proceso en ese sentido, donde tampoco es con exclusiones”, afirmó.

Tras explicar que el origen de MDF se dio como un espacio de discusión, indicó que su objetivo es “ir a un proceso de articulación, de construcción y de alternativa”. Asimismo, planteó: “Creo que hay que cobrar conciencia de que el camino que hay que tomar es otro y que hay otro camino. Que es difícil, que es tortuoso, que implica sumar voluntades y experiencias”.

“Hay que buscar generosidad y compromiso. Después, no tengo nada asegurado, pero si no, ¿qué vamos a hacer?. Decir: ‘Che, no me gustó. Está todo dividido, no hay nadie’. Hay 300 mil familias en la calle, ¿qué vamos a esperar?“, señaló el mandatario provincial.

Al ser consultado sobre si indultaría a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, si lograra llegar a la Presidencia, el gobernador reiteró que “la condena de Cristina es injusta”, pero sostuvo que el problema de la Justicia es mucho más profundo.