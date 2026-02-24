La Justicia pidió el traslado a Ezeiza del narco que armó el plan criminal contra un ministro

La cárcel federal de Ezeiza. Uno de los objetivos fundamentales es resguardar la integridad de los testigos

El Tribunal Oral Federal de Paraná (TOF) avaló el planteo fiscal de considerar a Leonardo Airaldi como preso de alto riesgo. El martes de la semana próxima comenzará el juicio en su contra. El fiscal amenazado de muerte no se correrá del proceso.

En rigor, el TOF dio curso al planteo que había hecho el fiscal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y el titular de la PROCUNAR (la procuración especializada en narcocriminalidad), Diego Iglesias.

“La petición formulada consistente en requerir a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (que) evalúen el traslado e ingreso del interno Airaldi al ´Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo´ se revela como la más adecuada para gestionar y dar respuesta a la situación planteada”, consideró el TOF.

Rebollo e Iglesias reclamaron que Airaldi sea trasladado de la Unidad Penal 9 en Gualeguaychú a la cárcel federal de máxima seguridad ubicada en Ezeiza. Si el traslado se concreta, habrá que ver si podrá o no estar presente cuando se lleve adelante el juicio en su contra. Está previsto que las audiencias comenzarán el próximo martes 3 de marzo en Paraná.

El ministro Néstor Roncaglia confirmó que Airaldi fue aislado en la UP 9 tras descubrirse su presunto plan para eliminar a funcionarios judiciales. (Gobierno de Entre Ríos)

Se lo juzgará como presunto autor del delito de organización y financiamiento de actividades de narcotráfico y por almacenamiento de estupefacientes. La primera causa es del 2019 y surgió en la capital entrerriana. La segunda es del 2024 como resultado de un allanamiento en Puerto Gaboto, Santa Fe.

Cuáles son los argumentos

El pedido fiscal de Rebollo acentuó la “peligrosidad del detenido en virtud de sus contactos extra e intramuros, sumado a sus recursos económicos”. En ese sentido, señaló que durante el allanamiento en la UP 9 realizado el día pasado 20 de febrero se pudo corroborar que Airaldi “es un interno de máxima peligrosidad”. Por ello consideró “en consonancia con el jefe de la UP 9 que debería encontrarse en el régimen” para detenidos de alto riesgo.

Además, puntualizó que nueva información obtenida de declaraciones recibidas en la causa por el presunto atentado dieron cuenta de que “Airaldi contaría aún con un teléfono celular en su lugar de detención”.

El planteo de la PROCUNAR señaló varios factores para sostener la clasificación del capo narco como recluso de alta peligrosidad. En primer lugar, la “gravedad y características de los hechos investigados”. Por otro lado, la prioridad de evitar que pueda, eventualmente, “seguir desplegando maniobras vinculadas con el plan criminal develado desde el mismo lugar en que contó con los medios para organizarlo”.

Otro factor esgrimido fue la necesidad de “resguardar la integridad de los testigos que declararon en la investigación en curso”. Se trata de los que revelaron el plan criminal. Uno de ellos es otro capo narco: Daniel «Tavi» Celis. A él lo trasladaron a la UP 1 de la capital entrerriana.

Cómo sigue el caso

Noemí Berros, Mariela Emilce Rojas y José María Escobar Cello componen el TOF de Paraná. Airaldi está a disposición de este cuerpo, que es el que entiende en las causas por narcotráfico en su contra.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el fiscal José Ignacio Candioti no se bajará del proceso y encabezará la acusación contra el capo narco. El funcionario judicial es uno de los que Airaldi querría eliminar a través de un sicario uruguayo. Habría pagado USD 40 mil para ejecutar la operación.

Como razones para que Candioti siga al frente de la estrategia fiscal, las fuentes consultadas sostuvieron que no existen motivos de excusación o recusación. Ni siquiera por ser la víctima potencial de un plan criminal urdido por el acusado.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal rechazó el habeas corpus presentado por la defensora de Airaldi, Marina Barbitta. La letrada había requerido saber dónde está en la actualidad su pupilo y, además, buscó evitar su eventual traslado a Ezeiza. El argumento que esgrimió es que sería un “agravamiento de sus condiciones de detención”. Asimismo, planteó que le impediría ejercer de forma debida el derecho a defensa.

El argumento del TOF fue formal. Ese estrado judicial no era el adecuado para interponer un habeas corpus. Ese recurso deberá efectuarse ante el juzgado del lugar donde la persona se encuentra detenida, respondieron las magistradas Berros y Rojas. Acto seguido, mandaron a Barbitta a llevar el planteo ante el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

La defensora del capo narco se encuentra en esa ciudad entrerriana desde el lunes. Tardó 48 horas en poder ver el expediente que, aún, tiene la carátula “N.N. s/ A determinar”. En la tarde del martes estaba previsto que se encontrara con su cliente. En conversaciones previas, su pupilo le informó que en los allanamientos le habían sacado carpetas con documentación de las causas en su contra y escritos personales.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia (otro de los blancos del plan criminal de Airaldi), informó en las últimas horas que al acusado se lo llevó a un lugar de aislamiento en la UP 9.