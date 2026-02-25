Cuáles son las tres alternativas que dividen a la CGT para seguir la ofensiva contra la reforma laboral

Los cotitulares de la CGT Jorge Sola y Cristian Jerónimo, en la movilización de los judiciales a Tribunales

La mesa chica de la CGT, en su versión ampliada, se reunirá este miércoles para un debate intenso sobre cómo seguir el plan de lucha contra la reforma laboral, en medio de fuertes diferencias entre quieren otro paro general y los que apuntan sólo a una movilización.

El encuentro tendrá lugar a las 15 en la sede de UPCN, ubicada en Moreno al 1332, donde se discutirá la estrategia de la CGT ante la sesión del Senado de este viernes en la que convertirán en ley el proyecto de Javier Milei: hay dirigentes que proponen otro paro general (el ala dura ya lanzó una huelga con movilización), otros promueven una movilización al Congreso sin cese de actividades e incluso algunos sindicalistas impulsan una marcha para acompañar la impugnación judicial en el Palacio de Tribunales, tal como se hizo el 27 de diciembre de 2023 para expresar el rechazo al DNU 70.

De todas formas, la opción de un nuevo paro general pierde fuerza en la cúpula cegetista, por lo que se espera que las alternativas en danza terminen siendo sólo 3: la movilización para el viernes 27, la marcha a Tribunales luego de que la reforma laboral sea ley e incluso llevar adelante ambas concentraciones.

El triunvirato de la CGT, en una reunión de mesa chica con Hugo Moyano y Andrés Rodríguez

La debate de la CGT se realizará en medio de las presiones del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que ya anunció un paro de 36 horas para el viernes y pidió a los líderes cegetistas que hagan una convocatoria similar.

Sin embargo, el Fresu no llevó a consideración de la CGT su propuesta, pese a que el titular del UOM, Abel Furlán, integra ese espacio sindical combativo y, a la vez, su organización integra el Consejo Directivo cegetista a través de Osvaldo Lobato, actual secretario Gremial.

Las principales figuras de la CGT —incluyendo al triunvirato que integran Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— se inclinan por evitar un nuevo paro general, aunque en las últimas horas no descartaron una movilización masiva como forma de protesta contra la reforma laboral y coinciden en que “no hay espacio para que sea efectivo un nuevo paro general”.

Los dirigentes del Fresu, en una marcha realizada en Córdoba contra la reforma laboral

Este diagnóstico es compartido por dirigentes de peso como Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza).

Más allá de la CGT, los que ya decidieron un paro de 36 horas con movilización al Congreso son los gremios del ala dura que integran el Fresu, como a UOM, Aceiteros, ATE, Pilotos, Viales, SOMU y las dos CTA, ahora en sintonía con Omar Maturano (La Fraternidad).

Como antesala del debate de esta tarde en UPCN, dirigentes de la CGT se sumaron este martes a la movilización de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) al Palacio de Tribunales en rechazo al intento del gobierno libertario de traspasar la justicia laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el titular de UDA, Sergio Romero

“La justicia laboral es una herramienta clave para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las y los trabajadores; no puede fragmentarse ni debilitarse”, publicó la CGT en las redes sociales en respaldo de la medida impulsada por Julio Piumato, líder de UEJN.

Mientras, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), mantienen negociaciones contrarreloj con el Gobierno para alcanzar un acuerdo salarial que evite un paro nacional que afectará el comienzo de las clases.

El viernes pasado, los gremios advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.