Jorge Macri: “La Ciudad de Buenos Aires no es una zona liberada, no vamos a permitir que ingresen a robar desde el conurbano”

Luego de que ayer se difundieran los detalles del Mapa del Delito 2025, que mostró cifras récord en distintos indicadores, el jefe de Gobierno Jorge Macri apuntó contra delincuentes de la Provincia de Buenos Aires: “No vamos a permitir que ingresen a robar desde el conurbano”.

Durante la conferencia de prensa de este martes por la mañana, Macri dio precisiones sobre el plan de seguridad de la Capital Federal, que se posiciona como la segunda ciudad con menor tasa de homicidios de América, solo por detrás de Ottawa, Canadá.

“Desde que asumimos dejamos claro que la seguridad de los porteños es nuestra prioridad máxima. Y los datos preliminares son contundentes: bajamos todos los delitos de la Ciudad”, aseguró el jefe de Gobierno.

Según informó el Ejecutivo, los homicidios, el robo automotor y el robo armado se encuentran en el nivel más bajo de la historia.

“La Ciudad de Buenos Aires no es una zona liberada. No vamos a permitir que ingresen a robar desde el conurbano. Acá, la propiedad privada y la vida se respetan”, agregó.

Los homicidios cayeron a una tasa de 2,5

Y siguió: “Vamos a seguir sumando tecnología de punta para la prevención del delito y que los delincuentes lo piensen más de 2.000 veces antes de venir. Si robas en la Ciudad, te vamos a agarrar”.

En ese sentido, se refirió a la existencia de 17 mil cámaras y al anillo digital que lee más de tres millones de patentes por día: “El que roba un auto ya no se pierde en el tránsito. Lo detectamos, lo seguimos y lo metemos preso. Y si sos extranjero, pedimos tu expulsión”.

El Mapa del Delito

El documento oficial, al que tuvo acceso Infobae, detalla que los homicidios en la Ciudad en 2025 sumaron 78 casos, lo que equivale a una tasa de 2,5 cada cien mil habitantes.

Este valor representa un descenso del 3% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 80 homicidios, y un 60% menos que el pico registrado en 2014, con 197 casos. Además, remarca que esta cifra constituye la más baja desde 1995.

La principal motivación de los homicidios en 2025 fue la “riña” o “venganza”, con 21 casos, equivalente al 27% del total. Le siguen los homicidios “en ocasión de robo”, con 14 (18%), los relacionados con “violencia o conflicto intrafamiliar”, con 10 (13%), y los femicidios, con 8 (10%).

El segmento de robos con armas presenta un descenso del 34% en relación al año previo

Un dato llamativo es que el 30% de los homicidios ocurrieron en barrios vulnerables: 24 hechos. Mientras que los 54 restantes se registraron en el resto de la ciudad. En cuanto al uso de armas, el documento precisa que 31 homicidios se cometieron con armas de fuego y 27 con armas cortantes.

En el apartado de robos, el Mapa del Delito 2025 reporta que los robos totales descendieron un 27% respecto a 2024, estableciéndose en 50.069 casos frente a los 68.392 del año anterior. Este registro constituye la cantidad más baja desde el año 2000, excluidos los años 2020 y 2021, afectados por la pandemia de coronavirus.

Desde el máximo histórico de 2008, la caída acumulada es del 43%. El informe subraya también que las detenciones por todos los delitos sumaron 36.512 en 2025, lo que implica un incremento del 3% frente a las 35.544 de 2024.

El segmento de robos con armas (que abarca los cometidos con armas de fuego, cortantes o cualquier elemento contundente) presenta un descenso del 34% en relación al año previo, con 5.566 casos en 2025 frente a los 8.445 de 2024.

Este tipo de delitos se encuentra en el nivel más bajo desde 2016, año en que se registraron 19.554 casos. La caída desde ese máximo alcanza el 71%, y el registro actual es incluso inferior al de los años de la pandemia.

Durante 2025 se denunciaron 524 robos de automóviles.

El robo automotor muestra la mayor variación interanual entre las modalidades analizadas. Según el documento, durante 2025 se denunciaron 524 robos de automóviles, frente a los 1.140 de 2024, lo que representa una baja del 54%.

Se trata de la cifra más baja desde 2002, incluyendo el período de la pandemia, y la reducción acumulada desde el máximo histórico de ese año, cuando se reportaron 6.667 robos, es del 92%.

El análisis de los robos tipo motochorros revela una disminución del 3% respecto al año anterior, con 5.587 casos en 2025 frente a 5.758 en 2024. Esta modalidad se encuentra un 51% por debajo del pico histórico alcanzado en 2018, cuando se denunciaron 11.271 hechos.

En tanto, los hurtos, definidos como la sustracción de bienes sin uso de violencia, experimentaron una baja del 21%: se contabilizaron 49.641 hurtos en 2025 frente a 62.771 en 2024.