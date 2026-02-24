Política

Elecciones en el PJ bonaerense: tras el acuerdo entre Kicillof y Máximo Kirchner, en qué municipios habrá internas

Son 32 los distritos en donde el justicialismo dirimirá sus diferencias en las urnas. San Miguel y General Pueyrredón exhiben fuertes disputas. El gobernador de Buenos Aires asumirá la presidencia del partido a nivel provincial luego de acordar con el kirchnerismo

Guardar
El acuerdo entre Axel Kicillof
El acuerdo entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner consolidó la conducción del PJ bonaerense, pero no logró evitar fuertes disputas locales

En un escenario signado por la reorganización interna y la tensión política, treinta y dos municipios de la provincia de Buenos Aires se preparan para una contienda clave dentro del Partido Justicialista (PJ). La reciente alianza entre el gobernador Axel Kicillof y el sector liderado por Máximo Kirchner permitió consolidar una conducción unificada en la provincia, pero no logró aplacar las disputas locales. A pesar de la oficialización del acuerdo para las nuevas autoridades, una parte significativa del territorio bonaerense dirimirá sus diferencias en las urnas, con la mirada puesta en el impacto de estos comicios en el futuro del peronismo.

La junta electoral partidaria recibió una cantidad inusual de listas, lo que anticipa enfrentamientos intensos en varias localidades. El plazo para la inscripción cerró en medio de negociaciones fallidas y acuerdos parciales; ahora, la junta avanza con el cronograma electoral y tiene este jueves el plazo para recibir impugnaciones.

Un ejemplo es General Pueyrredón, donde se inscribieron tres alternativas: una impulsada por el espacio de Fernanda Raverta, otra promovida por el diputado Gustavo Pulti y una tercera abanderada por el exlegislador Rodolfo “Manino” Iriart. En este distrito, el peronismo actúa como oposición frente a la administración interina de Agustín Neme, quien asumió tras la licencia de Guillermo Montenegro al ingresar al Senado bonaerense. La fragmentación local refleja la dificultad del PJ para articular una estrategia común en territorios donde no ejerce el gobierno.

Otro de los distritos donde se focaliza la atención es San Miguel, donde la interna trasciende la lógica partidaria y se mezcla con factores extrapartidarios. El candidato Santiago Fidanza cuenta con el respaldo de sectores sindicales y de la barra brava de Racing Club. El apoyo de Leandro Paredes, jefe de “Los Pibes de Racing”, suma un componente adicional de conflictividad. Paredes fue detenido por la Policía Bonaerense tras hallarse en su domicilio un arma de fuego, dinero en efectivo y pruebas vinculadas a hechos de violencia en el fútbol.

El distrito de San Miguel
El distrito de San Miguel vive una tensión política marcada por la influencia de la barra de Racing

Su implicancia en una emboscada a seguidores de Deportivo Cali en 2022, así como su presencia en actos políticos, evidencian la persistencia de la influencia barrabrava en disputas municipales. Fidanza competirá con Juan José Castro, quien conduce actualmente el PJ local y reporta al gobernador Kicillof, y contra Héctor Fernández, del kirchnerismo.

Leandro Paredes fue detenido en
Leandro Paredes fue detenido en 2022. Participó en actos del PJ de San Miguel en apoyo a Fidanza

En el caso de municipios controlados por el oficialismo peronista, la aparición de alternativas internas desafía abiertamente la autoridad de los intendentes en funciones. En Moreno, la jefa comunal Mariel Fernández, quien además ocupa la vicepresidencia del PJ nacional, deberá enfrentar a una lista impulsada por el sindicalista Walter Correa. En Luján, el intendente Leonardo Boto también enfrentaría competencia directa, salvo que la junta partidaria decida intervenir y limitar el acceso de las listas opositoras a la elección. Una dinámica similar se observa en Lanús y Morón, donde se oficializaron tres y dos listas respectivamente.

Treinta y dos municipios de
Treinta y dos municipios de Buenos Aires definirán internas clave dentro del Partido Justicialista ante una inédita dispersión de listas

La dispersión de candidaturas también alcanza a localidades como Tigre, Baradero, Colón, Presidente Perón, La Costa, Roque Pérez, Marcos Paz, General Rodríguez, Ramallo y Bragado, donde la falta de consensos internos obligó a instrumentar elecciones. Otras jurisdicciones, incluidas Saladillo, 25 de Mayo, Zárate, Magdalena, Chivilcoy, Lincoln, 9 de Julio, Alsina, Lobería, Pergamino, San Miguel, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Balcarce y Tornquist, tampoco lograron listas únicas, profundizando la tendencia hacia una mayor fragmentación.

El proceso interno se desarrolla en paralelo a una coyuntura nacional compleja para el peronismo. El bloque de diputados opositores no logró impedir la aprobación de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, pese a la resistencia de sectores kirchneristas y la fractura expuesta por el apoyo de algunos gobernadores del interior, como los de Tucumán y Catamarca. La dirigencia alineada con Cristina Kirchner cuestionó abiertamente a estos mandatarios, calificando como “traición” su respaldo a las reformas.

Temas Relacionados

Partido JusticialistaBuenos AiresAxel KicillofCristina KirchnerSan Miguel

Últimas Noticias

Mercedes Miguel, ministra de Educación de CABA: “Los tres años pudimos iniciar las clases en tiempo y forma, sin paros”

Frente al paro nacional docente convocado para el 2 de marzo, la funcionaria porteña ratificó que las escuelas de la ciudad abren sus puertas normalmente y que el nivel secundario inicia las clases ese mismo día, con bajo acatamiento a medidas gremiales nacionales

Mercedes Miguel, ministra de Educación

Qué reformas buscará impulsar Milei en el Congreso: ley de estabilidad, reforma educativa y boleta única

En un año legislativo clave, el Gobierno apuesta a reformas estructurales para condicionar el gasto público, transformar la educación y simplificar el voto. El análisis de Infobae al Regreso permite anticipar el debate político que se avecina en el Congreso

Qué reformas buscará impulsar Milei

Javier Milei convocará a una cena con diputados y senadores luego de su discurso en la Asamblea Legislativa

Tras la inauguración de sesiones ordinarias, el mandatario reunirá a los bloques oficialistas en la quinta de Olivos. Se espera la asistencia de miembros del Gabinete

Javier Milei convocará a una

Más movimientos en el Senado: el PRO, peronistas disidentes y provinciales se rearmaron en un interbloque

La flamante bancada dialoguista se llama “Impulso País”. Son siete votos importantes en la Cámara alta para la agenda del Gobierno, si es que lo empiezan a moverse juntos. Buscan superar en un futuro a la UCR, que tiene 10 integrantes, e influir cuando aterricen pliegos judiciales

Más movimientos en el Senado:

Concejos Deliberantes: un informe reveló estructuras sobredimensionadas y gastos injustificados

La investigación de la Fundación Libertad expuso desigualdades en la cantidad de empleados y el uso del presupuesto en los concejos deliberantes. En Infobae a la Tarde, Rosendo Grobo alertó sobre la falta de transparencia y el uso político de estas estructuras

Concejos Deliberantes: un informe reveló
DEPORTES
Prestianni se entrenó en el

Prestianni se entrenó en el Bernabéu antes del duelo ante Real Madrid: los gestos del Benfica tras la denuncia de Vinícius

Juega en el Círculo Polar Ártico y el plantel medita antes de cada partido: Bodo Glimt, el equipo que sacó al Inter de la Champions

Instituto sorprende y vence a San Lorenzo en la continuidad de la séptima fecha del Torneo Apertura

La demanda que sacude al tenis mundial: consumió carne contaminada, la sancionaron por doping y reclama USD 20 millones

La frase con la que Marcelo Gallardo explicó en la intimidad por qué decidió irse de River Plate

TELESHOW
Mauro Albarracín recordó en Infobae

Mauro Albarracín recordó en Infobae en Vivo su paso por Sinaloa en México: “Ahí los chicos sueñan con ser narcos”

La emoción de Topa por el primer día de clases de su hija Mitai: “El tiempo vuela demasiado rápido”

“Pura vida”: el video del espectacular salto en paracaídas de María Susini y la inesperada reacción de Facundo Arana

Andrea del Boca se quebró en llanto en su primer día en Gran Hermano: “Anoche soñé como que estabas acá”

Cómo vivió Alejandro, el hijo de Locomotora Oliveras, su despedida de En el Barro 2: “Fue algo duro de ver”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay decretó la emergencia sanitaria

Uruguay decretó la emergencia sanitaria por gripe aviar tras detectar el virus H5 en la fauna silvestre

Irán amenazó a los estudiantes tras cuatro días de protestas: no tolerará ataques a los símbolos del régimen islámico

Tras la tensión diplomática, Francia dijo que el embajador de Estados Unidos se comprometió a no intervenir en los asuntos internos

Sin machos ni obreras: así es la increíble colonia de hormigas japonesas donde todas pueden ser reina

Tensión entre el Gobierno del Líbano y Hezbollah por la posible intervención de Estados Unidos en Medio Oriente