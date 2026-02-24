Elecciones en el PJ bonaerense: tras el acuerdo entre Kicillof y Máximo Kirchner, en qué municipios habrá internas

El acuerdo entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner consolidó la conducción del PJ bonaerense, pero no logró evitar fuertes disputas locales

En un escenario signado por la reorganización interna y la tensión política, treinta y dos municipios de la provincia de Buenos Aires se preparan para una contienda clave dentro del Partido Justicialista (PJ). La reciente alianza entre el gobernador Axel Kicillof y el sector liderado por Máximo Kirchner permitió consolidar una conducción unificada en la provincia, pero no logró aplacar las disputas locales. A pesar de la oficialización del acuerdo para las nuevas autoridades, una parte significativa del territorio bonaerense dirimirá sus diferencias en las urnas, con la mirada puesta en el impacto de estos comicios en el futuro del peronismo.

La junta electoral partidaria recibió una cantidad inusual de listas, lo que anticipa enfrentamientos intensos en varias localidades. El plazo para la inscripción cerró en medio de negociaciones fallidas y acuerdos parciales; ahora, la junta avanza con el cronograma electoral y tiene este jueves el plazo para recibir impugnaciones.

Un ejemplo es General Pueyrredón, donde se inscribieron tres alternativas: una impulsada por el espacio de Fernanda Raverta, otra promovida por el diputado Gustavo Pulti y una tercera abanderada por el exlegislador Rodolfo “Manino” Iriart. En este distrito, el peronismo actúa como oposición frente a la administración interina de Agustín Neme, quien asumió tras la licencia de Guillermo Montenegro al ingresar al Senado bonaerense. La fragmentación local refleja la dificultad del PJ para articular una estrategia común en territorios donde no ejerce el gobierno.

Otro de los distritos donde se focaliza la atención es San Miguel, donde la interna trasciende la lógica partidaria y se mezcla con factores extrapartidarios. El candidato Santiago Fidanza cuenta con el respaldo de sectores sindicales y de la barra brava de Racing Club. El apoyo de Leandro Paredes, jefe de “Los Pibes de Racing”, suma un componente adicional de conflictividad. Paredes fue detenido por la Policía Bonaerense tras hallarse en su domicilio un arma de fuego, dinero en efectivo y pruebas vinculadas a hechos de violencia en el fútbol.

El distrito de San Miguel vive una tensión política marcada por la influencia de la barra de Racing

Su implicancia en una emboscada a seguidores de Deportivo Cali en 2022, así como su presencia en actos políticos, evidencian la persistencia de la influencia barrabrava en disputas municipales. Fidanza competirá con Juan José Castro, quien conduce actualmente el PJ local y reporta al gobernador Kicillof, y contra Héctor Fernández, del kirchnerismo.

Leandro Paredes fue detenido en 2022. Participó en actos del PJ de San Miguel en apoyo a Fidanza

En el caso de municipios controlados por el oficialismo peronista, la aparición de alternativas internas desafía abiertamente la autoridad de los intendentes en funciones. En Moreno, la jefa comunal Mariel Fernández, quien además ocupa la vicepresidencia del PJ nacional, deberá enfrentar a una lista impulsada por el sindicalista Walter Correa. En Luján, el intendente Leonardo Boto también enfrentaría competencia directa, salvo que la junta partidaria decida intervenir y limitar el acceso de las listas opositoras a la elección. Una dinámica similar se observa en Lanús y Morón, donde se oficializaron tres y dos listas respectivamente.

Treinta y dos municipios de Buenos Aires definirán internas clave dentro del Partido Justicialista ante una inédita dispersión de listas

La dispersión de candidaturas también alcanza a localidades como Tigre, Baradero, Colón, Presidente Perón, La Costa, Roque Pérez, Marcos Paz, General Rodríguez, Ramallo y Bragado, donde la falta de consensos internos obligó a instrumentar elecciones. Otras jurisdicciones, incluidas Saladillo, 25 de Mayo, Zárate, Magdalena, Chivilcoy, Lincoln, 9 de Julio, Alsina, Lobería, Pergamino, San Miguel, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Balcarce y Tornquist, tampoco lograron listas únicas, profundizando la tendencia hacia una mayor fragmentación.

El proceso interno se desarrolla en paralelo a una coyuntura nacional compleja para el peronismo. El bloque de diputados opositores no logró impedir la aprobación de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, pese a la resistencia de sectores kirchneristas y la fractura expuesta por el apoyo de algunos gobernadores del interior, como los de Tucumán y Catamarca. La dirigencia alineada con Cristina Kirchner cuestionó abiertamente a estos mandatarios, calificando como “traición” su respaldo a las reformas.