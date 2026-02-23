Política

La confianza en el Gobierno cayó en febrero, según el índice de la Universidad Di Tella

El estudio reflejó una leve disminución del 0,6% respecto de enero en la evaluación del desempeño de la gestión de Javier Milei. El trabajo elabora un indicador de 0 a 5, que en el segundo mes del año se ubicó en 2,38

Guardar
El ICG de febrero supera
El ICG de febrero supera en 2,7% al registrado bajo el gobierno de Mauricio Macri en 2018 y aventaja por 59,5% al de Alberto Fernández en 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

La confianza en el Gobierno volvió a mostrar señales de retroceso durante febrero, de acuerdo con los resultados publicados por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. El índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que se elabora desde 2001 y se mide en una escala de cero a cinco, se ubicó en 2,38 puntos en el segundo mes de 2026. La cifra representa una disminución del 0,6% en comparación con enero, lo que refleja una percepción levemente más negativa respecto del desempeño del presidente Javier Milei y su equipo.

El informe destaca que, aunque la baja registrada en febrero es modesta, el ICG se mantiene cerca del promedio de la gestión actual (2,44 puntos) y dentro de un rango acotado de variación. El índice ha oscilado entre un mínimo de 1,94 y un máximo de 2,86 desde el inicio del mandato de Milei, lo que sugiere una estabilidad relativa en la percepción pública, sin cambios abruptos en la tendencia general.

El análisis interanual revela que el nivel de confianza observado en febrero supera el de las dos administraciones anteriores para el momento equivalente: es un 2,7% superior al de febrero de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri (ICG de 2,32) y se ubica 59,5% por encima del registrado en febrero de 2022 bajo la presidencia de Alberto Fernández (ICG de 1,49). En este contexto, el trabajo aclara que la reciente caída no implica una ruptura significativa en la evolución del índice.

La encuesta, realizada por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 12 de febrero, alcanzó a mil personas en 37 localidades del país, con un error estándar de ±0,07. El intervalo de confianza para el ICG, según el relevamiento, va de 2,26 a 2,51 puntos.

Los componentes de honestidad de
Los componentes de honestidad de los funcionarios y eficiencia administrativa registraron mejoras, mientras que la capacidad de resolver problemas y la evaluación general sufrieron descensos

Al desglosar los componentes del índice, el estudio señala un comportamiento dispar: se observaron variaciones positivas en la percepción de Honestidad de los funcionarios (2,76 puntos; +2,6%) y Eficiencia en la administración del gasto público (2,29 puntos; +2,7%). Por el contrario, la Capacidad para resolver los problemas del país descendió a 2,70 puntos (-4,9%), la Evaluación general del gobierno cayó a 2,18 puntos (-1,8%) y la Preocupación por el interés general bajó a 1,99 puntos (-1,0%).

La distribución de la confianza difiere según el nivel educativo. En febrero, el ICG más elevado se observó entre quienes completaron el nivel secundario (2,56 puntos; +6,7%), seguido por quienes tienen estudios terciarios o universitarios (2,41 puntos; -5,5%). El valor más bajo corresponde a quienes solo alcanzaron el nivel primario (1,56 puntos; -1,9%).

Por género, la brecha se amplió: el índice se situó en 2,62 entre los hombres (+4,0%) y en 2,11 entre las mujeres (-7,0%). Esta diferencia de 0,51 puntos es mayor que la registrada el mes anterior. En cuanto a la edad, el grupo de 18 a 29 años mostró el mayor nivel de confianza (2,99 puntos; +10,7%), mientras que los segmentos de 30 a 49 años y de mayores de 50 presentaron leves caídas.

El factor geográfico también influyó: el Interior del país exhibió un ICG de 2,60 puntos (+0,4%), mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubicó en 2,10 puntos (-3,7%) y en el Gran Buenos Aires en 2,04 puntos (-1,9%).

Respecto a quienes han sufrido delitos en el último año, la confianza fue menor (2,00 puntos; +11,1%) en comparación con quienes no los sufrieron (2,50 puntos; -3,1%), aunque la brecha entre ambos grupos disminuyó respecto de enero. Por otro lado, la expectativa sobre la economía futura marcó diferencias notables en la confianza: quienes creen que la situación económica mejorará en un año presentaron un ICG de 4,30 puntos (+3,9%), mientras que aquellos que anticipan que empeorará registraron solo 0,43 puntos (+22,9%).

A nivel histórico, la gestión de Milei mantiene un promedio de 2,44 puntos, superior al de Macri (2,27) y Fernández (1,69) para el mismo periodo. La metodología empleada por la Universidad Di Tella garantiza la representatividad nacional, utilizando encuestas telefónicas aleatorias y estratificadas, con cuotas de sexo y edad para los entrevistados.

Temas Relacionados

Javier MileiUniversidad Torcuato Di TellaPoliarquía ConsultoresConfianza en el GobiernoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Daiana Fernández Molero defendió la reforma laboral: “Va a haber mayor creación de empleo porque va a ser más fácil contratar en blanco”

La diputada del PRO participó de Infobae al Regreso y resaltó que la nueva ley simplifica la registración y da previsibilidad, en medio de críticas por parte de la oposición y de sindicatos

Daiana Fernández Molero defendió la

Tres senadores se fueron del interbloque peronista y el PJ quedó con la menor representación desde 1983

Los parlamentarios Guillermo Aranda, Sandra Mendoza y Carolina Moisés dividieron el bloque Convicción Federal y el peronismo se quedó con 25 bancas. Cómo se reconfigurará el Senado

Tres senadores se fueron del

Denunciaron al líder de la UOM por manejo de fondos sindicales en favor de La Cámpora: su dura respuesta

Según una investigación periodística, Abel Furlán firmó un acuerdo con una empresa que estaría vinculada al kirchnerismo y que administra 100 millones de pesos por mes de aportes de los trabajadores

Denunciaron al líder de la

Recrudece la interna justicialista: el PJ de CFK apuntó contra los peronistas que votaron la reforma laboral

El partido que conduce la ex jefa de Estado emitió un duro comunicado destinado a los legisladores de Tucumán, Catamarca y Salta. “Votaron contra quienes dicen representar”, indicaron

Recrudece la interna justicialista: el

El empresario que reveló la ruta del dinero de la AFA fue ratificado como querellante en la causa que más preocupa a Tapia

La resolución permite que Guillermo Tofoni continúe participando activamente en el expediente vinculado al circuito internacional de dinero gestionado a través de contratos y sociedades designadas como receptoras de los pagos relacionados con la Selección argentina

El empresario que reveló la
DEPORTES
“Ofertón irrechazable”: la estrella mundial

“Ofertón irrechazable”: la estrella mundial que podría reforzar al clásico rival del Inter Miami de Messi en la MLS

Impacto en el mundo del boxeo: se confirmó la revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao

Tras poner en duda su continuidad, Marcelo Gallardo dirige la práctica de River Plate

El insólito video viral que revolucionó Turquía: le dieron un pelotazo en el aire a una gaviota y un futbolista la revivió con RCP

Se confirmaron las lesiones de Juanfer Quintero, Franco Armani y Kendry Páez en River Plate: cuánto tiempo estarán sin jugar

TELESHOW
Mirtha Legrand cumple 99 años:

Mirtha Legrand cumple 99 años: una fiesta de rosas, mensajes y pasión en la calle y en la mesa

La drástica decisión de Sabrina Rojas tras la internación de Luciano Castro

Soledad Aquino emocionó al recordar cómo Marcelo Tinelli la acompañó en su peor momento: “Sin vos, yo no estaría viva”

Sofía Gonet reveló la verdadera razón por la que no trabajaría con Stephanie Demner: “Yo ahora, haría lo mismo”

Sebastián Graviotto conoció a Timoteo, su hijo con Juana Repetto: el encuentro más esperado

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay busca mejorar los tiempos

Uruguay busca mejorar los tiempos de viaje del transporte público y analiza opciones para reformar el sistema de movilidad

Hace cuatro años comenzaba la criminal invasión de Rusia a Ucrania: jamás abandonemos a Kiev

Eslovaquia cortó la electricidad de emergencia a Ucrania en represalia por el bloqueo del oleoducto de petróleo ruso

Conflicto diplomático entre Francia y Estados Unidos: París restringió el acceso del embajador de Donald Trump

Kaja Kallas pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela