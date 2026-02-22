Tensión en México: el Gobierno recomendó a los ciudadanos argentinos no viajar a Jalisco tras la muerte de “El Mencho”

El Gobierno argentino recomendó no viajar a Jalisco tras la muerte de "El Mencho"

El Gobierno de Javier Milei instó a que los ciudadanos argentinos no viajen a Jalisco tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, uno de los narcos más temidos de América Latina. La Secretaría de Defensa Nacional de México (Sedena) confirmó su muerte este domingo y se desató una ola de violencia en la ciudad.

A través de un comunicado, la Cancillería solicitó: “Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice”.

“A quienes ya se encuentren en Jalisco, se les sugiere extremar las precauciones, evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad, mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y procedimientos de seguridad emitidos por los canales oficiales”, remarcaron en el comunicado que se difundió en las últimas horas.

En tanto, recomendaron que ante cualquier emergencia los ciudadanos se pongan en contacto con el Consulado Argentino en México.

Todo se desató luego de que las autoridades mexicanas abatieron a El Mencho, tras una serie de operativos en Tatalpa, Jalisco. En ese marco, desde la Sedena, a través de un comunicado, confirmaron que el líder narco murió durante un enfrentamiento entre militares e integrantes del CJNG.

“Se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben “N” (a) Mencho", explicó el comunicado.

Carreteras y accesos en Jalisco resultaron paralizados por la quema de vehículos y enfrentamientos tras el operativo federal contra el CJNG. Crédito: X/@MundoEConflicto

Oseguera Cervantes figuraba entre los capos más buscados tanto por México como por Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que condujera a su captura. Se trata de uno de los principales líderes del narcotráfico abatidos desde la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes cumplen condena en Estados Unidos.

Según la acusación del Departamento de Justicia de EEUU, El Mencho dirigió el CJNG ―o su versión embrionaria― al menos desde el año 2000 y logró expandirlo a la mayoría de los estados de México y a varias ciudades de los Estados Unidos.

Desde la formación del CJNG en 2011, El Mencho pronto logró expandirse en casi todo México y tiene presencia internacional en Estados Unidos, Colombia y, sin confirmar, en Canadá, Argentina, Holanda, Ghana, Nigeria, Marruecos, Rusia, China, Corea del Sur, Alemania, Perú, Centroamérica, Bolivia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Polonia, Australia, y Camboya, con lo que habría superado en 2018 al Cártel de Sinaloa en el tráfico de alucinógenos, de acuerdo con diversos reportes.

La ciudadanía ha grabado los momentos que se viven en este momento dentro de la zona federal. (Redes sociales)

Oseguera Cervantes supuestamente se escondía en las montañas de Jalisco y, según la prensa local, padece insuficiencia renal, un mal que lo mantenía con diálisis y atado a una cama, por lo que la organización sería dirigida por sus lugartenientes.

Durante la mañana, tras la noticia de la muerte del líder del cártel, sujetos armados bloquearon distintas vías del estado de Jalisco, en el occidente del país, utilizando autos y camiones incendiados como reacción a un operativo realizado por fuerzas federales en la región.

También se registraron incidentes en el aeropuerto de Guadalajara. En videos compartidos en redes sociales puede verse a una multitud en el Aeropuerto que corre al interior de las instalaciones. Se trató de un episodio de psicosis, según informó la propia organización. “No se han registrado incidentes al interior de las instalaciones no existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes“, explicaron las autoridades.