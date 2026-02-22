Política

Tensión en México: el Gobierno recomendó a los ciudadanos argentinos no viajar a Jalisco tras la muerte de “El Mencho”

A través de un comunicado, la Cancillería recomendó no hacer viajes a la zona de conflicto a menos que no sea necesario. Autoridades mexicanas abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y desató una ola de violencia en la ciudad

Guardar
El Gobierno argentino recomendó no
El Gobierno argentino recomendó no viajar a Jalisco tras la muerte de "El Mencho"

El Gobierno de Javier Milei instó a que los ciudadanos argentinos no viajen a Jalisco tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, uno de los narcos más temidos de América Latina. La Secretaría de Defensa Nacional de México (Sedena) confirmó su muerte este domingo y se desató una ola de violencia en la ciudad.

A través de un comunicado, la Cancillería solicitó: “Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice”.

“A quienes ya se encuentren en Jalisco, se les sugiere extremar las precauciones, evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad, mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y procedimientos de seguridad emitidos por los canales oficiales”, remarcaron en el comunicado que se difundió en las últimas horas.

En tanto, recomendaron que ante cualquier emergencia los ciudadanos se pongan en contacto con el Consulado Argentino en México.

Todo se desató luego de que las autoridades mexicanas abatieron a El Mencho, tras una serie de operativos en Tatalpa, Jalisco. En ese marco, desde la Sedena, a través de un comunicado, confirmaron que el líder narco murió durante un enfrentamiento entre militares e integrantes del CJNG.

“Se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben “N” (a) Mencho", explicó el comunicado.

Carreteras y accesos en Jalisco resultaron paralizados por la quema de vehículos y enfrentamientos tras el operativo federal contra el CJNG. Crédito: X/@MundoEConflicto

Oseguera Cervantes figuraba entre los capos más buscados tanto por México como por Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que condujera a su captura. Se trata de uno de los principales líderes del narcotráfico abatidos desde la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes cumplen condena en Estados Unidos.

Según la acusación del Departamento de Justicia de EEUU, El Mencho dirigió el CJNG ―o su versión embrionaria― al menos desde el año 2000 y logró expandirlo a la mayoría de los estados de México y a varias ciudades de los Estados Unidos.

Desde la formación del CJNG en 2011, El Mencho pronto logró expandirse en casi todo México y tiene presencia internacional en Estados Unidos, Colombia y, sin confirmar, en Canadá, Argentina, Holanda, Ghana, Nigeria, Marruecos, Rusia, China, Corea del Sur, Alemania, Perú, Centroamérica, Bolivia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Polonia, Australia, y Camboya, con lo que habría superado en 2018 al Cártel de Sinaloa en el tráfico de alucinógenos, de acuerdo con diversos reportes.

La ciudadanía ha grabado los momentos que se viven en este momento dentro de la zona federal. (Redes sociales)

Oseguera Cervantes supuestamente se escondía en las montañas de Jalisco y, según la prensa local, padece insuficiencia renal, un mal que lo mantenía con diálisis y atado a una cama, por lo que la organización sería dirigida por sus lugartenientes.

Durante la mañana, tras la noticia de la muerte del líder del cártel, sujetos armados bloquearon distintas vías del estado de Jalisco, en el occidente del país, utilizando autos y camiones incendiados como reacción a un operativo realizado por fuerzas federales en la región.

También se registraron incidentes en el aeropuerto de Guadalajara. En videos compartidos en redes sociales puede verse a una multitud en el Aeropuerto que corre al interior de las instalaciones. Se trató de un episodio de psicosis, según informó la propia organización. “No se han registrado incidentes al interior de las instalaciones no existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes“, explicaron las autoridades.

Temas Relacionados

El MenchoMéxicoJaliscoCártel Jalisco Nueva GeneraciónCancilleríaArgentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

Gustavo Sáenz volvió a criticar a Cristina Kirchner por la conducción del PJ: “La Pyme familiar de la Sra.”

El gobernador de Salta cuestionó a la ex presidenta por elegir “a dedo desde Buenos Aires” a las autoridades del espacio en las provincias y le pidió que “no siga destruyendo” al peronismo

Gustavo Sáenz volvió a criticar

El Ministerio de Capital Humano reveló un sugestivo robo en la sede de la Secretaría de Trabajo

La madrugada del domingo se registró el ingreso de desconocidos a una dependencia céntrica vinculada al Programa Asistir, donde se constató la sustracción de equipos informáticos y otros elementos. Revisaron cajones y mobiliario

El Ministerio de Capital Humano

La CGT acusó de “entreguistas” a los gobernadores por la reforma laboral: “No se puede vender la dignidad del pueblo”

Octavio Argüello, uno de los integrantes del triunvirato que lidera la central obrera, cuestionó a los mandatarios provinciales que “tomaron una decisión, tanto en el Senado como en Diputados, de acompañar” el proyecto del oficialismo

La CGT acusó de “entreguistas”

La esposa de Nahuel Gallo anunció que el gendarme inició una huelga de hambre para que el régimen chavista lo libere

El argentino se encuentra detenido de forma ilegal en El Rodeo I y comenzó con la protesta junto a más de 100 presos. El pedido se da tras la promulgación de la Ley de Amnistía que anunció el gobierno venezolano

La esposa de Nahuel Gallo

La reforma laboral que aprobará el Senado ordena el sistema de juicios y le da más poder a la Corte Suprema

El artículo 89 del proyecto obliga a los tribunales inferiores a seguir la jurisprudencia del máximo tribunal. Especialistas lo ven como un “ordenador”, aunque aclaran que ya ocurría. A qué trabajadores alcanza la iniciativa, la otra discusión

La reforma laboral que aprobará
DEPORTES
River Plate pierde con el

River Plate pierde con el Vélez de Guillermo Barros Schelotto por la sexta fecha del Torneo Apertura

La lesión de Juanfer Quintero que preocupó a River Plate ante Vélez: el gesto que hizo al salir durante el primer tiempo

El cálido reencuentro entre Marcelo Gallardo y los mellizos Barros Schelotto en el duelo entre Vélez y River

El Santos fue eliminado del Torneo Paulista por el humilde Novorizontino: el error de Neymar que inició la debacle

El golazo de Manuel Lanizini con el que Vélez abrió el marcador ante River Plate: del pedido de disculpas al gesto de Gallardo

TELESHOW
El excéntrico look de Juliana

El excéntrico look de Juliana “Furia” Scaglione que se robó todas las miradas en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026

Quién es Meli, la joven cordobesa que habría conquistado a Mariano Martínez en Villa Carlos Paz

Valentina Cervantes mostró la tierna travesura que hizo su hijo Benjamín: “Con esta carita”

Delfina Chaves confirmó su reconciliación con el actor neerlandés Martijn Lakemeier: la sorpresa en su cumpleaños

Melody Luz dio a conocer el secreto para que funcione su relación con Alex Caniggia

INFOBAE AMÉRICA

Rusia concluyó la repatriación de

Rusia concluyó la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba por la crisis energética

Solo el fin de la dictadura y no la modernización del régimen es libertad para Cuba y seguridad para las Américas

Cuatro personas mueren en un grave accidente cerca del aeropuerto de Long Beach

La inteligencia artificial revela cómo el arte ha contado la historia de nuestras emociones colectivas

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina