La trama detrás de la interna libertaria que resurgió y los intentos de la cúpula del Gobierno para que no escale

El presidente Javier Milei abraza a Santiago Caputo y Karina Milei

La quietud interna que marcó los primeros meses de este 2026 parece haber llegado a su fin y las diferencias existentes entre dos de los tres vértices del Triángulo de Hierro volvieron a aflorar. Mientras la mesa política convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunía en el primer piso de Casa Rosada, dos de los referentes del ecosistema digital libertario protagonizaban en X un cruce ideológico de revuelo.

En varios sectores de la Casa Rosada detectaban, detrás del ida y vuelta en redes, resabios de las tensiones mayores que enfrentaron a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Esas diferencias tuvieron su pico máximo el pasado 2025 en pleno diseño de las listas de La Libertad Avanza (LLA), y luego del abultado triunfo de octubre, en la que la menor de los Milei se consolidó como la clara ganadora de la disputa, parecían haberse disipado.

Sin embargo, en las filas libertarias hay quienes en estricta reserva identifican que la paz temporaria mermó a finales de febrero, espacio temporal que coincide con el cambio en el Ministerio de Justicia. “Desde octubre se venía encadenando una serie de buenas noticias y gozabamos de buena salud política. Luego, pareció que estábamos dispuesto a autoinflingirnos daños, y solo se estuvo hablando de la interna feroz”, detectó un alfil que recorre los pasillos de Balcarce 50.

A tono con lo expuesto, en otros campamentos desacreditan que el desembarco de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio haya oficiado como detonante del pacto de no agresión que subsistía en medio de un complejo escenario económico.

El presidente Javier Milei junto al ministro de Justicia, Juan Mahiques (REUTERS/Agustin Marcarian)

Durante el verano, y con el desembarco de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete, uno de los pocos equilibristas de la pronunciada grieta, la dinámica parecía ordenada con el activo funcionamiento de la mesa política, designada por el presidente Javier Milei, que procesaba de manera colectiva, aunque bajo la atenta supervisión de la menor de los Milei, las decisiones.

La polémica en torno a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del ministro coordinador también ofició como dique de contención. Con el tema casi en segundo plano, la agenda fue ocupada por viejas historias que, pese al temporario alto al fuego, parecen tener lugar para nuevos capítulos.

Desde la oficialización del año legislativo, luego de varios triunfos en el haber, sancionados durante el período de sesiones extraordinarias, las rispideces internas afloraron y tensionaron los planes originales del Poder Ejecutivo que acumula proyectos a tratar que se empantanan en su redacción o en el visado final. Además, ralentiza la dinámica de gestión a raíz de la convergencia de posiciones respecto a los temas abiertos.

“Listo, dejá de seguir a Milei”, fue la respuesta que le dio la diputada Lilia Lemoine esta tarde a una usuaria que cuestionó al dirigente libertario de la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja. La tensión con el armador bonaerense no es nueva: le machacan haber dejado afuera de las listas a los jóvenes de Las Fuerzas del Cielo.

El cruce en redes de Lilia Lemoine y el tuitero Daniel Parisini

Las palabras de Lemoine dieron pie al visible rechazo de Daniel Parisini, mejor conocido como el “Gordo Dan”, quien se referencia como un alfil de Santiago Caputo, aunque desde el entorno de este último se cuidan de aclarar que es un electrón libre.

El reciente resurgir de los cuestionamientos contra Pareja parece haber sido motivado por la denuncia penal que radicó el dirigente en las últimas horas contra los tuiteros que filtraron su número de teléfono por redes. El tema escaló. Dan habló del tema en su habitual programa, La Misa, del canal de streaming Carajo.

Según argumentan entre los celestiales, Parisini solo controla la línea editorial de su programa y todo lo que ocurra por fuera de eso no es estrictamente decisión de él. Incluso, algunos de los celestiales destacan el “buen momento” que atravesarían los representantes de Las Fuerzas del Cielo con Pareja.

Detrás de los virtuales golpes a Pareja se esconde, casi en última instancia, los señalamientos contra Karina Milei, la encargada de sostenerlo y la arquitecta de la estrategia territorial del armado. Los dardos de los digitales también alcanzan, aunque desde octubre con menos fuerza, a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. No obstante, desde el entorno de estos últimos niegan la existencia de conflictos internos y hablan de “diferencias naturales entre dos equipos de trabajo”.

El presidente Javier Milei abraza al armador bonaerense, Sebastián Pareja, ante la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Menos ajeno de lo que quisiera, el Presidente hace equilibrio entre sus dos espadas más cercanas e intenta evitar una escalada del conflicto. Esta tarde actuó en consecuencia: compartió un mensaje de Lemoine en contra de la búsqueda de likes e interacciones virtuales, en una reflexión contra el influencer libertario, y algunas horas más tarde, emparejó al replicar la histórica cita sanmartiana que publicó Santiago Caputo sobre la libertad.

Las diferencias parecen acentuarse con el tiempo, en un año que post Mundial adelantaría en los hechos la campaña electoral por las elecciones presidenciales de 2027. En medio de semanas complejas para la administración libertaria en el plano económico, pero también político, será un enigma anticipar si lograrán un nuevo pacto Ribbentrop-Mólotov o si por el contrario, reordenarán las piezas del tablero violeta.