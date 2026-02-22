Paoltroni ratificó que el Senado no hará cambios a la reforma laboral y dijo que el debate sobre licencias “será en otro momento”

El senador libertario afirmó que la Cámara alta ratificará el proyecto, aunque defendió el artículo que reducía las licencias médicas y que fue quitado por Diputados

“Vamos a aprobar todas las leyes que están pendientes”. Con esa frase, el senador libertario Francisco Paoltroni resumió las expectativas durante la última sesión extraordinaria legislativa sobre la inminente sanción de la reforma laboral. Admitió el revuelo sobre la exclusión del artículo 44, que se ocupaba de las licencias médicas, y detalló que esta decisión derivó de una votación igual a la anterior, reflejando viejas tensiones y demandas tanto sindicales como empresariales.

Paoltroni explicó el cronograma parlamentario: “Hay sesión el martes, preparatoria, donde se van a nombrar todas las autoridades de la Cámara de Senadores. El jueves nuevamente sesión. Ahí va a entrar la ley de baja de edad de imputabilidad y Glaciares. Y el viernes ingresa Modernización Laboral y el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Luego, ya el domingo, inicio, apertura de sesiones ordinarias”.

Consultado durante una entrevista en Radio Mitre sobre si podrían existir cambios en la votación tras la polémica del artículo 44, el senador enfatizó: “Absolutamente lo mismo. Ya votaron antes y votan exactamente lo mismo ahora. Pero bueno, hay que hacer todo este procedimiento, que se extendió un poquito en el tiempo por ser Cámara de origen el Senado”.

Sobre el apartado que generó controversia, Paoltroni afirmó: “Lo que yo digo es que para las enfermedades graves se debe resolver con un seguro de salud, no hacer cargo al empleador de todo lo que le pueda pasar a un empleado. Pero bueno, eso es parte ya de otra discusión. Ahora la ley va a salir sin ese artículo y hay otras cosas pendientes, como la voluntariedad de la cuota sindical”. Reconoció su posición favorable al artículo a pesar de no haber conseguido los votos necesarios: “A mí me parece una barbaridad, pero no estaban los votos y no lo pudimos lograr. Será en otro momento”.

Al explicar las críticas sobre su exclusión, puntualizó: “Bueno, yo no me equivoqué, yo lo voté. Se equivocaron en el sentido de que no habrán tenido esa mayoría para que acompañe ese aquel voto. Me imagino que es desde ese sentido el comentario”.

La discusión por las licencias médicas llevó al senador a señalar: “Vos tenés un montón de vicios hoy en la legislación argentina, que aprovechan esos puntos oscuros para meter carpetas psicológicas, para meter accidentes fuera del trabajo, para un montón de situaciones que degradan la relación entre empleador y empleado. Entonces, este artículo tenía ese sentido”. Añadió que, a su juicio, algunas causas nobles son empleadas como argumento para frenar cambios: “Obviamente, los mismos de siempre buscan todas las causas nobles, como un enfermo de cáncer, y te ponen ese ejemplo, que quién no va a estar de acuerdo con que una persona con una cardiopatía grave esté cubierta. Pero se escudan en eso para que nadie cambie de fondo”.

El Senado le había dado media sanción al proyecto de modernización laboral el 12 de frebrero. Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

Consultado sobre posibles soluciones, insistió en la alternativa del seguro de salud: “Yo creo que lo tenés que cubrir con un seguro de salud, y lo paga el trabajador. Porque es un seguro… el impacto que puede tener un seguro de salud sobre eso es nada, ínfimo”.

Objetado sobre el costo para el empleado en esa propuesta, Paoltroni respondió: “Pero surge también de un mayor ingreso, porque si vos vas mitigando todas estas falencias del sistema anterior, primero tenemos que elevar los niveles de empleo formal, porque hacia esto apunta esta ley… a los seis millones de trabajadores que están fuera del sistema, que de repente nadie, nadie se acuerda de eso”. Ante el señalamiento de que trasladar ese gasto afectaría a quienes llegan “ahorcados a fin de mes”, el senador explicó: “No lo saca de ahí. Lo saca de un mayor ingreso, porque si vos mitigás un montón de estas cuestiones y de un montón de costos, ¿qué costo tiene hoy una empresa que está pagando a un tipo que no va a trabajar? Le recontramil sobra para pagar 10 seguros de salud. Lo que no tenés es la ley, el marco legal, que te blinde contra estas cosas. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Estado, dar el marco legal para que todas estas cosas estén contempladas y no dejemos PYME y empleado por el camino, porque una PYME que se funde es un empleo que también se elimina”.

Sobre el papel de la nueva normativa, sostuvo: “Todo aprobado, un gran paso adelante, una herramienta más, en el caso de la ley laboral, para generar empleo, que no es la única, porque esto es un condimento de tantas cosas que vamos generando y necesitamos: la baja de la inflación, el acceso al crédito, ahora la ley laboral. Este acuerdo Unión Europea-Mercosur es lo más grandioso que nos puede pasar a los argentinos”.

Al ser consultado sobre el futuro comportamiento de los sindicatos, señaló: “El que se oponga a la ley, llevará todo el peso de la ley”. Explicó que la nueva ley exigirá que funcionen los servicios esenciales y, frente a la posibilidad de judicialización, afirmó: “Vos a partir de ahora, la ley aprobada, vos tenés que garantizar el funcionamiento del cincuenta por ciento del transporte. Quien se oponga a eso, será pasible de detención y de llevarse los cargos que se tenga que llevar”.

El senador abordó también la cuestión de la sindicalización voluntaria y el alcance de la reforma sobre el empleo público, y destacó: “En el empleado público es muchísimo peor que en el empleo privado toda esta problemática, y eso también afecta la calidad de la educación, al sistema en general… te vas quedando sin recursos humanos para llevar adelante las tareas”.

Finalmente, Paoltroni defendió avanzar en un marco regulatorio que permita tanto a trabajadores como a empleadores tomar decisiones que favorezcan el empleo genuino y el proceso de formalización, aspirando así a cambiar tendencias históricas en el mercado laboral argentino.