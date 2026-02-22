Gustavo Sáenz volvió a criticar a Cristina Kirchner por la conducción del PJ: “La Pyme familiar de la Sra.”

El mandatario provincial cruzó nuevamente a la ex jefa de Estado

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a criticar este domingo a Cristina Kirchner por el control que ejerce en las provincias como presidenta del Partido Justicialista (PJ) nacional. El salteño le pidió a la ex jefa de Estado que vuelva a concentrarse en un armado propio y “no siga destruyendo” al peronismo.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario afirmó que la actual titular del espacio a nivel nacional y sus allegados deciden “a dedo” las autoridades partidarias en las jurisdicciones del norte del país.

En este sentido, el dirigente denunció que “el PJ nacional sigue manejándose como una pyme familiar” desde la capital argentina y apuntó tanto contra ella como contra Máximo Kirchner.

“Su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones”, escribió el salteño.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, publicó un tweet criticando a la cúpula del Partido Justicialista por imponer autoridades partidarias en las provincias desde Buenos Aires

En su posteo, el gobernador preguntó “por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en Salta” y por qué son la ex presidenta y su entorno los que “deciden a dedo quién va a conducir el PJ en estas provincias y no sus afiliados”.

“Vuelvan al Partido de la Victoria, no sigan destruyendo al PJ. Cambiaron las cosas, ahora deciden por Zoom las intervenciones partidarias, las sanciones y expulsiones. Cambió todo, pero en el PJ nacional siguen los mismos de siempre. Le llaman renovación al reciclaje. La Patria somos todos, pero el PJ son ellos”, cerró Sáenz.

El conflicto por la conducción del espacio en Jujuy y Salta se intensificó luego de que la intervención nacional, avalada por CFK, suspendiera el proceso electoral y desplazara a la senadora jujeña Carolina Moisés de la afiliación partidaria.

De hecho, el mandatario salteño escribió este mensaje en las redes sociales citando un posteo de la legisladora, que también sostuvo que, como está ahora, “el peronismo nunca podrá ser gobierno” y “en los extremos también se diluyen como oposición”.

Recientemente, Moisés había considerado la decisión sobre el partido como “un acto de cobardía total” y solicitó la revisión de la medida. La suspensión de las internas mantiene paralizado el debate interno y dificulta la búsqueda de consensos.

En este contexto, Sáenz reiteró sus críticas a la conducción nacional del partido y acusó a Cristina Kirchner de ejercer “la dictadura del pensamiento del PJ”. El gobernador sostuvo que quienes disienten con la línea política dominante sufren sanciones y expulsiones, e insistió en la necesidad de renovar el justicialismo provincial a través de mecanismos democráticos.

El salteño ha mantenido esta postura crítica desde 2025 y busca robustecer su posición local frente a la posibilidad de articular un frente opositor en las próximas elecciones.

El respaldo a la senadora Moisés y la coordinación política con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) evidencian la consolidación de un bloque alternativo al kirchnerismo en el norte.

Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo. Gustavo Sáenz y Carolina Moisés (@CarolinaMoises)

Los cuatro mandatarios provinciales impulsaron la creación del interbloque Convicción Federal en el Senado, desde donde intentan fortalecer la autonomía regional y construir una agenda propia.

La intervención del PJ salteño, bajo la gestión de María Luz Alonso y Sergio Berni —ambos cercanos a Cristina Kirchner—, sigue generando disputas sobre el padrón partidario y los aportes de funcionarios vinculados a la administración provincial. En este escenario, la falta de internas y el control centralizado de las decisiones partidarias profundizan la fractura dentro del peronismo regional.

El mensaje de Sáenz concluyó con una advertencia: “La Patria somos todos, pero el PJ son ellos”, en referencia a la dirigencia nacional. Las diferencias persistentes entre los sectores del peronismo del interior y la conducción kirchnerista configuran un escenario político incierto en el norte argentino.