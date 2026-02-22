Política

En una semana clave, el oficialismo le quitará lugares al kirchnerismo en el Senado y apunta a las autoridades

El cristinismo no integra las comisiones y otros ocupan espacios destinados al principal bloque opositor. El martes habrá sesión preparatoria para definir al titular provisional, un puñado de vicepresidencias y secretarías estratégicas

Guardar
Integrantes de la comisión de
Integrantes de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, durante la reunión constitutiva del jueves último (Prensa Senado)

En medio de una agenda de sesiones extraordinarias sin respiro, el oficialismo libertario no dejó pasar la negativa que el kirchnerismo empuja -desde diciembre pasado- para integrar comisiones y, en los últimas días, se convirtió en un Pac-Man de los espacios que corresponden al principal bloque opositor.

La cuestión no es menor: La Libertad Avanza ya mira de reojo la preparatoria del martes próximo, donde se definen las principales autoridades de la Cámara alta y, según deslizaron desde un despacho de peso a Infobae, “no se vacilará” en resolver por cuenta propia -más guiños de aliados- si el cristinismo no presenta candidatos para dichos cargos, o si intentara enturbiar el encuentro en el recinto.

Veamos el primer punto. Como no quiso sumarse a las comisiones, en diciembre pasado, el conglomerado del oficialismo -comanda Patricia Bullrich- y la oposición dialoguista se repartieron, para las de 19 butacas, 13 ellos y seis para los de tribus peronistas y filo justicialistas, como el camporismo. En tanto, en las de 17, los guarismos fueron fijados en 12 y cinco, respectivamente.

Días atrás, presentaron los nombres en la de Acuerdos, de 17; y de Relaciones Exteriores, de 19. Ante la siesta cristinista, la bancada Convicción Federal, de cinco soldados que en los papeles se dicen “perucas” y se encuentran aún en el interbloque K -con anuncios de ruptura operados de forma penosa desde hace larguísimos meses, hasta que ocurra de verdad- enviaron su propuesta, la cual fue convalidada.

En Acuerdos fue a parar la tucumana Sandra Mendoza, quien se hizo conocida en la Cámara alta por la “espada de Dómacle”. Aún no se sabe si responde a Juan Manzur, al gobernador Jaldo, o si puso fichas en dos canastas. En la segunda apareció Guillermo Andrada (Catamarca). Entonces, a la rama K le quedaron cuatro y cinco pare ubicar. Un pésimo escenario, si de proporcionalidad se tratara. Sin embargo, eso se convirtió rápido en un tentempié.

La sorpresa principal vio la luz el jueves último, cuando se reunió la de Acuerdos para dictaminar el pliego del exdiputado libertario Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea. Allí se mostró la dialoguista salteña Flavia Royón y, de esa manera, el cristinismo pasó a tan solo tres de 17.

El jefe del kirchnerismo en
El jefe del kirchnerismo en el Senado, José Mayans

“Desde hace semanas que se notificaron a todos los bloques para que enviaran a sus representantes en las comisiones que intervienen en las extraordinarias. El kirchnerismo sigue siendo el único espacio que no mandó nada. Comprendo tantas décadas como dueños de la ‘Casa’. Ya no lo son más”, recordaron a este medio desde un despacho con poder de decisión en el Senado.

En tanto, un legislador top del oficialismo resaltó: “No olvides que el año pasado, en pleno vendaval de trompadas desde el Congreso hacia el Ejecutivo, el kirchnerismo y supuestos ‘dialoguistas’ se autoconvocaron en comisiones que no estaban citadas de forma oficial. Un delirio. También lo hicieron en el recinto. Hay poca memoria, pero pasó hace unos meses. Ni hablar durante sus gobiernos. Muchos periodistas, enemigos y ‘enemigas’ celebraron todo esto, mientras el Gobierno de Javier Milei se desangraba. ¿Y ahora voy a pensar que son republicanos de pura cepa?“.

De cara al martes próximo está convocada la sesión preparatoria, donde se ratifican o eligen nuevas autoridades. Al cristinismo le toca la definición de la vicepresidenta de la Cámara. La mayoría estima que el interbloque que comanda José Mayans (Formosa) presentará un nombre. “No vino en toda la semana y nos dejó a la deriva. Ni siquiera sé qué pasó. No hay instrucciones. Demasiada incertidumbre”, reconoció un apenado legislador cerca de la medianoche del jueves. Otro, más ofuscado, sentenció: “¿Viste la ‘inmensa’ movilización en el Congreso y en las provincias por el paro? Flaco favor nos hizo la CGT. Los pocos tiros, cuando salen, son con cebita“.

Nadie quiere arriesgar, aunque la idea que prevalece -nunca se puede descartar algún telefonazo rojo desde Casa Rosada que rompa todo- es que se mantengan las principales autoridades. Es decir, el titular provisional del Senado -segundo escalafón en sucesión presidencial-, Bartolomé Abdala (San Luis-LLA); así como las estratégicas secretarías parlamentaria y administrativa para los respetados Agustín Giustinian y Alejandro Fitzgerald, respectivamente. Para aliados irán vicepresidencias primera y segunda.

Tampoco habría encono con las dos prosecretarías relacionadas de las áreas recién mencionadas, aunque una no está cerrada. Dependen del radicalismo, siempre con internas juguetonas. Lo que sí resulta insólito, a esta altura, es la resolución de la prosecretaría de coordinación operativa, hoy en manos de Manuel Ignacio Chavarría, también designado autoridad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

Infobae contó en enero pasado que su nueva vida laboral no genera ningún tipo de inconveniente, en lo formal. Lo que sí consterna en el Congreso es que el funcionario, en vez de renunciar, haya solicitado una licencia “ad honorem”. ¿Qué significaría esto? Continuar con contratos y personal a cargo en el Senado. Y chofer. Un disparate que, incluso, choca con el pluriempleo en el Estado que prohíbe la propia Constitución nacional. “Hay que preguntar los motivos en una oficina específica de Balcarce 50, donde están muy interesados que siga un personaje que, acá, fue poco menos que un fantasma”, fue la lapidaria frase que oyó este medio de un oficialista al término de la semana.

Temas Relacionados

SenadoComisionesSesión preparatoriaLa Libertad AvanzaAcuerdosPatricia BullrichFlavia RoyónBartolomé AbdalaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Conflictividad laboral: la cantidad de paros que hubo en 2025 fue la más baja en las últimas dos décadas

Son datos de la Secretaria de Trabajo, analizados por Infobae. En qué gobiernos hubo un pico de reclamos con cese de actividades

Conflictividad laboral: la cantidad de

Elecciones en Mendoza: Alfredo Cornejo revalida su alianza con Javier Milei ante un peronismo dividido

Seis departamentos renuevan sus Concejos Deliberantes y San Rafael pelea por su autonomía municipal. El gobernador tiene altas expectativas tras incorporar al PRO en la armado de Cambia Mendoza con La Libertad Avanza

Elecciones en Mendoza: Alfredo Cornejo

André Larané: “Me pregunto cómo Macron, presidente joven, carismático e inteligente, ha podido acomodarse de la decadencia de su país”

El periodista e historiador, director de la revista Herodote, lamenta el desamor de las élites de su país por Francia y su historia, y el menosprecio del actual Presidente por el patrimonio nacional, al punto de decir: “No hay cultura francesa”

André Larané: “Me pregunto cómo

Pragmático, Milei apostó a un tetris de alianzas cambiantes para conseguir su ley laboral

El impacto del cierre de Fate obligó al Gobierno a intervenir para frenar los despidos masivos en medio del debate por la reforma laboral. La sospecha de que en tres semanas se desate mayor conflictividad. El guión para los libertarios y el bullrichismo al mando de los bloques para evitar el descontrol de una sesión caliente. El menú de acuerdos a medida con los gobernadores para asegurarse la sanción. El pase de facturas en el peronismo, siempre a la caza de traidores

Pragmático, Milei apostó a un

Los artículos de la reforma laboral de Javier Milei que provocarán cambios en el sindicalismo

El proyecto oficialista afecta al modelo sindical argentino al quitarle poder al gremio con personería. Punto por punto, qué dice el texto que el Senado se apresta a convertir en ley el viernes próximo

Los artículos de la reforma
DEPORTES
20 fotos impactantes que dejaron

20 fotos impactantes que dejaron los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Se cumplen 40 años del último triunfo del “Loco” Di Palma en el TC 2000: de ir preso por su auto al joven cerebro que comenzó hacer historia

Los seniors que superan el desafío de volver al waterpolo y a la competencia en aguas abiertas: “Exigencia y disfrute”

Anécdotas y testimonios de una jornada histórica: a 45 años del debut oficial de Diego Maradona en Boca

Con Lionel Messi, el campeón Inter Miami comenzó la temporada de la MLS con una caída en Los Angeles

TELESHOW
De la infancia creativa al

De la infancia creativa al escenario, el vínculo de Minerva y Alfredo Casero: “Está conociéndome como adulta, mujer y cantante”

El rotundo cambio de Ginette Reynal que rompió con el perfeccionismo de las redes: “La persona real detrás del perfil”

La fuerte decisión que tomó Tiago PZK de cara a su futuro en la música: “Mi sufrimiento nunca me lo sanó la fama”

Jimena Monteverde se emocionó hasta las lágrimas al reencontrarse con Mirtha Legrand al aire: cuál será el futuro de la cocinera

La tajante opinión de Agustín Rada sobre los therians: “Son gente que tiene un quilombo”

INFOBAE AMÉRICA

El encargado de negocios de

El encargado de negocios de EEUU en Cuba afirmó que podría haber “un cambio” de régimen en la isla en 2026

André Larané: “Me pregunto cómo Macron, presidente joven, carismático e inteligente, ha podido acomodarse de la decadencia de su país”

Vuelve Liliana Felipe: “Esta especie ‘sensible’ ha convertido el mundo en un basural, un campo de concentración y un matadero”

El Salvador incorpora sistemas modernos de puentes atirantados en infraestructura vial

Todo lo que revela “Cumbres borrascosas” sobre la obsesión de Hollywood por reciclar historias clásicas