Política

Murió Rodolfo “Chango” Díaz, exfuncionario menemista y figura clave del PJ mendocino

El exdirigente tenía 82 años. Tuvo un rol central en la Convención Constituyente de 1994

Guardar
Rodolgo Chango Díaz, figura clave
Rodolgo Chango Díaz, figura clave del peronismo de los 90 y de la reforma de la Constitución (Archivo)

El exdirigente peronista de Mendoza Rodolfo “Chango” Díaz murió este viernes a los 82 años. Considerado referente en derecho constitucional por sus cargos en la función pública —fue Secretario y luego Ministro de Trabajo entre 1991 y 1992, y principal artífice jurídico de la reforma de la Constitución Nacional—, Díaz fue clave en momentos críticos de la historia reciente argentina. En la Convención Constituyente de 1994, asumió un rol central en la incorporación de los llamados “nuevos derechos” al texto constitucional.

La influencia de Díaz se extendió desde la docencia universitaria hasta la gestión pública, transitando con solvencia los debates legislativos más complejos y la competencia empresarial. Como miembro informante de la reforma constitucional, resaltó el alto nivel de debate y el clima de “excitación intelectual”, expresión que utilizó para describir la histórica asamblea en Santa Fe, allí donde convergieron treinta constitucionalistas y cuarenta y cinco profesores de derecho. Su participación fue decisiva para incorporar derechos como el Amparo, el Habeas Corpus y el Habeas Data (artículo 43), bases de la modernización institucional tras años de tensión entre civiles y militares.

Díaz inició su carrera política en Mendoza y alcanzó proyección nacional al sumarse primero a la Secretaría y luego al Ministerio de Trabajo de la Nación durante las reformas estructurales del primer gobierno de Carlos Menem. Integró una camada de mendocinos que ocuparon posiciones centrales junto a José Luis Manzano, Roberto Dromi y Eduardo Bauzá. Su salida del gabinete se debió a diferencias internas, especialmente con el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.

En 1993, Díaz lideró la campaña nacional justicialista, que obtuvo el 44% de los votos y aseguró la victoria en 17 de los 24 distritos electorales en las elecciones de medio término, un hito para el PJ. él mismo se definía como integrante de una “minoría” en el justicialismo mendocino, alineada al proyecto nacional de Menem, en contraposición a los sectores predominantes a nivel provincial.

Perfil académico y papel en la reforma de los noventa

Egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, donde fue profesor titular de Derecho Político, Díaz intercaló la vocación docente con una producción académica de peso. Tras su paso por el gobierno nacional, se enfocó en el análisis político y jurídico en la Universidad de Harvard, especializándose en las reformas estructurales de la década menemista.

Díaz ruvo un rol central
Díaz ruvo un rol central en la reforma constitucional de 1994

En 2007, fue incorporado como académico de número en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. El reconocimiento se debió a su condición de “technopol”, concepto que refiere a funcionarios con formación técnica y política, capaces de trasladar saber experto al aparato estatal. Su perfil impulsó la profesionalización de la política y defendió la necesidad de reformas para modernizar el país.

A diferencia de otros líderes peronistas, Díaz se mantuvo alejado del protagonismo público en los últimos años, aunque continuó vinculado al sector privado, especialmente como alto directivo de Pan American Energy y como asesor en temas energéticos y petroleros.

Legado y último tramo de su vida

En la etapa final de su carrera, Díaz optó por un perfil discreto, centrado en la práctica profesional y el asesoramiento privado. Aunque se mantuvo apartado del escenario político inmediato, su legado perdura, especialmente en la consolidación de derechos para la ciudadanía argentina y en la modernización de las estructuras estatales, procesos en los que participó activamente.

Temas Relacionados

Rodolfo Chango DíazMendozaConstitución NacionalMinisterio de TrabajoReforma ConstitucionalPeronismoCarlos Menemúltimas noticias

Últimas Noticias

Florencia Carignano reivindicó su actitud durante la sesión por la reforma laboral: “Lo volvería a hacer”

La diputada nacional de Unión por la Patria defendió su accionar durante el inicio del debate, cuando se la vio desconectando cables y dispositivos técnicos del recinto. La Libertad Avanza pidió su expulsión por supuesto “sabotaje”

Florencia Carignano reivindicó su actitud

SUTEBA se suma al paro contra Axel Kicillof y peligra el inicio de clases en la Provincia de Buenos Aires

Además del sindicato que lidera Roberto Baradel, también pararán FEB, Sadop, Amet y Udocba. Coincide con la medida de fuerza a nivel nacional de CTERA

SUTEBA se suma al paro

Ante una oposición impotente, el Gobierno profundiza su estrategia para aprobar las próximas reformas

Los libertarios buscan aprovechar al máximo sus acuerdos con bloques aliados y gobernadores para continuar con la racha de victorias legislativas. La semana que viene comienzan los debates por la Ley de Glaciares, el financiamiento universitario y el acuerdo comercial con Estados Unidos

Ante una oposición impotente, el

Acuerdos y más poder legislativo: el nuevo escenario que entusiasma a La Libertad Avanza en el Congreso

El robustecimiento de alianzas políticas, acompañado de mayorías en Diputados y Senado, otorga al Ejecutivo posibilidades para promover sus iniciativas

Acuerdos y más poder legislativo:

Del Congreso al PJ Bonaerense: el peronismo busca cerrar sus grietas ante una marcada pérdida de poder

El mayor bloque opositor no pudo frenar la reforma laboral y entró en una cacería de brujas con final incierto. Kicillof se aleja de los conflictos y se concentra en su armado nacional

Del Congreso al PJ Bonaerense:
DEPORTES
Preocupante accidente de un equipo

Preocupante accidente de un equipo de Bobsleigh en los Juegos Olímpicos de Invierno: vuelco a 117 km/H y 15 minutos de tensión

Sorpresa en el fútbol argentino: Rosario Central anunció el regreso de Marco Ruben a más de 1 año de su retiro

Tras la pretemporada, Franco Colapinto se prepara para su debut en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Impacto en Francia: por qué el PSG le pagó 60 millones de euros a Kylian Mbappé tras una extensa batalla legal

La agenda de los partidos del sábado en la sexta fecha del Torneo Apertura

TELESHOW
La inesperada coincidencia entre Ernesto

La inesperada coincidencia entre Ernesto Tenembaum y Federico D’Elía que evocó a la escena icónica de “Un novio para mi mujer”

Carlos Rottemberg criticó el adelantamiento del calendario escolar: “Tiene consecuencias económicas directas”

El elenco de MasterChef celebró el cierre de temporada con una fiesta y la palabra de Wanda Nara: “Los amo”

Nicki Nicole transformó el Teatro Colón en un viaje íntimo y sinfónico: “Les quiero desear jazmines a todos”

Morat y su secreto para prevalecer en el tiempo: “Hicimos terapia grupal”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador impulsa la construcción

El Salvador impulsa la construcción de plantas desalinizadoras para abastecer de agua potable a comunidades costeras

María Crespo y los 34 años de espera: una mujer marcada por la promesa incumplida de la corporación Argoz en El Salvador

Murió Peter Stämpfli, referente del arte pop europeo con una particular mirada sobre “lo banal”

Trump y la Corte Suprema: un fallo adverso que debería interpretarse como un triunfo para el liderazgo de los Estados Unidos

El Parlamento de Italia podría prohibir el consumo de carne de caballo e implementar duras penas por el sacrificio