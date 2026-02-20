Misiones pidió un precio de referencia para la yerba mate con el fin de evitar el desabastecimiento

Carga de yerba mate hacia un camión en Andresito, en la provincia de Misiones (AP Foto/Rodrigo Abd)

El secretario de Yerba Mate del gobierno misionero y delegado de la provincia ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Ricardo Maciel, reclamó que el organismo fije un precio de referencia. A través de una nota dirigida al presidente del instituto nacional, Rodrigo Correa, el funcionario argumentó su planteo en que el libre mercado en la yerba mate “no existe”.

En su exposición, el funcionario delineó que la cadena del producto regional “se caracteriza por ser oligopsónica”. Esto significa que “hay pocos compradores que dominan el mercado y pueden (y lo hacen) influir en los precios pagados a los productores”, alegó en la misiva. “En este escenario, el libre mercado no existe o es injusto”, apuntó.

En declaraciones a Infobae, Maciel relató que hay dispersión de precios. En algunos puntos de la provincia se paga a los productores $170 por kilo y en otros más de $400.

Qué pretende el Gobierno de Misiones

Ante este panorama, reclamó en su carta a Correa que a partir del 1º de abril, cuando comience la zafra de la hoja, la actividad se desarrolle “con información de un precio referencial emitido por este organismo”.

Cabe mencionar que, a través del DNU 70, el Gobierno nacional derogó la potestad del INYM de fijar un precio oficial para el kg de hoja de yerba. Este valor debía ser respetado por todos los acopiadores. Desde entonces se fija por oferta y demanda, pero los productores alegan que están cobrando $200 por kilo cuando el costo de cosecha está por encima de 400 pesos.

El reclamo que se sostiene desde entonces es que, con algún instrumento, el precio se acerque a los 50 centavos de dólar, que es el nivel de referencia histórico que se toma como ideal.

“Es objetivo de este Instituto bregar por la sustentabilidad de toda la cadena y la cuestión económica es fundamental para que la actividad se desarrolle con la mayor cantidad de actores y no concentrado en pocos”, precisó Maciel en su nota al titular del INYM.

“Todas las actividades agropecuarias cuentan con valores de referencia de su producto. Por ejemplo: los granos tienen pizarras en bolsas o la carne en pistas de remate”, señaló luego. La yerba mate cuenta con el directorio del INYM con representantes de cada eslabón de la cadena, por lo que se podría “generar esa pizarra y romper la alta dispersión de precios que existe”, consignó en el texto.

La intención es que la yerba mate cuente con el mismo esquema que otros productos de la economía regional, como el té o el tabaco, agregó Maciel en diálogo con este medio.

“Queremos tener un valor referencial que, de alguna manera, sea información para todos los actores. Las cooperativas (de acopiadores) y el sector productivo están de acuerdo. Tengo expectativas positivas en que podamos lograrlo”, manifestó.

Cuál es el riesgo de que falte yerba en las góndolas

Un grupo importante de productores misioneros amenazó con medidas de fuerza que incluyen suspender la zafra 2026. La provincia concentra el 70% de la producción. Y no hay unanimidad en el planteo. Además, el 30% restante se produce en Corrientes.

En caso de que se corte el abastecimiento de la cadena, el faltante de yerba en góndolas recién se notaría en 2027. “El producto que se comercializa este año es el que se cosechó el año pasado. Cuando termine la zafra 2026 podríamos considerar si habrá desabastecimiento el año que viene”, evaluó Maciel.

Una vez cosechada de la planta, la hoja requiere un estacionamiento que puede ir entre 6 y 12 meses antes de su procesamiento final y empaquetado, explicó.

El reclamo de los productores se concretó en los últimos días de enero. Fue durante una asamblea en Campo Viera, localidad ubicada en el centro de Misiones, a unos 135 km de Posadas. La solicitud fue que el INYM retome sus facultades regulatorias e intervenga en el mercado para subir el precio de la hoja verde.

El presidente de la Legislatura unicameral misionera, Sebastián Macías, se colocó al frente del reclamo. En una reunión con Correa y el diputado provincial de LLA, Adrián Núñez, puso sobre la mesa el planteo. Pero salió con las manos vacías. “En cualquier discusión con Nación o con el INYM hay que correr el tema fijación de precios. Eso ya está asumido”, confesó.

Cuando se conoció el impacto del DNU 70/23 en la yerba mate, el Gobierno misionero amagó con crear su propio mecanismo regulador. Sin embargo, la idea quedó apenas en una intención.