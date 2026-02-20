Política

La Junta Electoral del PJ bonaerense rechazó la lista del hermano del intendente de Tigre por presentar irregularidades

El plazo para presentar las nóminas finalizó el 9 de febrero a las 2 de la madrugada. El apoderado de la lista intentó subsanar las faltas horas después, fuera del periodo habilitado

Guardar
El intendente de Tigre, Julio
El intendente de Tigre, Julio Zamora

La Junta Electoral del PJ de la Provincia de Buenos Aires rechazó la lista encabezada por Mario Alberto Zamora, hermano de Julio Zamora, en el distrito Tigre, de cara a las elecciones internas locales, por presentar una serie de irregularidades, que incluyen faltantes en su nómina y avales falsos.

El plazo ordinario para la presentación de listas venció el 8 de febrero, aunque las prórrogas permitieron extender la recepción de candidaturas hasta las 2:00 de la madrugada del 9 de febrero. Las elecciones internas se realizarán el próximo 15 de marzo.

De esta manera, según consta en la resolución, a la que tuvo acceso Infobae, identificaron que la nómina presentada a nombre de Zamora omitió la integración de tres postulantes a congresales provinciales titulares al momento de cierre del plazo. Frente a esto, el apoderado de la lista intentó subsanar la omisión presentando la documentación faltante pasadas las 15 horas de ese mismo día, es decir fuera del término habilitado.

El intendente se sumó a
El intendente se sumó a las filas de Somso Buenos Aires

A su vez, la lista opositora, encabezada por Luis Samyn Ducó, presentó una impugnación formal el 13 de febrero, en la que argumentaron que la integración incompleta y la presentación extemporánea contravenían los requisitos fijados por el reglamento electoral. La Junta Electoral dio traslado de la impugnación a la lista Zamora para su respuesta, que fue recibida el 17 de febrero. Los respresentantes esgrimieron una supuesta inconsistencia en la comunicación institucional.

En este punto, recordaron que el artículo 2° del reglamento establece que la “Junta podrá notificar sus resoluciones generales o particulares personalmente a los interesados, por cédula al domicilio electrónico constituido o por publicación en el sitio web del Partido”.

El análisis de la autoridad partidaria estableció que el "incumplimiento en la integración completa constituye una falta insalvable y remarcó la vigencia del principio de preclusión, que impide la reapertura de etapas ya concluidas dentro del proceso electoral".

De hecho, en la resolución alegaron que “la inobservancia de dicho requisito esencial de presentación con la totalidad de los candidatos constituye una falta de carácter insalvable, por cuanto su incumplimiento deviene en una circunstancia obstativa para su oficialización”.

En este contexto, remarcaron que la Cámara Nacional Electoral respalda este criterio bajo la doctrina del “sistema de esclusas”, que prohíbe corregir omisiones una vez cerrado el plazo y avanza a la fase siguiente, para asegurar la igualdad entre los contendientes y la transparencia del proceso. La Junta concluyó que la defensa de la lista impugnada carece de sustento ante la evidencia y el comportamiento del resto de las listas de la provincia, que cumplieron con los requisitos en tiempo y forma.

Otra de las cuestiones detectadas fueron irregulridades en los avales. Al respecto, indicaron que “algunos afiliados del distrito figuran como avalistas de la lista contraria”. Por esto, mencionaron: “Si bien es cierto que la invalidez de determinados avales no acarrea automáticamente la nulidad de una lista, se compromete la integridad de los mismos. Ello adunado, a mayor abundamiento, al incumplimiento señalado anteriormente”.

Por esto mismo, resolvieron no oficializar la lista encabezada por Zamora para consejeros distritales y congresales provinciales, correspondientes al distrito Tigre.

En el ámbito de la primera sección electoral bonaerense, todas las listas fueron sometidas a un análisis de conformidad con las formalidades y requisitos que establece la normativa interna del partido. El proceso incluyó tanto la revisión de los plazos como la validación de las condiciones legales para la oficialización de candidaturas, de acuerdo con los procedimientos definidos por la autoridad partidaria.

Tras esto, la lista que fue oficializada en Tigre este jueves es la encabezada por Luis Emilio Samyn Duco, puesto que cumplió con todas las condiciones previstas.

Temas Relacionados

TigreJulio ZamoraPj BonaerenseJunta Electoralúltimas noticias

Últimas Noticias

Una diputada lloró en medio del debate por la reforma laboral: “Estamos a tiempo de poder cambiar algo en este país”

Karina Maureira del partido La Neuquinidad se quebró al hablar del artículo 26 y lamentar los disturbios que se dieron fuera del Congreso

Una diputada lloró en medio

El Gobierno celebró la aprobación de la reforma laboral y destacó que consolidará la estabilidad macroeconómica

El comunicado oficial indica que la nueva normativa sentará bases para fortalecer la economía argentina, incentivando nuevas inversiones y brindando seguridad tanto a empresarios como a trabajadores

El Gobierno celebró la aprobación

Con apoyos clave de algunas provincias, el Gobierno aprobó la reforma laboral en Diputados pero sin el artículo 44

El texto modificado, sin la reducción de las licencias por accidentes y enfermedades, ahora deberá volver al Senado, donde el oficialismo intentará darle sanción definitiva antes de que Milei inaugure las sesiones ordinarias el 1 de marzo. El rol de los gobernadores para garantizar el quórum y sostener los artículos más cuestionados

Con apoyos clave de algunas

El Gobierno designó al administrador que seguirá la reestructuración de IOSFA, la obra social de los militares y los policías

Se trata del Coronel Mayor Ariel Guzmán que fue designado por el ministro de Defensa, Carlos Presti. La entidad enfrenta una crisis financiera producto de una deuda de 200 mil millones de pesos y será dividida

El Gobierno designó al administrador

Tras el paro, la CGT advirtió que judicializará la reforma laboral si es aprobada

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, anticipó que la central obrera recurrirá a la Justicia si el Congreso sanciona la reforma laboral impulsada por el Gobierno

Tras el paro, la CGT
DEPORTES
La selección argentina femenina perdió

La selección argentina femenina perdió 1-0 ante Ecuador por el Sudamericano Sub 20

La llamativa pregunta que sorprendió a Carlos Alcaraz tras un partido en Doha

El video de Lionel Messi que compartió Inter Miami y llevó tranquilidad a los fanáticos de Argentina

Las buenas noticias que recibió Marcelo Gallardo de cara a la visita de River Plate ante Vélez Sarsfield

Lanús venció 1-0 a Flamengo por el duelo de ida de la Recopa Sudamericana

TELESHOW
La Joaqui habló de su

La Joaqui habló de su boda con Luck Ra y contó cuándo podrían dar el sí: “Me parece bello elegir a alguien para siempre”

Así fue el encontronazo de Ian Lucas y el Chino Leunis en MasterChef Celebrity: “No para de quejarse de mí”

La noche de crisis de Sofía La Reini Gonet en Masterchef: “Todo en mi mente fue caos y confusión”

El festejo de Mauro Icardi por sus 33 años en un lujoso palacio y el despampanante look de la China Suárez

Marta Fort, al desnudo y a pura sensualidad: “Qué criminales estas fotos”

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: la

Qué leer esta semana: la desgarradora mirada de Gisèle Pelicot, cómo manejar el cortisol y el verdadero “Cumbres borrascosas” (gratis)

La mujer que a los 81 años comenzó a hacer CrossFit y hoy sigue levantando pesas a los 96

Panamá capitaliza su hub aéreo con 730 mil viajeros del Stopover

Motín en una prisión de máxima seguridad de Cuba: ONG aseguran que la reyerta se originó por la represión y los abusos

La ira persiste en Irán pese a la sangrienta represión que dejó miles de muertos: protestas nocturnas y memoriales masivos