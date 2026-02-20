La CGT criticó a los gobernadores peronistas por apoyar la reforma laboral: “Traicionaron a los trabajadores”

El Secretario general de la CGT se refirió al paro general del jueves 19

El secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, cargó contra los mandatarios que dieron quórum y votos en Diputados para la aprobación de la reforma laboral. En Infobae al Amanecer, adelantó que la central obrera recurrirá a la vía judicial si la ley avanza en el Senado.

“Nos dan vergüenza, han traicionado a los trabajadores”, respondió Jerónimo al ser consultado por el rol de los gobernadores peronistas en la aprobación de la reforma. “Son gobernadores de provincias que uno ha recorrido y ve el grado de desigualdad que tienen esas provincias. Nos dan vergüenza porque, supuestamente, lo hacen para beneficiar a sus provincias y sabemos que eso no tiene un impacto real”, agregó.

El dirigente mencionó casos concretos: “Tucumán, Catamarca, Salta mismo. Lo juzgará el tiempo y sabrán ellos por qué han traicionado a todos los trabajadores y trabajadoras de esta manera”. Insistió en que la solución al conflicto es política y no gremial, ya que la decisión se cristaliza en el Congreso: “Esto se termina legislando tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, y nosotros no votamos, pero siempre trabajamos para generar la conciencia necesaria”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Jerónimo subrayó la magnitud del paro nacional y el rechazo extendido en el entramado productivo argentino: “Todo el entramado productivo de la Argentina ayer estuvo parado, todos los sectores industriales y de otras actividades también”. Resaltó que la protesta no se limitó al transporte, sino que reflejó el malestar transversal por la avanzada sobre derechos laborales.

La CGT prepara una respuesta en dos frentes ante la inminente sanción de la reforma. Jerónimo lo explicitó: “Nos queda otra instancia, que es la judicial. Lo venimos diciendo: vamos a ir a la justicia porque este proyecto de ley va en contra de la Constitución Nacional”.

La reforma laboral fue aprobada con 135 votos positivos

El sindicalista remarcó que, además del camino legal, la resistencia seguirá en el territorio: “Lo vamos a defender donde más cómodos nos sentimos, que es en las bases, defendiendo los derechos de los compañeros. No vamos a permitir que haya retroceso”. Consultado sobre los pasos futuros, anticipó: “Seguramente entre hoy y el lunes nos estaremos juntando a ver cuáles son los próximos pasos a seguir de este plan de acción que se decidió allá por diciembre”.

Por otro lado, Jerónimo negó cualquier negociación con el Gobierno por la reforma laboral y los aportes sindicales: “Nunca existió, no hubo. Desde el primer momento esperábamos una convocatoria en un ámbito de diálogo y negociación. Nunca existió esa convocatoria”.

Aclaró que las decisiones en la central obrera se toman de manera colectiva y desestimó versiones sobre acuerdos secretos: “Tenemos la tranquilidad de que nosotros con ellos nunca negociamos nada. Sí hablamos con senadores de distintos bloques para construir una mayoría y, en el último caso, para modificar muchísimos artículos”.

El dirigente también se refirió al rol de la Unión Industrial Argentina y cuestionó la falta de defensa de la industria nacional: “La UIA termina siendo cómplice y acompañando esta ley regresiva. Me llama poderosamente la atención que todos los días cierre una empresa y ellos sigan diciendo que el problema son los derechos de los trabajadores”.

