Política

El Senado dictaminó el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

La iniciativa ya fue aprobada por Diputados y La Libertad Avanza pretende sancionar la ley en la Cámara alta el jueves próximo, en una sesión extraordinaria aún no convocada

Guardar
Familiares de víctimas de asesinatos
Familiares de víctimas de asesinatos expusieron este jueves en el plenario de comisiones de Justicia; y de Presupuesto del Senado, que dictaminó el nuevo Régimen Penal Juvenil. El oficialismo quiere sancionar la ley el próximo jueves

Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó esta tarde el proyecto que impone el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa en cuestión ya fue aprobada por Diputados la semana pasada y el oficialismo pretende sancionar la ley el jueves de la semana próxima, en una sesión extraordinaria aún no convocada de manera oficial en la Cámara alta.

Al comienzo del plenario, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) dejó la presidencia de Justicia por haber tomado el control de la de Acuerdos. Como el reglamento no permite comandar dos al mismo tiempo, se votó a su colega Gonzalo Guzmán Coraita (Salta). La de Presupuesto continúa, por ahora, en manos del jujeño Ezequiel Atauche.

El nuevo Régimen Penal Juvenil también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.

Por otra parte, se pondrá énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

El libertario Gonzalo Guzmán Coraita
El libertario Gonzalo Guzmán Coraita (Salta) cuando juró como legislador en la Cámara alta, en diciembre pasado (Prensa Senado)

Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.

Ya como titular de la comisión de Justicia, Guzmán Coraita destacó que la vigencia de este tema data de 1980 -última dictadura militar-, con “diversos intentos legislativos” para conseguir “una ley que una ley que respete estándares constitucionales”. Fue un mensaje escueto y leído, algo siempre criticado en el Senado que ya es habitual con el correr de los últimos años.

Por su parte, la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires) criticó a la jefa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Capital Federal), por haberle dicho ayer que no iban a haber invitados al plenario. Por supuesto que no objetó que familiares de víctimas lo hicieran durante la jornada de hoy. En tanto, Guzmán quiso amortiguar la penosa situación bajo el argumento de que se decidió “a último momento”.

Los testimonios oídos en el plenario fueron espeluznantes. El primero fue el de Laura Fernández, madre de Lara -17 años-, asesinada el 1 de enero de 2022 en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora. “No me dieron la posibilidad de despedirme, de donar sus órganos”, manifestó.

El exjefe libertario en el
El exjefe libertario en el Senado y actual presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Adrián Escandar)

Seguido a ello, detalló que el criminal, de 15 años, “se escapó del instituto de menores dos veces, y con 16 años tuvo un juicio abreviado, le dieron cinco años y, en 2029, esta persona va a estar en libertad”. Y añadió: “Se podría haber evitado todo esto. Sabemos que no es retroactiva -en referencia a la ley- para nosotros, pero queremos evitar que otros pasen por lo que estamos pasando. No tenemos cumpleaños, Navidades, Año Nuevo. Nos arruinaron la vida”.

En tanto, Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo -acribillado a sangre fría en noviembre de 2021-, aseveró que “un niño que agarra un arma deja de ser un niño”. Coincidió luego Karina Albarenga, progenitora de Lautaro Padín, quien murió tras un ataque en manada a la salida de una fiesta. Minutos antes de las 16, oficialismo y dialoguistas juntaron las firmas necesarias en ambas comisiones y se consiguió un dictamen de mayoría.

Temas Relacionados

Régimen Penal JuvenilSenadoSesiones extraordinariasJusticiaLa Libertad AvanzaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Así está el poroteo de la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados

El oficialismo negocia con bloques provinciales y busca evitar la votación artículo por artículo para asegurar la aprobación de la reforma laboral. El análisis en Infobae a la Tarde revela el mapa de apoyos y tensiones en el recinto

Así está el poroteo de

“Usted está pasándose de vivo”: el fuerte cruce con el que empezó el debate por la reforma laboral en Diputados

La sesión en la Cámara Baja comenzó con reclamos por la votación a mano alzada de la labor parlamentaria y fuertes cruces entre el bloque oficialista y el opositor. Además, Cecilia Moreau cuestionó a los legisladores votados por espacios peronistas

“Usted está pasándose de vivo”:

Durante la primera sesión de la Junta de Paz, Javier Milei ofreció los Cascos Blancos para la reconstrucción de Gaza

El presidente argentino respaldó el foro multilateral creado por Donald Trump y ratificó su perspectiva sobre el orden mundial. “Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz”, afirmó Milei.

Durante la primera sesión de

Reforma laboral en Diputados, en vivo: se comenzó a tratar el proyecto y la sesión duraría al menos 12 horas

En minutos comenzará en el recinto la discusión sobre el nuevo proyecto de modernización. La votación en el Senado había sido 42 votos a favor y 30 en contra

Reforma laboral en Diputados, en

AFA: citaron a indagatoria a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino y les prohibieron salir del país

La decisión fue adoptada por el juez Amarante luego de un pedido de la ARCA en la causa que investiga la retención indebida de aportes. Se investiga el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025

AFA: citaron a indagatoria a
DEPORTES
El gol ilegal que generó

El gol ilegal que generó polémica en los cuartos de final de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno

Franco Colapinto cerró su pretemporada de F1 con un rendimiento que ilusiona: giró más de 100 vueltas y logró el mejor tiempo para Alpine

Los secretos de la revolucionaria innovación de Ferrari que sorprendió en la Fórmula 1 y la explicación de la escudería: “No debemos tener miedo”

“Tenemos algunas ideas para seguir mejorando”: el aviso de Franco Colapinto tras su satisfactorio cierre de pretemporada de Fórmula 1

Sorpresa: Eduardo Domínguez se va de Estudiantes para asumir en un grande de Brasil

TELESHOW
El descargo de Cinthia Fernández

El descargo de Cinthia Fernández contra Moria Casán que abre un interrogante sobre su futuro: “Me está invitando a irme”

Luli Fernández recordó los inicios de su carrera en los medios: “Cuando sos prolija, las cosas se ven prolijas”

El video inédito de Mauro Icardi cuando cumplió 10 años: la palabra de su hermana Ivana

Las vacaciones de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en el Caribe: Mar, relax y romance

Soledad Pastorutti saludó a su hija Regina por su cumpleaños: “El amor es cada vez más grande”

INFOBAE AMÉRICA

Hamas refuerza su control en

Hamas refuerza su control en Gaza con nombramientos clave y recaudación fiscal

El liderazgo de Nayib Bukele registra el mayor respaldo presidencial en América Latina

Rodrigo Paz se reunirá con Donald Trump en en el marco de la cumbre de Miami el 7 de marzo

Netanyahu advirtió al régimen de Irán que cualquier ataque contra Israel recibirá una respuesta “que no pueden imaginar”

Modernización del transporte público en Tegucigalpa: una apuesta tecnológica para mejorar la movilidad