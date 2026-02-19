Política

Con un ajustado apoyo y cambios en el texto original, el oficialismo define hoy el futuro de la reforma laboral en Diputados

Para alcanzar el quórum, LLA debió eliminar el artículos de la baja de las licencias por enfermedad. En el espacio aseguran que no aceptará más cambios, pero sectores dialoguistas trabajan en nuevas enmiendas al Fondo de Asistencia Laboral

Jaime Olivos
Jaime Olivos

El bloque de La Libertad Avanza obtuvo ayer 44 firmas que le permitieron tener dictamen de mayoría y llamó a una sesión para hoy en la Cámara de Diputados con el objetivo de aprobar, con modificaciones, la ley de reforma laboral.

Ayer, mientras exponían representantes sindicales, gremiales y ejecutivos de empresas tanto a favor como en contra de la iniciativa, el oficialismo consiguió las firmas necesarias y presentó el pedido de sesión especial.

Alrededor de las 16, y tras dos horas de exposiciones en el plenario de comisiones y cuando aún faltaban exponer los diputados de los bloques, la presidencia de la Cámara de Diputados emitió el llamado a sesionar para hoy a las 14. El pedido fue realizado por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien busca dejar suficiente tiempo al Senado para que ratifique o revierta las modificaciones antes de que terminen las sesiones extraordinarias. El objetivo es que el presidente Javier Milei pueda incluir la reforma laboral en su discurso de apertura de sesiones, el 1 de marzo.

El llamado a sesionar indica que el oficialismo cuenta con el número suficiente para habilitar la sesión. En los pasillos del Congreso, tanto los libertarios como los bloques aliados aseguran disponer de “entre 132 y 134 diputados para el quórum”. No obstante, hay otros sectores que consideran que la cifra es más ajustada.

Entre quienes acompañaron el pedido de Bornoroni están Cristian Ritondo (PRO), Alberto Arrua (Innovación Federal), Pamela Verasay (UCR), Gladys Medina (Independencia), Oscar Zago (MID), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y Karina Maureira (La Neuquinidad). Si se suman todos los diputados de estos bloques, alcanzarían 130 legisladores, uno más que el mínimo indispensable para el quórum.

El margen del oficialismo es muy estrecho, por lo que no puede permitirse ausencias ni llegadas tardías de sus aliados.

La diputada peronista María Teresa García advirtió en su cuenta de X: “Para estar atentos desde hoy -por ayer- al día de la sesión, esta ley se vota con el culo no con la mano. Quienes se sienten en el recinto ese día para dar quórum estarán votando a favor. Que no disimulen. Que no finjan. Que no expliquen. A mirar con atención.”

El oficialismo había logrado la media sanción del proyecto de ley la semana pasada en el Senado. La senadora Patricia Bullrich declaraba que no se aceptarían más cambios y difundía un video de tono épico sobre la media sanción. Horas después, el mundo libertario se enfrentó con fuertes críticas en torno al artículo referido a las licencias médicas.

La reacción fue tal que el Gobierno no solo no logró explicar ni identificar a los responsables de ese artículo, sino que primero aludió a un error y luego admitió que lo eliminaría. Fue el propio Bornoroni quien, minutos antes de que comenzaran las exposiciones en el plenario de comisiones, solicitó la palabra y anunció la eliminación del artículo 44.

Mientras tanto, aunque el jefe del bloque comunicó públicamente la baja del artículo, en privado hizo trascender su postura de que no se aceptarían cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

No resulta casualidad: así como el Gobierno comprendió que debía eliminar el artículo 44 para avanzar, un sector de la oposición dialoguista vio en este gesto una oportunidad para introducir nuevas modificaciones.

Fuentes de uno de los bloques opositores que buscan posicionarse como “racionales” sostuvieron ante Infobae que impulsarán “más modificaciones” al texto, con el Fondo de Asistencia Laboral como foco principal. “Estamos trabajando para cambiar la redacción de este artículo, hay movimientos con el bloque de Provincias Unidas y con el de Innovación”, precisaron.

Esto ya había quedado en evidencia durante la votación en el Senado, donde varios legisladores alineados con gobernadores manifestaron su desacuerdo con el Fondo de Asistencia. “Los números están muy finos. Esto más el capítulo que contiene la eliminación de los estatutos profesionales hoy están crujiendo”, agregaron las fuentes.

Un cálculo sencillo muestra que, si la oposición alcanza un acuerdo, las chances de modificar el FAL son concretas. Para lograrlo, además de manifestar su desacuerdo con la redacción, los 33 diputados de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Innovación, Marcela Pagano y Natalia De la Sota deberían votar en contra del texto.

Si a ese grupo se suman los 95 diputados de Unión por la Patria, se conformaría un bloque ocasional de 128 legisladores. Esta mayoría podría ampliarse si los tres diputados de Tucumán y los tres de Catamarca, que en el Senado votaron en contra del FAL, mantienen esa postura.

Las estimaciones apuntan a que la sesión podría extenderse por más de 10 horas, lo que implicaría, posiblemente, una finalización en la madrugada del viernes, agregando un desafío más al oficialismo para cumplir con los plazos de las sesiones extraordinarias, que ayer –mediante un decreto– se prorrogaron hasta el sábado 28 de febrero.

